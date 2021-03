Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Major nevű eb állítólag már korábban is megkergette a fehér házi személyzet tagjait.","shortLead":"A Major nevű eb állítólag már korábban is megkergette a fehér házi személyzet tagjait.","id":"20210309_joe_jill_biden_major_kutya_feher_haz_harapas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3095d849-26ca-4bb2-beb6-581ec27c0ca1","keywords":null,"link":"/elet/20210309_joe_jill_biden_major_kutya_feher_haz_harapas","timestamp":"2021. március. 09. 10:49","title":"Megharapott valakit Bidenék egyik kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89398761-282a-48db-a576-21e481b5541c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány felpörgette a táblagép-piacot, mi pedig kipróbáltuk, hogy mit tud a közelmúltban e tekintetben legnagyobbat előrelépett kínai vállalat két legfrissebb terméke. ","shortLead":"A koronavírus-járvány felpörgette a táblagép-piacot, mi pedig kipróbáltuk, hogy mit tud a közelmúltban e tekintetben...","id":"20210307_lenovo_tablet_tab_p11_pro_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89398761-282a-48db-a576-21e481b5541c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68031a76-8cc5-4917-a9b9-09bfc2d150a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_lenovo_tablet_tab_p11_pro_teszt","timestamp":"2021. március. 07. 17:00","title":"Család és üzlet: teszten a Lenovo két új táblagépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce70116-2031-4dcb-aa2a-7344f9a10a8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Maserati MC20 kereskedelmi forgalmazásának megkezdése előtti utolsó finomhangolását az egyik olasz versenypályán végzik el. ","shortLead":"A Maserati MC20 kereskedelmi forgalmazásának megkezdése előtti utolsó finomhangolását az egyik olasz versenypályán...","id":"20210308_versenypalyan_tokeletesitik_a_maserati_630_loeros_uj_kozuti_sportkocsijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fce70116-2031-4dcb-aa2a-7344f9a10a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a9e304-00bb-4f3e-88a8-35c5fba93630","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_versenypalyan_tokeletesitik_a_maserati_630_loeros_uj_kozuti_sportkocsijat","timestamp":"2021. március. 08. 11:21","title":"Versenypályán tökéletesítik a Maserati 630 lóerős új közúti sportkocsiját – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46734b1-7fa1-413c-8eff-45e05dc23912","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozókat át kellett irányítani a Covid részlegre.","shortLead":"A dolgozókat át kellett irányítani a Covid részlegre.","id":"20210307_Egyre_nagyobb_a_tulterheltseg_a_korhazakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d46734b1-7fa1-413c-8eff-45e05dc23912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f21b70-f378-44f9-904c-9ce956cb6c52","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Egyre_nagyobb_a_tulterheltseg_a_korhazakban","timestamp":"2021. március. 07. 20:20","title":"Egyre nagyobb a túlterheltség a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A túl sok szabály az innováció kerékkötője. Emlékezetes TED-előadások közül válogattunk négyet arról, mikor és hogyan érdemes megszegni a szabályokat.","shortLead":"A túl sok szabály az innováció kerékkötője. Emlékezetes TED-előadások közül válogattunk négyet arról, mikor és hogyan...","id":"20210307_Ne_feljunk_megszegni_a_szabalyokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78170e9c-b4d2-4255-b027-1d1d917d6d87","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210307_Ne_feljunk_megszegni_a_szabalyokat","timestamp":"2021. március. 07. 19:15","title":"Ne féljünk megszegni a szabályokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Önköltségi áron, haladéktalanul készek bekapcsolódni a közellátásba a meghatározó magánegészségügyi szolgáltatók az ellátórendszer tehermentesítése érdekében, kapacitásaik azonnali hasznosításáról hétfőn tárgyalást kezdeményeznek az egészségügyi kormányzattal - tudatta a PRIMUS Egyesület vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Önköltségi áron, haladéktalanul készek bekapcsolódni a közellátásba a meghatározó magánegészségügyi szolgáltatók...","id":"20210307_Hetfon_mar_targyalnanak_a_kormannyal_a_maganegeszsegugyi_szolgaltatok_arrol_hogyan_tudnak_segiteni_a_jarvany_elleni_vedekezest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3489e64-3171-4543-ae1c-0db32d67c0d4","keywords":null,"link":"/kkv/20210307_Hetfon_mar_targyalnanak_a_kormannyal_a_maganegeszsegugyi_szolgaltatok_arrol_hogyan_tudnak_segiteni_a_jarvany_elleni_vedekezest","timestamp":"2021. március. 07. 18:57","title":"Hétfőn már tárgyalnának a kormánnyal a magánegészségügyi szolgáltatók arról, hogyan tudnák segíteni a járvány elleni védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Renget embert őrizetbe vettek - jelentette a helyi média.","shortLead":"Renget embert őrizetbe vettek - jelentette a helyi média.","id":"20210307_Korhazakban_es_egyetemeken_is_razziazott_a_hadsereg_Mianmarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e170b62c-f0f1-4542-88f7-35291b1fff05","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Korhazakban_es_egyetemeken_is_razziazott_a_hadsereg_Mianmarban","timestamp":"2021. március. 07. 22:02","title":"Kórházakban és egyetemeken is razziázott a hadsereg Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237e33a9-cf36-4bbb-8c71-7a704508c467","c_author":"HVG","category":"360","description":"A márkatulajdonos és a dél-afrikai gyártó közös magyarországi céget alapított. ","shortLead":"A márkatulajdonos és a dél-afrikai gyártó közös magyarországi céget alapított. ","id":"202109_heliad__supernova_ujravakszolva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=237e33a9-cf36-4bbb-8c71-7a704508c467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c68be9-e3f5-48ca-a439-bf39c59192a8","keywords":null,"link":"/360/202109_heliad__supernova_ujravakszolva","timestamp":"2021. március. 08. 12:00","title":"Ismét teljesen magyar lett a Helia-D","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]