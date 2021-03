Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f894c4e-b492-45d0-9dc6-df2e4dae043e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"New York elitje nem várta vissza, ezért Washingtonból apja közelébe, Floridába költözött Ivanka Trump, aki ismerősei szerint nem adta fel a reményt, hogy ő lehet az USA elnöknője, és ambícióját odaadóan segíti a férje, Jared Kushner.","shortLead":"New York elitje nem várta vissza, ezért Washingtonból apja közelébe, Floridába költözött Ivanka Trump, aki ismerősei...","id":"20210313_Ivanka_Trump_floridai_szamuzetesbe_vonult_hogy_kitalalja_akare_elnokjelolt_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f894c4e-b492-45d0-9dc6-df2e4dae043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c07ccf-53de-47ea-a132-7f86b3e228a8","keywords":null,"link":"/360/20210313_Ivanka_Trump_floridai_szamuzetesbe_vonult_hogy_kitalalja_akare_elnokjelolt_lenni","timestamp":"2021. március. 14. 13:30","title":"Ivanka Trump floridai luxus száműzetésbe vonult, hogy kitalálja, akar-e elnökjelölt lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az operatív törzs kezdeményezte, hogy fújják le az akciót.","shortLead":"Az operatív törzs kezdeményezte, hogy fújják le az akciót.","id":"20210312_rakpart_Lanchid_megnyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ac1367-1ab0-4008-8c9d-1d657b48ea69","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_rakpart_Lanchid_megnyitas","timestamp":"2021. március. 12. 17:06","title":"Mégsem lehet majd sétálni a rakparton és a Lánchídon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c3d18e-a576-4d6d-af6c-6f6338c557e1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A koronavírus még csak most adaptálódik az emberi fajhoz, ezért még viszonylag hosszú időn keresztül megjelenhetnek jobban fertőző mutánsok, amelyek ellen esetleg a jelenlegi oltások sem védenek - mondta a hvg.hu podcastjában, a Fülkében Duda Ernő virológus, immunológus professzor, aki szerint ez 1-2 év alatt fog lecsengeni.","shortLead":"A koronavírus még csak most adaptálódik az emberi fajhoz, ezért még viszonylag hosszú időn keresztül megjelenhetnek...","id":"20210313_Duda_Erno_Az_emberi_hulyeseg_is_kellett_hozza_hogy_ebbol_ekkora_jarvany_legyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44c3d18e-a576-4d6d-af6c-6f6338c557e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79634f44-02ac-44b5-8487-505ac8c2bc0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_Duda_Erno_Az_emberi_hulyeseg_is_kellett_hozza_hogy_ebbol_ekkora_jarvany_legyen","timestamp":"2021. március. 13. 13:30","title":"Duda Ernő: Az emberi hülyeség is kellett hozzá, hogy ebből ekkora járvány legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42de903-2687-4eaf-9e65-f1a457a11f63","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Sürgős műtét vagy politikai trükk? A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Sürgős műtét vagy politikai trükk? A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","id":"20210313_Honecker_mutet_Moszkva_1991_marcius_16","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e42de903-2687-4eaf-9e65-f1a457a11f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8857621c-f85f-4dae-af22-fb5d4f370abd","keywords":null,"link":"/360/20210313_Honecker_mutet_Moszkva_1991_marcius_16","timestamp":"2021. március. 13. 16:30","title":"Mindenkinek jobb, hogy Honeckert Moszkvába csempészték? – 1991. március 16.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"facbb52b-d297-4e3c-a49d-c4c2ff02031d","c_author":"Schmuck Erzsébet - Kanász-Nagy Máté","category":"360","description":"Választási győzelem esetén ne a bosszúvágy domináljon, hanem az igény, hogy működő demokráciát építsünk az igazságosság, a részvétel és a fenntarthatóság jegyében, írják szerzőink. A hvg360 Ellenzék 2022 sorozatának második etapja folytatódik. ","shortLead":"Választási győzelem esetén ne a bosszúvágy domináljon, hanem az igény, hogy működő demokráciát építsünk...","id":"20210312_Schmuck_Erzsebet__KanaszNagy_Mate_A_Fidesz_felett_egyszeruen_eljart_az_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=facbb52b-d297-4e3c-a49d-c4c2ff02031d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dd28b6-346a-42d8-8f6f-798eb9afb314","keywords":null,"link":"/360/20210312_Schmuck_Erzsebet__KanaszNagy_Mate_A_Fidesz_felett_egyszeruen_eljart_az_ido","timestamp":"2021. március. 12. 16:30","title":"Schmuck Erzsébet–Kanász-Nagy Máté: A Fidesz felett egyszerűen eljárt az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3edaec-c4c6-4b99-acc9-7fad23fe0888","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több olyan igazolást is elfogadnak április 30-ig, ami egyébként március végén lejárna.","shortLead":"Több olyan igazolást is elfogadnak április 30-ig, ami egyébként március végén lejárna.","id":"20210312_bkk_berlet_hosszabbitas_allaskeresok_nyugdijasok_kisgyerekesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a3edaec-c4c6-4b99-acc9-7fad23fe0888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adeb231-ad3b-4688-aa99-534b92688c4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_bkk_berlet_hosszabbitas_allaskeresok_nyugdijasok_kisgyerekesek","timestamp":"2021. március. 12. 14:11","title":"Haladékot ad a BKK a nyugdíjasoknak és az álláskeresőknek a bérletügyek intézésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2a65ae-5c84-4b48-9f85-61db318efd2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A küldetés, ha sikeres volt, igen értékes dologgal zárul: a játékos megkapja a vírus elleni védőoltást.","shortLead":"A küldetés, ha sikeres volt, igen értékes dologgal zárul: a játékos megkapja a vírus elleni védőoltást.","id":"20210314_koronavirus_videojatek_muller_cecilia_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f2a65ae-5c84-4b48-9f85-61db318efd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119e10d3-f7a1-4583-af18-91433772cc4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_koronavirus_videojatek_muller_cecilia_oltas","timestamp":"2021. március. 14. 11:09","title":"A koronavírusról szóló magyar videojátékban Müller Cecíliát kell megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, mégis hiányzik az egészségügyből távozott több mint 4 ezer dolgozó.\r

\r

","shortLead":"Úgy tűnik, mégis hiányzik az egészségügyből távozott több mint 4 ezer dolgozó.\r

\r

","id":"20210314_koronavirus_jarvany_orvostanhallgatok_onallo_munkavegzes_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5efe28-fac7-4dd8-9073-4b5ef5d8d1cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_koronavirus_jarvany_orvostanhallgatok_onallo_munkavegzes_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 14. 12:25","title":"Mostantól akár önállóan is dolgozhatnak azok, akik egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben vesznek részt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]