[{"available":true,"c_guid":"01b68068-a03e-4a3f-9bab-0cdb63a0a3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint Simon Lancester, aki 11 éven át dolgozott az Apple-nél tervezőként, bizalmas adatokat adott át egy meg nem nevezett lapnak.","shortLead":"Az Apple szerint Simon Lancester, aki 11 éven át dolgozott az Apple-nél tervezőként, bizalmas adatokat adott át egy meg...","id":"20210312_apple_macbook_pro_simon_lancester_per_uzleti_titkok_lopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01b68068-a03e-4a3f-9bab-0cdb63a0a3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474eeb6d-c4b1-4c99-9ce9-d0271ea4c91e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_apple_macbook_pro_simon_lancester_per_uzleti_titkok_lopas","timestamp":"2021. március. 12. 08:33","title":"Beperelte a MacBook Pro egyik tervezőjét az Apple, mert adatokat lopott ki a cégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31998ae3-4ffe-43dc-8f13-07283b646f8a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Senki ne áltassa magát: a gondosan kiválogatott és reciklált műanyaghulladék egy részét feldolgozás helyett újra kidobják, vagyis súlyosan szennyezi a környezetet. ","shortLead":"Senki ne áltassa magát: a gondosan kiválogatott és reciklált műanyaghulladék egy részét feldolgozás helyett újra...","id":"202110_megsem_reciklalt_muanyag_plasztikbomba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31998ae3-4ffe-43dc-8f13-07283b646f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d0402b-4579-4430-a1da-563340558026","keywords":null,"link":"/360/202110_megsem_reciklalt_muanyag_plasztikbomba","timestamp":"2021. március. 12. 16:00","title":"Hiába gyűjtjük külön a műanyagot, ha végül „megy a levesbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c30fe5-2c28-47eb-a2b8-4aeaebc2ba37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénz megy abba az alapba, amiből a milliárdos áldozatainak fizetnek kártérítést.","shortLead":"A pénz megy abba az alapba, amiből a milliárdos áldozatainak fizetnek kártérítést.","id":"20210311_Jeffrey_Epstein_manhattan_haz_eladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05c30fe5-2c28-47eb-a2b8-4aeaebc2ba37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9797b2ce-2260-4905-bce6-38d2c53b7b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Jeffrey_Epstein_manhattan_haz_eladas","timestamp":"2021. március. 11. 19:39","title":"Irdatlan nagy összegért vették meg Jeffrey Epstein New York-i házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ylva Johansson uniós biztos megerősítette: az utazási könnyítések nem vonatkoznának azokra, akik kínai vagy orosz koronavírus-oltást kapnak a jelenlegi tervek szerint.","shortLead":"Ylva Johansson uniós biztos megerősítette: az utazási könnyítések nem vonatkoznának azokra, akik kínai vagy orosz...","id":"20210312_EU_vakcinaigazolas_Johansson_eu_engedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b279d9e-80c4-426b-afe6-2036d39d82a5","keywords":null,"link":"/eurologus/20210312_EU_vakcinaigazolas_Johansson_eu_engedely","timestamp":"2021. március. 12. 18:34","title":"Uniós biztos: Csak az EU által engedélyezett oltások szerepelnének a vakcinaigazolásban, a kínai és az orosz nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fe282f-1b36-42e1-bfb3-ac348277b2ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó egy erősen limitált szériát mutatott be népszerű sportmodelljéből.","shortLead":"A japán gyártó egy erősen limitált szériát mutatott be népszerű sportmodelljéből.","id":"20210312_nem_lesz_gyakori_latvany_az_utakon_a_legujabb_toyota_supra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02fe282f-1b36-42e1-bfb3-ac348277b2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b29b18b-1787-490f-91df-e5f75528ca9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_nem_lesz_gyakori_latvany_az_utakon_a_legujabb_toyota_supra","timestamp":"2021. március. 12. 07:59","title":"Nem lesz gyakori látvány az utakon a legújabb Toyota Supra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfc094e-51f0-4495-9999-574d5f5a8090","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A budai fürdő már 2011-ben elkészült, ám azóta sem nyithatott ki. Most valamivel több mint 5 milliárd forintért kínálják megvételre.","shortLead":"A budai fürdő már 2011-ben elkészült, ám azóta sem nyithatott ki. Most valamivel több mint 5 milliárd forintért...","id":"20210312_elarverezik_a_rac_furdot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcfc094e-51f0-4495-9999-574d5f5a8090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3ff2c8-6e93-41b4-a13c-9e3c32e212a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210312_elarverezik_a_rac_furdot","timestamp":"2021. március. 12. 13:16","title":"Elárverezik a Rác fürdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google hamarosan 80 országban teszi elérhetővé azt az új funkciót, amellyel javítani lehet a térképen szereplő apróbb hibákat.","shortLead":"A Google hamarosan 80 országban teszi elérhetővé azt az új funkciót, amellyel javítani lehet a térképen szereplő apróbb...","id":"20210312_google_maps_google_terkep_ut_feltuntetese_javitas_kozlekedes_navigacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53ed226-8f1a-4f1c-b8d0-7740dee21147","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_google_maps_google_terkep_ut_feltuntetese_javitas_kozlekedes_navigacio","timestamp":"2021. március. 12. 13:03","title":"Megengedi a Google a felhasználóknak, hogy belejavítsanak a Térképbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt akit az oltópontról küldtek el, mást a háziorvosa nem fogadta.","shortLead":"Volt akit az oltópontról küldtek el, mást a háziorvosa nem fogadta.","id":"20210312_egeszsegugyi_dolgozo_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9225edf6-412c-494d-8231-d7b609e7b0be","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_egeszsegugyi_dolgozo_oltas","timestamp":"2021. március. 12. 20:52","title":"Több egészségügyi dolgozó is hiába jelentkezett oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]