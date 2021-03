Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99500e53-3992-448b-8329-12498c742300","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az AC Milan klasszisa öt év után tér vissza a nemzeti csapatba.","shortLead":"Az AC Milan klasszisa öt év után tér vissza a nemzeti csapatba.","id":"20210316_Zlatan_Ibrahimovic_Svedorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99500e53-3992-448b-8329-12498c742300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921489e9-4035-4540-a549-3b69dd641e09","keywords":null,"link":"/sport/20210316_Zlatan_Ibrahimovic_Svedorszag","timestamp":"2021. március. 16. 15:26","title":"Ibrahimovic is ott van a svédek vb-selejtezőre készülő keretében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vakcina előnyei messze meghaladják a lehetséges kockázatokat, azonban az uniós hivatal folytatja vizsgálatait.","shortLead":"A vakcina előnyei messze meghaladják a lehetséges kockázatokat, azonban az uniós hivatal folytatja vizsgálatait.","id":"20210315_Az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_Magyarorszagon_is_alkalmazott_strategiat_ajanlja_az_AstraZenecavakcinaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7cb9b9-47a7-4001-9d9c-0044a0b84ca5","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_Magyarorszagon_is_alkalmazott_strategiat_ajanlja_az_AstraZenecavakcinaval","timestamp":"2021. március. 15. 19:35","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség a Magyarországon is alkalmazott stratégiát ajánlja az AstraZeneca-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82200a6-c1cb-4dba-9762-a1a1a2068cc2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A jéghegy csúcsa lett volna csak a Budapest Banknál az újdonsült Rogán família meghiúsult milliárdos földvásárlási hitele. A korábban tiszta portfóliójú bankot mostanra kitömték ilyenekkel.","shortLead":"A jéghegy csúcsa lett volna csak a Budapest Banknál az újdonsült Rogán família meghiúsult milliárdos földvásárlási...","id":"202110__budapest_bank__barati_hitelek__teruletfoglalas__kipukkadasig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b82200a6-c1cb-4dba-9762-a1a1a2068cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217fa73c-459c-4bbd-a47e-fa6956a97ce8","keywords":null,"link":"/360/202110__budapest_bank__barati_hitelek__teruletfoglalas__kipukkadasig","timestamp":"2021. március. 15. 13:30","title":"Hazardírozhatnak a NER bankjai, amíg Orbán van hatalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ea925a-8aa2-44ed-9235-768c2ba9d8fb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen lett volna, ha anno, március 15-én Gulyás Gergely a mostanában megszokott kapkodással tartott volna sajtótájékoztatót a múzeum lépcsőin? Litkai Gergely gondolatkísérlete arról, hogy mit kíván a magyar nemzet. (Vagy inkább a Pesti srácok?) Kiderül többek között, hogy mi is a nemzeti őrserleg, s hogy szóba kerültek-e a Nemzeti Bank alapítványai. ","shortLead":"Milyen lett volna, ha anno, március 15-én Gulyás Gergely a mostanában megszokott kapkodással tartott volna...","id":"20210315_Duma_Aktual_A_14_pont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8ea925a-8aa2-44ed-9235-768c2ba9d8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e6725c-fbe2-499d-aa5d-2e9707812c85","keywords":null,"link":"/360/20210315_Duma_Aktual_A_14_pont","timestamp":"2021. március. 15. 19:40","title":"Duma Aktuál: Kívánjuk a cenzúrát és a sajtó eltörlését! - avagy a márciusi 14 pont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszteri biztos és a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója az Indexnek adott interjúban a romantikus hevületéről és a szétosztásra váró milliárdokról is beszélt.","shortLead":"A miniszteri biztos és a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója az Indexnek adott interjúban a romantikus hevületéről és...","id":"20210316_Demeter_Szilard_Azt_mondtak_ket_lehetosegem_van_vagy_sikerul_vagy_hosi_halott_leszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d64582-2538-46a7-b46a-6cc2ab05c33a","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Demeter_Szilard_Azt_mondtak_ket_lehetosegem_van_vagy_sikerul_vagy_hosi_halott_leszek","timestamp":"2021. március. 16. 09:13","title":"Demeter Szilárd: Azt mondták, két lehetőségem van, vagy sikerül, vagy hősi halott leszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75cf451-509c-49b4-976d-6e503f834a38","c_author":"Ifj. Chikán Attila","category":"gazdasag.zhvg","description":"A pandémia műszaki és üzletépítési értelemben egyaránt felerősítette az innovatív szemlélet jelentőségét a hazai megújuló szektorban. Vélemény.","shortLead":"A pandémia műszaki és üzletépítési értelemben egyaránt felerősítette az innovatív szemlélet jelentőségét a hazai...","id":"20210315_ifj_Chikan_Attila_Az_alternativ_energia_valsag_es_jovoallo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f75cf451-509c-49b4-976d-6e503f834a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd16027-d624-48d5-b562-1b963dd34bd4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210315_ifj_Chikan_Attila_Az_alternativ_energia_valsag_es_jovoallo","timestamp":"2021. március. 15. 10:15","title":"ifj. Chikán Attila: Az alternatív energia válság- és jövőálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külföldi férfi az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe kerül.","shortLead":"A külföldi férfi az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe kerül.","id":"20210316_Letartoztatas_megszurta_beteg_fovarosi_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee64457-d9f3-49eb-a34c-42015d248c71","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_Letartoztatas_megszurta_beteg_fovarosi_korhaz","timestamp":"2021. március. 16. 13:40","title":"Letartóztatták a férfit, aki többször megszúrta betegtársát egy fővárosi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypártok mellett a Jobbik és a Demokratikus Koalíció tudott növekedni a Závecz Research friss felmérése szerint. A többi párt stagnál, az ellenzéki és a kormánypárti lista támogatottsága között pedig minimális a különbség.","shortLead":"A kormánypártok mellett a Jobbik és a Demokratikus Koalíció tudott növekedni a Závecz Research friss felmérése szerint...","id":"20210316_zavecz_fidesz_jobbik_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6686d7d4-151a-4531-a7e4-ba36413d0fa7","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_zavecz_fidesz_jobbik_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2021. március. 16. 11:02","title":"Závecz: Negyedmillióval nőtt a Fidesz–KDNP tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]