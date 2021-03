Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"381a0241-db49-4170-a4f1-f2295d999d7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel három tonnás, és még évekig kering óránként majdnem 28 ezer kilométeres sebességgel a Föld körül.","shortLead":"Közel három tonnás, és még évekig kering óránként majdnem 28 ezer kilométeres sebességgel a Föld körül.","id":"20210316_iss_legnagyobb_urszemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=381a0241-db49-4170-a4f1-f2295d999d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8c15fd-dc7c-47ce-a98a-e8c8da56c06c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_iss_legnagyobb_urszemet","timestamp":"2021. március. 16. 14:19","title":"A valaha volt legnagyobb űrszemetet indította útjára a Nemzetközi Űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932344cd-80a3-4b80-b41f-4e61e799de9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Láng Zsolt szerint nem voltak nemzeti színű zászlók az ünnepi városban.","shortLead":"Láng Zsolt szerint nem voltak nemzeti színű zászlók az ünnepi városban.","id":"20210317_marcius_15_fovaros_zaszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932344cd-80a3-4b80-b41f-4e61e799de9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07698ad-89dd-47da-b65e-6663431c8759","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_marcius_15_fovaros_zaszlo","timestamp":"2021. március. 17. 20:34","title":"A Fidesz szerint nem volt fellobogózva Budapest március 15-én, a főváros szerint igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4e04c1-f2d3-4235-9d04-5b335c864647","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai kvalifikációs világversenyt rendszeres tesztelés mellett rendezték, mégis bejutott a kórokozó.","shortLead":"Az olimpiai kvalifikációs világversenyt rendszeres tesztelés mellett rendezték, mégis bejutott a kórokozó.","id":"20210316_koronavirus_kard_vilagkupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a4e04c1-f2d3-4235-9d04-5b335c864647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad413ce6-1e5d-4be1-8ed1-368ec3dcebd5","keywords":null,"link":"/sport/20210316_koronavirus_kard_vilagkupa","timestamp":"2021. március. 16. 18:52","title":"Nyolcan fertőződtek meg koronavírussal a budapesti kard Világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed4c0c2-c74c-4466-8e70-bda95e505c28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Óvodát építenének azon a területen, ahol a vizsgálatok nagyon súlyos talajszennyezést mutattak ki. 14 környező település ivóvize lehet veszélyben.","shortLead":"Óvodát építenének azon a területen, ahol a vizsgálatok nagyon súlyos talajszennyezést mutattak ki. 14 környező...","id":"20210316_A_Dunyakanyar_vizellatasat_is_veszelyezteti_a_sulyos_talajszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ed4c0c2-c74c-4466-8e70-bda95e505c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77a0fd1-c1ae-4519-9e27-1adadb81febc","keywords":null,"link":"/zhvg/20210316_A_Dunyakanyar_vizellatasat_is_veszelyezteti_a_sulyos_talajszennyezes","timestamp":"2021. március. 16. 14:40","title":"Súlyos szennyezésre derült fény a Dunakanyar településeinek vízbázisán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643d9a3e-244e-4601-b664-2494265fc77f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai pénzügyminiszter azt szeretné elérni, hogy világszerte egységes legyen a társasági adó kulcsa, hogy az országok ne szipkázzák el egymástól a nagy adófizetőket. Magyarországot is komolyan érintené, ha a terv valósággá válna.","shortLead":"Az amerikai pénzügyminiszter azt szeretné elérni, hogy világszerte egységes legyen a társasági adó kulcsa...","id":"20210316_Vilagszerte_egysegesitenek_a_tarsasagi_adot_ami_kenyelmetlenul_erinthetne_Magyarorszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=643d9a3e-244e-4601-b664-2494265fc77f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c0ee2d-e213-49c9-8fb3-baf5bf9e0ecf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_Vilagszerte_egysegesitenek_a_tarsasagi_adot_ami_kenyelmetlenul_erinthetne_Magyarorszagot","timestamp":"2021. március. 16. 14:25","title":"Egész világra érvényes minimumot szabnának a társasági adónak, ami kényelmetlenül érinthetné Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A sajtok, a sonkák, a joghurtok, a gyümölcslekvárok esetében a polcok felét ma már külföldi áruk foglalják el.\r

","shortLead":"A sajtok, a sonkák, a joghurtok, a gyümölcslekvárok esetében a polcok felét ma már külföldi áruk foglalják el.\r

","id":"20210317_A_korabbinal_kevesebb_a_hazai_elelmiszer_a_legnagyobb_kereskedelmi_lancok_uzleteiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392190a4-5d87-43f2-af96-2e16a5394068","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_A_korabbinal_kevesebb_a_hazai_elelmiszer_a_legnagyobb_kereskedelmi_lancok_uzleteiben","timestamp":"2021. március. 17. 17:01","title":"A korábbinál kevesebb a hazai élelmiszer a legnagyobb kereskedelmi láncok üzleteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294b6385-428e-44c3-8775-5c43a2021568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motorokon nem volt rendszám, a motorosoknak nem volt jogosítványuk. A csapat tagja volt egy 13 éves fiú is, mit sem sejtő apja 600-as enduróján.","shortLead":"A motorokon nem volt rendszám, a motorosoknak nem volt jogosítványuk. A csapat tagja volt egy 13 éves fiú is, mit sem...","id":"20210316_krosszmotor_erdo_rendorseg_bataapati","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=294b6385-428e-44c3-8775-5c43a2021568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341636a9-cc04-46c3-a22f-bc5b9c5a5ed2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_krosszmotor_erdo_rendorseg_bataapati","timestamp":"2021. március. 16. 15:47","title":"A rendőrségen ért véget az erdei kaland a 13 éves motorosnak és csapatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a8eeef-a4d2-4fe3-9fcf-4bfcdab19ff2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A védettséget igazoló okmány körüli anomáliákról készített riportot az RTL Klub Híradója. ","shortLead":"A védettséget igazoló okmány körüli anomáliákról készített riportot az RTL Klub Híradója. ","id":"20210317_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1a8eeef-a4d2-4fe3-9fcf-4bfcdab19ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dde9006-7602-4a98-838b-1adb84128b87","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 17. 20:58","title":"Koronavírus-fertőzés miatt elhunyt férfi is kapott védettségi igazolást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]