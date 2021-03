Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Rosszullét miatt szenvedhetett halálos balesetet egy autós Orosházán
Letért az útról és oszlopnak ütközött, feltehetően mert menet közben rosszul lett.
2021. március. 22. 15:01

Betett a botrány az AstraZeneca vakcinájának a nagy EU-s államokban
Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban bizalmatlan a többség az AstraZeneca vakcinájával kapcsolatban, a britek viszont töretlenül bíznak az oltóanyagban.
2021. március. 22. 11:25

Közel 23 milliárd forint a kórházi adósságállomány
Csak februárban 3,4 milliárddal nőtt az intézmények tartozása.
2021. március. 24. 07:15

Díjazták azokat az éttermeket, melyek a vírus alatt is igyekeztek környezettudatosan működni
Növényi alapú, szezonális alapanyagokból dolgozó éttermek, minimálisra csökkentett hulladék: a koronavírus-járvány és a rendkívül nehéz helyzet sem fékezett meg néhány hazai vendéglátóhelyet abban, hogy fenntartható(bb)an működjön.
2021. március. 22. 13:30 ","shortLead":"Növényi alapú, szezonális alapanyagokból dolgozó éttermek, minimálisra csökkentett hulladék: a koronavírus-járvány és...","id":"20210322_Megvan_melyek_a_legfelelosebb_hazai_vendeglatohelyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cb95a5d-6ca0-46fe-b423-37937e7333f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72bca41-fa1b-432b-9142-a1322a263929","keywords":null,"link":"/zhvg/20210322_Megvan_melyek_a_legfelelosebb_hazai_vendeglatohelyek","timestamp":"2021. március. 22. 13:30","title":"Díjazták azokat az éttermeket, melyek a vírus alatt is igyekeztek környezettudatosan működni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dombóvári rendőrök elfogtak egy társaságot, amelynek tagjai az oltásra jelentkezésért és a banki adataikért cserébe 50 ezer forintot ígértek idős embereknek. Ne higgyen annak, aki így próbálja megtudni a bankszámlája adatait
A dombóvári rendőrök elfogtak egy társaságot, amelynek tagjai az oltásra jelentkezésért és a banki adataikért cserébe 50 ezer forintot ígértek idős embereknek. Többeket sikerült is átverniük.
2021. március. 22. 19:09

Egyre több étterem kínál ebédmenüt az otthon tanuló diákoknak
A legtöbb helyen 1000-1100 forintért lehet kétfogásos ebédet rendelni, az éttermek így próbálják túlélni a lezárásokat.
2021. március. 24. 07:17

Továbbra is 0 százalékos béremelést kínál a főváros a BKV dolgozóknak, sztrájk jöhet
A fővárosnak az elvonások miatt nincs pénze a bérfejlesztésre, a munkavállalók viszont 6 százalékos emelésért küzdenek.
2021. március. 24. 07:51 Újabb történelmi pillanat várható: a NASA helikoptere repülni fog a Marson
Ha minden rendben megy, április 8-án a levegőbe emelkedik a Perseverance Mars-járó "kollégája", az Ingenuity nevű drón. Ez lesz az első, amikor egy ember által tervezett eszköz repülni fog egy másik bolygón.
2021. március. 24. 08:33