[{"available":true,"c_guid":"f95b6224-d619-4a49-9b9e-853d83fb6013","c_author":"hvg.hu","category":"eurologus","description":"A Fidesz kilépett az Európai Néppártból, ezzel a közösség elengedte a Fideszt, a magyar kormányt és részben az országot is - mondta a Fülkében Arató László, az EUrologus munkatársa.","shortLead":"A Fidesz kilépett az Európai Néppártból, ezzel a közösség elengedte a Fideszt, a magyar kormányt és részben az országot...","id":"20210320_Eurologus_fidesz_fulke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95b6224-d619-4a49-9b9e-853d83fb6013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c0fb0f-fa2f-4a5f-8abe-b30e531b542d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210320_Eurologus_fidesz_fulke","timestamp":"2021. március. 20. 11:00","title":"Fülke: \"A Fidesz kikormányozta magát a senki földjére\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha sikerül lefejleszteni, sokkal egyszerűbbé válhat az akár évente megismételt védőoltás.","shortLead":"Ha sikerül lefejleszteni, sokkal egyszerűbbé válhat az akár évente megismételt védőoltás.","id":"20210321_koronavirus_tabletta_oramed_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2994b28b-3a9a-413b-8973-2d04fe772b7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_koronavirus_tabletta_oramed_vakcina","timestamp":"2021. március. 21. 21:47","title":"Hamarosan tesztelni kezdik a tablettává alakított koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány továbbra is a meredeken felszálló ágban van, tovább emelkedett a kórházban lévők száma. ","shortLead":"A járvány továbbra is a meredeken felszálló ágban van, tovább emelkedett a kórházban lévők száma. ","id":"20210321_10625_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_194_koronavirusos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b902b4-c27c-4e7a-8c14-798e55250a56","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_10625_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_194_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. március. 21. 08:31","title":"10625 új fertőzöttet találtak, elhunyt 194 koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a kormány semmilyen visszaigazolást nem küld erről a koronavírus elleni vakcináért regisztrálóknak, az adatvédelmi jogokra hivatkozva elvileg három hónap után meg lehetne tudni, számon tartják-e egyáltalán az adatainkat.","shortLead":"Bár a kormány semmilyen visszaigazolást nem küld erről a koronavírus elleni vakcináért regisztrálóknak, az adatvédelmi...","id":"20210321_koronavirus_vakcina_regisztracio_sikeres_adatvedelem_gdpr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbd2d44-ba8e-4e26-8302-a5c51a71b7c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_koronavirus_vakcina_regisztracio_sikeres_adatvedelem_gdpr","timestamp":"2021. március. 21. 09:57","title":"Kis trükközéssel meg lehetne tudni, sikerült-e a regisztrációnk az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4af13d-401c-41b7-b866-1dbededdffd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi fényezésű újdonságot szuperkönnyű felnikkel szerelik.","shortLead":"Az egyedi fényezésű újdonságot szuperkönnyű felnikkel szerelik.","id":"20210322_inkognitoban_479_loeros_szivo_v8as_uj_lexus_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e4af13d-401c-41b7-b866-1dbededdffd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7615958-5116-4a53-85be-780b8b55f88a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_inkognitoban_479_loeros_szivo_v8as_uj_lexus_erkezett","timestamp":"2021. március. 22. 07:59","title":"Inkognitóban: 479 lóerős szívó V8-as új Lexus érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az igazságügyi miniszter több képét is ellopták, hogy egy kamuprofil igazán sikeres üzletasszonynak tűnjön.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter több képét is ellopták, hogy egy kamuprofil igazán sikeres üzletasszonynak tűnjön.","id":"20210321_Varga_Judit_kamuprofil_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046af559-f872-499b-a231-aea642c0a469","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_Varga_Judit_kamuprofil_facebook","timestamp":"2021. március. 21. 20:16","title":"Átverés: Varga Judit képeivel ajánlanak gyanúsan sok pénzt a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2261d-e871-4aa9-90a1-2f4114deb4a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Éles bírálatot fogalmazott meg a korlátozások egy része ellen a Parragh László vezette testület.","shortLead":"Éles bírálatot fogalmazott meg a korlátozások egy része ellen a Parragh László vezette testület.","id":"20210320_Veget_vetne_a_boltzarnak_a_kamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56c2261d-e871-4aa9-90a1-2f4114deb4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ffac73-48d1-4167-8803-0065f041f09c","keywords":null,"link":"/kkv/20210320_Veget_vetne_a_boltzarnak_a_kamara","timestamp":"2021. március. 20. 12:15","title":"Véget vetne a boltzárnak a kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A villámcsapásoknak a meteoritokhoz hasonló fontos szerepük volt abban, hogy az élethez tökéletes feltételek alakuljanak ki a Földön – állapították meg a Leedsi Egyetem geológusai.","shortLead":"A villámcsapásoknak a meteoritokhoz hasonló fontos szerepük volt abban, hogy az élethez tökéletes feltételek...","id":"20210321_villamcsapasok_foldi_elet_eredeteben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496ab931-ea5c-4264-a70f-da8013a2c130","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_villamcsapasok_foldi_elet_eredeteben","timestamp":"2021. március. 21. 16:03","title":"A villámcsapásoknak is köszönhetjük, hogy van élet a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]