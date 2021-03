Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b845864d-da9e-4662-968e-6973cb95a99e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szer Kanadában már megkapta a törzskönyvi engedélyt, most az unió és az Egyesült Államok van soron.","shortLead":"A szer Kanadában már megkapta a törzskönyvi engedélyt, most az unió és az Egyesült Államok van soron.","id":"20210326_EMA_Richter_Mithra_fogamzasgatlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b845864d-da9e-4662-968e-6973cb95a99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cf4bee-50eb-43d2-8cd3-f13470ce4b17","keywords":null,"link":"/kkv/20210326_EMA_Richter_Mithra_fogamzasgatlo","timestamp":"2021. március. 26. 17:10","title":"Pozitív véleményt adott ki az EMA a Richter és a Mithra új fogamzásgátlójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a130c6-c4ec-47fb-9c17-d46f2f34a823","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Covishield elnevezésű, az AstraZenecaval lényegében azonos vakcinának a kivitelét függesztették fel.","shortLead":"A Covishield elnevezésű, az AstraZenecaval lényegében azonos vakcinának a kivitelét függesztették fel.","id":"20210325_india_covishield_export_koronavirus_jarvany_fertozes_vacina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4a130c6-c4ec-47fb-9c17-d46f2f34a823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc81747-b2ae-430c-b5b0-377bc63c9008","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210325_india_covishield_export_koronavirus_jarvany_fertozes_vacina","timestamp":"2021. március. 25. 13:39","title":"India egyelőre nem exportál a vakcinából, amelyből a magyar állam is rendelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1599933d-8185-499a-a588-ebdd70423326","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap este nyolctól a hvg.hu-n mutatja be a népszerű kar a különleges Bubnó-koncertjét.



","shortLead":"Vasárnap este nyolctól a hvg.hu-n mutatja be a népszerű kar a különleges Bubnó-koncertjét.



","id":"20210326_Szent_Efrem_Ferfikar_koncert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1599933d-8185-499a-a588-ebdd70423326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fec6c7-ef44-4dd9-ba0e-ade1eb6e1ac0","keywords":null,"link":"/kultura/20210326_Szent_Efrem_Ferfikar_koncert","timestamp":"2021. március. 26. 12:40","title":"Nem csak a Pandémiát dalolja el vasárnap a Szent Efrém Férfikar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8b9a67-8182-4757-a97b-42526f53cddc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"„Bensőséges, személyes részvétellel megrendezett, de biztonságos” gálát tervezett Steven Soderbergh és két producertársa a 93. Oscar-díjátadóra, amelyről kizárták az online bejelentkezés lehetőségét. A járvány miatt már elfogadottá vált zoomos részvétel elvetése azonban számos Oscar-jelöltnek okoz fejfájást, mivel költséges és nehéz megszervezni személyes megjelenésüket.","shortLead":"„Bensőséges, személyes részvétellel megrendezett, de biztonságos” gálát tervezett Steven Soderbergh és két...","id":"20210325_Oscar_gala_szemelyes_jelenlet_online_bejelentkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b8b9a67-8182-4757-a97b-42526f53cddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf062d2a-b576-49aa-a5ad-90e39cc667f1","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Oscar_gala_szemelyes_jelenlet_online_bejelentkezes","timestamp":"2021. március. 25. 12:57","title":"Nem lesz online bejelentkezés az Oscaron, pedig számos jelöltnek probléma az utazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72404d8-376a-47cc-a870-544e1c47afc1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Momentum programalkotása nem nyomulás, hanem munka – állítja Fekete-Győr András, aki szerint az előválasztásnak is arról kellene szólnia, hogy kiérleljék a közös kormányprogramot. Az ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje 4 napos munkahetet, magyar eurót és finn típusú oktatást szeretne. Az elszámoltatást és a propagandisták megregulázását pedig nem tartja összeegyeztethetetlennek a jogállamisággal. ","shortLead":"A Momentum programalkotása nem nyomulás, hanem munka – állítja Fekete-Győr András, aki szerint az előválasztásnak is...","id":"20210326_Elesben_FeketeGyor_Andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c72404d8-376a-47cc-a870-544e1c47afc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a074a5e-f5ec-479d-b853-38830e6d5ed0","keywords":null,"link":"/360/20210326_Elesben_FeketeGyor_Andras","timestamp":"2021. március. 26. 13:00","title":"Élesben Fekete-Győr Andrással: Nem tudom, a többi miniszterelnök-jelölt mit képvisel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d7feb6-6c07-4829-95c1-2f5ee1bdfc89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak az üzemanyagköltségen nagyjából 90 százalékot lehet megspórolni egy dízel szemeteskocsihoz képest. ","shortLead":"Csak az üzemanyagköltségen nagyjából 90 százalékot lehet megspórolni egy dízel szemeteskocsihoz képest. ","id":"20210326_Alig_4000_forintert_tankoljak_az_elektromos_kukasautokat_amilyet_Debrecenben_is_hasznalnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7d7feb6-6c07-4829-95c1-2f5ee1bdfc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d433d3ae-ebc7-436f-9660-66753496ce6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_Alig_4000_forintert_tankoljak_az_elektromos_kukasautokat_amilyet_Debrecenben_is_hasznalnak","timestamp":"2021. március. 26. 09:06","title":"Alig 4000 forintért „tankolják” az elektromos kukásautókat, amilyet Debrecenben is használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mario Draghi miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy oltás nélküli egészségügyi dolgozók legyenek kapcsolatban a betegekkel.","shortLead":"Mario Draghi miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy oltás nélküli egészségügyi...","id":"20210326_olaszorszag_oltas_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8299a7d8-dc8e-4d99-9532-9204aba6f728","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_olaszorszag_oltas_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 26. 20:42","title":"Az olasz kormány az oltást elutasító egészségügyi dolgozók szankcionálását tervezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5314e96-6456-4117-93f0-9eb3bdfead81","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Egyetlen, Pintér Sándor belügyminiszter elvárásait teljesíteni képes cég nyerte el az ország csaknem összes kórházának takarítására kiírt 300 milliárd forintos tendert. ","shortLead":"Egyetlen, Pintér Sándor belügyminiszter elvárásait teljesíteni képes cég nyerte el az ország csaknem összes kórházának...","id":"202112__korhazi_takaritas__gigatender__kozpontositas__rendnek_lenni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5314e96-6456-4117-93f0-9eb3bdfead81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc41f523-8d63-4b18-85f4-4e2bd8073065","keywords":null,"link":"/360/202112__korhazi_takaritas__gigatender__kozpontositas__rendnek_lenni_kell","timestamp":"2021. március. 26. 11:00","title":"Pintér Sándor emberei a kórházak takarításán is busás haszonra tehetnek szert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]