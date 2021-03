Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96da6e17-a851-4087-b44b-b8dc6d051140","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern új spanyol márkájának első önálló modellje kétféle plugin hibrid változatban érhető el.","shortLead":"A VW konszern új spanyol márkájának első önálló modellje kétféle plugin hibrid változatban érhető el.","id":"202103229_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_cupra_formentor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96da6e17-a851-4087-b44b-b8dc6d051140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386b2dad-6d5e-44e9-b1ca-f124715ab68c","keywords":null,"link":"/cegauto/202103229_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_cupra_formentor","timestamp":"2021. március. 29. 06:41","title":"Magyarországon a zöld rendszámos Cupra Formentor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány órán át volt csak letölthető az Országos Kórházi Főigazgatóság honlapjáról a szoptatást igazoló dokumentum mintája.","shortLead":"Néhány órán át volt csak letölthető az Országos Kórházi Főigazgatóság honlapjáról a szoptatást igazoló dokumentum...","id":"20210330_igazolas_minta_leszedtek_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099dd24c-e948-46a7-854c-33bda081e746","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_igazolas_minta_leszedtek_oltas","timestamp":"2021. március. 30. 10:47","title":"Már nem elérhető az igazolásminta, amelyet a szoptatós nőknek kellene bemutatniuk az oltásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037fdeb0-3920-4a56-938e-509e40236871","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió egy különleges szuperszámítógépről álmodik, amellyel szimulált körülmények között tanulmányozhatják az éghajlatváltozást.","shortLead":"Az Európai Unió egy különleges szuperszámítógépről álmodik, amellyel szimulált körülmények között tanulmányozhatják...","id":"20210330_szuperszamitogep_videokartya_eghajlatvaltozas_destine","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=037fdeb0-3920-4a56-938e-509e40236871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2563aa25-047d-41fb-8b54-16e7d0164569","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_szuperszamitogep_videokartya_eghajlatvaltozas_destine","timestamp":"2021. március. 30. 09:33","title":"20 000 nagy teljesítményű videokártyát kötnek össze, hogy megtudják, mit hozhat a jövő a Föld számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27a1768-cac6-48fa-8435-822faf96e37d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szakrális és profán zenék, bizánci liturgikus és világzenei megnyilvánulások, humoros művek.



","shortLead":"Szakrális és profán zenék, bizánci liturgikus és világzenei megnyilvánulások, humoros művek.



","id":"20210328_Bubnoek_zeneje__itt_megnezheti_a_Szent_Efrem_Ferfikar_koncertjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c27a1768-cac6-48fa-8435-822faf96e37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a47c7d7-c3a7-4d1c-bd89-b195f20d7663","keywords":null,"link":"/kultura/20210328_Bubnoek_zeneje__itt_megnezheti_a_Szent_Efrem_Ferfikar_koncertjet","timestamp":"2021. március. 28. 20:00","title":"Bubnóék zenéje – itt megnézheti a Szent Efrém Férfikar koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igor Matovič helyet cserél az egészségügyi miniszterével, úgyhogy egyelőre marad a négypárti koalíció.","shortLead":"Igor Matovič helyet cserél az egészségügyi miniszterével, úgyhogy egyelőre marad a négypárti koalíció.","id":"20210329_Belebukott_az_orosz_vakcina_koruli_botranyba_Szlovakia_miniszterelnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cb215d-3c85-4ca8-bebc-2183d5494f68","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_Belebukott_az_orosz_vakcina_koruli_botranyba_Szlovakia_miniszterelnoke","timestamp":"2021. március. 29. 07:54","title":"Belebukott az orosz vakcina körüli botrányba Szlovákia miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d3636ec-8b5d-46b6-8150-b1f6e733af5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1000 lóerős vadonatúj villany-Hummer egy árverésen talált gazdára.","shortLead":"Az 1000 lóerős vadonatúj villany-Hummer egy árverésen talált gazdára.","id":"20210329_770_millio_forintot_fizettek_az_uj_elektromos_gmc_hummer_ev_elso_peldanyaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d3636ec-8b5d-46b6-8150-b1f6e733af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc54e040-72dd-4884-aa2c-9f3848558a3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_770_millio_forintot_fizettek_az_uj_elektromos_gmc_hummer_ev_elso_peldanyaert","timestamp":"2021. március. 29. 11:21","title":"770 millió forintot fizettek az új elektromos Hummer első példányáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034a9ac5-8c71-4b15-969e-acf4d03090be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó most először teljes valójában megmutatta, hogy hogyan mutat az EQS high-tech belseje.","shortLead":"A német gyártó most először teljes valójában megmutatta, hogy hogyan mutat az EQS high-tech belseje.","id":"20210329_a_teslak_utastere_is_odivatu_a_mercedes_eqs_uj_muszerfala_lattan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=034a9ac5-8c71-4b15-969e-acf4d03090be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe1a9c7-9a39-4a68-815b-df62f037f09e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_a_teslak_utastere_is_odivatu_a_mercedes_eqs_uj_muszerfala_lattan","timestamp":"2021. március. 29. 07:59","title":"A Teslák utastere is ódivatúnak tűnhet a Mercedes új műszerfala láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9d02f8-5dae-4fee-a569-65b06cc4f5c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint csak így nyithatnak újra az iskolák és óvodák.","shortLead":"A miniszterelnök szerint csak így nyithatnak újra az iskolák és óvodák.","id":"20210329_Orban_pedagogusok_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b9d02f8-5dae-4fee-a569-65b06cc4f5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449e87b6-4e6d-4cff-880f-38b0b037270f","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_Orban_pedagogusok_vedooltas","timestamp":"2021. március. 29. 10:55","title":"Videóban kérte a pedagógusokat Orbán Viktor, hogy regisztráljanak az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]