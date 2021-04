Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A terhes modell szerint nem eldöntendő kérdés, hogy be kell-e oltania magát koronavírus ellen, és bízik az orvostudományban.","shortLead":"A terhes modell szerint nem eldöntendő kérdés, hogy be kell-e oltania magát koronavírus ellen, és bízik...","id":"20210401_Mihalik_Eniko_Beoltatom_magam_mert_feltem_a_babamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cedf67-7f89-4b20-99fd-d2cb508367fb","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Mihalik_Eniko_Beoltatom_magam_mert_feltem_a_babamat","timestamp":"2021. április. 01. 10:13","title":"Mihalik Enikő: Beoltatom magam, mert féltem a babámat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeda1421-3df6-4116-8371-c2df5e5b6097","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje 2006-ban még Gyurcsány Ferenc ellen tüntetett, de a hvg360-nak adott interjúban most azt mondja, a DK elnökének is meg kell adni a változás lehetőségét. Karácsony Gergelyt jó harcosnak nevezte, de ambícióit nem ismeri, saját, nyersnek tartott stílusáról pedig úgy fogalmazott, nem játssza meg magát, ő ilyen. ","shortLead":"Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje 2006-ban még Gyurcsány Ferenc ellen tüntetett, de a hvg360-nak adott...","id":"20210330_Elesben_Jakab_Peterrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeda1421-3df6-4116-8371-c2df5e5b6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252ee8fc-36e4-4417-9d38-37bc22dc7041","keywords":null,"link":"/360/20210330_Elesben_Jakab_Peterrel","timestamp":"2021. március. 30. 15:25","title":"Élesben Jakab Péterrel: Gyurcsány Ferenc is változhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Major csak nemrég tért vissza a Fehér Házba, miután egy hasonló incidens után kiképzést kapott.\r

","shortLead":"Major csak nemrég tért vissza a Fehér Házba, miután egy hasonló incidens után kiképzést kapott.\r

","id":"20210331_joe_biden_major_kutya_harapas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680d387b-91f0-4dff-a1ee-82d6579c0f8d","keywords":null,"link":"/elet/20210331_joe_biden_major_kutya_harapas","timestamp":"2021. március. 31. 07:45","title":"Újra harapott Bidenék kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Súlyos fennakadásokat okozott az európai–ázsiai kereskedelemben a vízi úton megfeneklett óriáshajó. Ez kihat a járvány által amúgy is sújtott globális ellátási láncokra is. ","shortLead":"Súlyos fennakadásokat okozott az európai–ázsiai kereskedelemben a vízi úton megfeneklett óriáshajó. Ez kihat a járvány...","id":"20210331_Szuez_Ever_Given","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6d5e3a-682e-4dab-ad42-9b781d24b9ca","keywords":null,"link":"/360/20210331_Szuez_Ever_Given","timestamp":"2021. március. 31. 15:00","title":"A bolti árakon is látszik majd, hogy napokra bedugult a Szuezi-csatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a5ca9a-144e-4bb6-86f6-014899067eb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök is elég jókedvűen követték a száguldozót, vélhetően, amíg ki nem fogyott a benzinje. ","shortLead":"A rendőrök is elég jókedvűen követték a száguldozót, vélhetően, amíg ki nem fogyott a benzinje. ","id":"20210331_Egy_oran_at_tartott_egy_gokartos_uldozes_Olaszorszagban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91a5ca9a-144e-4bb6-86f6-014899067eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5533aa4-2bf5-489f-b81e-e3d939800275","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_Egy_oran_at_tartott_egy_gokartos_uldozes_Olaszorszagban__video","timestamp":"2021. április. 01. 07:44","title":"Egy órán át tartott egy gokartos üldözés Olaszországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c68ece1-3e9c-46b5-b4f4-6f87675a1ab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maradnak, amíg le nem cseng a járvány, és amíg megfelelő csereingatlant nem kapnak. Emberséget, együttérzést, szolidaritást kért a nemzeti vagyonért felelős minisztertől.","shortLead":"Maradnak, amíg le nem cseng a járvány, és amíg megfelelő csereingatlant nem kapnak. Emberséget, együttérzést...","id":"20210330_szabolcs_utcai_hajlektalankorhaz_karacsony_gergely_mager_andrea_level","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c68ece1-3e9c-46b5-b4f4-6f87675a1ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbe859c-8888-464b-8732-3385f96da43e","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_szabolcs_utcai_hajlektalankorhaz_karacsony_gergely_mager_andrea_level","timestamp":"2021. március. 30. 16:53","title":"Karácsony megírta Mager Andreának: Nem költözik a hajléktalankórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22cf716-99e8-4d68-9295-91a42582c446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több a megbetegedés az intézményekben.","shortLead":"Egyre több a megbetegedés az intézményekben.","id":"20210330_bezaras_bolcsode_zuglo_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22cf716-99e8-4d68-9295-91a42582c446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e74616-3e68-454e-a202-2777aea1337b","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_bezaras_bolcsode_zuglo_jarvany","timestamp":"2021. március. 30. 16:18","title":"Bezárnak a bölcsődék Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b85706-d1b6-493b-b5b4-4e2d4438c795","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virgin Galactic VSS Imagine névre keresztelte új űrrepülőgépét, amely egyszerre hat utast tud a világűr széléig elvinni.","shortLead":"A Virgin Galactic VSS Imagine névre keresztelte új űrrepülőgépét, amely egyszerre hat utast tud a világűr széléig...","id":"20210331_virgin_galactic_vss_imagine_urrepulogep_urturizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55b85706-d1b6-493b-b5b4-4e2d4438c795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a72510-9c65-4d57-af43-4bb482e1a779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_virgin_galactic_vss_imagine_urrepulogep_urturizmus","timestamp":"2021. március. 31. 17:03","title":"Új űrrepülőgépet készített a Virgin Galactic, mintha a Csillagok háborújából lépett volna elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]