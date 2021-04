Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91a5ca9a-144e-4bb6-86f6-014899067eb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök is elég jókedvűen követték a száguldozót, vélhetően, amíg ki nem fogyott a benzinje. ","shortLead":"A rendőrök is elég jókedvűen követték a száguldozót, vélhetően, amíg ki nem fogyott a benzinje. ","id":"20210331_Egy_oran_at_tartott_egy_gokartos_uldozes_Olaszorszagban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91a5ca9a-144e-4bb6-86f6-014899067eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5533aa4-2bf5-489f-b81e-e3d939800275","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_Egy_oran_at_tartott_egy_gokartos_uldozes_Olaszorszagban__video","timestamp":"2021. április. 01. 07:44","title":"Egy órán át tartott egy gokartos üldözés Olaszországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Apja nyilatkozott arról, hogy nem csak focizni, de pecázni is szeretett gyerekként az RB Leipzig és a magyar labdarúgó-válogatott meghatározó játékosává vált Willi Orbán. ","shortLead":"Apja nyilatkozott arról, hogy nem csak focizni, de pecázni is szeretett gyerekként az RB Leipzig és a magyar...","id":"20210330_willi_orban_apja_oroszlanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ae4ea9-5d3d-4a07-b120-fcb0fef1f967","keywords":null,"link":"/elet/20210330_willi_orban_apja_oroszlanyban","timestamp":"2021. március. 30. 17:16","title":"Willi Orbán gyerekként Oroszlányban töltötte a nyarakat, és nagyon szerette a palacsintát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c68ece1-3e9c-46b5-b4f4-6f87675a1ab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maradnak, amíg le nem cseng a járvány, és amíg megfelelő csereingatlant nem kapnak. Emberséget, együttérzést, szolidaritást kért a nemzeti vagyonért felelős minisztertől.","shortLead":"Maradnak, amíg le nem cseng a járvány, és amíg megfelelő csereingatlant nem kapnak. Emberséget, együttérzést...","id":"20210330_szabolcs_utcai_hajlektalankorhaz_karacsony_gergely_mager_andrea_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c68ece1-3e9c-46b5-b4f4-6f87675a1ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbe859c-8888-464b-8732-3385f96da43e","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_szabolcs_utcai_hajlektalankorhaz_karacsony_gergely_mager_andrea_level","timestamp":"2021. március. 30. 16:53","title":"Karácsony megírta Mager Andreának: Nem költözik a hajléktalankórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757dd63d-3c88-4300-9130-134aedfd9630","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szobrász a lét átértékeléséről, átértelmezéséről gondolkodik mások mellett Presser Gáborral, Dragomán Györggyel és Sándor Györggyel. Könyvajánló. ","shortLead":"A szobrász a lét átértékeléséről, átértelmezéséről gondolkodik mások mellett Presser Gáborral, Dragomán Györggyel és...","id":"20210401_Tilos_a_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=757dd63d-3c88-4300-9130-134aedfd9630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06cbbea-5a23-48f1-bb7e-a27b2ec6470e","keywords":null,"link":"/360/20210401_Tilos_a_ki","timestamp":"2021. április. 01. 16:00","title":"Kalmár János híres művészbarátaival közösen \"könyvtöpreng\" a kijárási tilalomról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fb291b-8d15-4cb9-88a1-970904ba2ff1","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Evéssel támogatják a chicagói rendőrséget a város polgárai, és nem is először. Ezúttal védőmellények árát reggelizték össze.\r

\r

","shortLead":"Evéssel támogatják a chicagói rendőrséget a város polgárai, és nem is először. Ezúttal védőmellények árát reggelizték...","id":"20210401_Az_amerikai_palacsinta_es_a_golyoallo_melleny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13fb291b-8d15-4cb9-88a1-970904ba2ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb42219-2c2a-4d80-8459-221d997103b9","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Az_amerikai_palacsinta_es_a_golyoallo_melleny","timestamp":"2021. április. 01. 09:01","title":"Az amerikai palacsinta és a golyóálló mellény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Több hónap csúszással tették közzé a határozatot.","shortLead":"Több hónap csúszással tették közzé a határozatot.","id":"20210330_nepszavazas_epitesi_tilalom_strand","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf64a22d-d66e-4c32-b03d-00c78d30bec9","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_nepszavazas_epitesi_tilalom_strand","timestamp":"2021. március. 30. 20:31","title":"Nem lesz népszavazás arról, hogy legyen-e építési tilalom a strandokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a22492-8839-4208-b30b-40067ca290a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2018 nyarán történt eset miatt a vétkes sofőr börtönbe mehet.","shortLead":"A 2018 nyarán történt eset miatt a vétkes sofőr börtönbe mehet.","id":"20210401_bkv_busz_buntetofekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89a22492-8839-4208-b30b-40067ca290a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4925b3a-709c-4c28-988d-76b556cfe275","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_bkv_busz_buntetofekezes","timestamp":"2021. április. 01. 11:07","title":"BKV-busz előtt büntetőfékezett, több utas is megsérült – vádemelés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bce56b0-9440-46ea-a477-230000b65ddb","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A Fővárosi Önkormányzatnak nincs pénze ellátni a kéményseprési feladatokat, a kormánytól hiába kért. Most, hogy Budapest átadta a feladatot az államnak, hirtelen lett rá forrás.","shortLead":"A Fővárosi Önkormányzatnak nincs pénze ellátni a kéményseprési feladatokat, a kormánytól hiába kért. Most...","id":"202113__kemenyseprok_allamositva__foketusz__szembenallas__kifustolve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bce56b0-9440-46ea-a477-230000b65ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bec3a96-ce2f-44cf-9482-a4f8e914c30b","keywords":null,"link":"/360/202113__kemenyseprok_allamositva__foketusz__szembenallas__kifustolve","timestamp":"2021. április. 01. 15:00","title":"A fővárosi kéményseprést is viszi az állam, több száz munkahely szűnik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]