[{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyenruhások legtöbbje már megkapta a védőoltást. A regisztráltak közül csak az maradt ki, aki visszautasította a neki felajánlott vakcinát.","shortLead":"Az egyenruhások legtöbbje már megkapta a védőoltást. A regisztráltak közül csak az maradt ki, aki visszautasította...","id":"20210402_rendorseg_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df569e6f-7808-4f73-a1b8-be7ff91bf009","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_rendorseg_koronavirus","timestamp":"2021. április. 02. 13:59","title":"Hétezer rendőr volt már koronavírusos márciusig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4786140-1370-4fec-b0dc-7b55ee515fae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A teljesen önjáró, LoadRunner névre keresztelt robotok akár 30 kilogrammnyi rakományt is képesek elcipelni, ám az igazi újdonság az, ahogy lerakják a szállított csomagot.","shortLead":"A teljesen önjáró, LoadRunner névre keresztelt robotok akár 30 kilogrammnyi rakományt is képesek elcipelni, ám az igazi...","id":"20210402_loadrunner_logisztika_raktar_anyagmozgatas_fraunhofer_intezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4786140-1370-4fec-b0dc-7b55ee515fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33b93d2-6890-4ed6-b710-2d44e2e905aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210402_loadrunner_logisztika_raktar_anyagmozgatas_fraunhofer_intezet","timestamp":"2021. április. 02. 12:03","title":"Videó: Száguldozó robotokat fejlesztettek a németek, így bánhatnak majd a csomagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7877dbd0-9921-43e6-bca7-d52536c6db50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi BLM-szobor nagyjából egy órán át állt háborítatlanul – aztán megjöttek a szélsőjobbosok.","shortLead":"A fővárosi BLM-szobor nagyjából egy órán át állt háborítatlanul – aztán megjöttek a szélsőjobbosok.","id":"20210401_mi_hazank_black_lives_matter_mozgalom_szobor_ferencvaros_toroczkai_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7877dbd0-9921-43e6-bca7-d52536c6db50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3f10dd-d109-4647-af30-419b34cbc10a","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_mi_hazank_black_lives_matter_mozgalom_szobor_ferencvaros_toroczkai_laszlo","timestamp":"2021. április. 01. 14:51","title":"Amint felállították a Black Lives Matter-mozgalom szobrát, Toroczkaiék akcióba léptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa43340-e017-4ba1-b971-01bdf368e70b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vonatkozó határidő legfeljebb 5 évvel való elhalasztását az Európai Bizottságtól lehet kérni.","shortLead":"A vonatkozó határidő legfeljebb 5 évvel való elhalasztását az Európai Bizottságtól lehet kérni.","id":"20210401_hulladek_ujrahasznositas_ujrafeldolgozas_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fa43340-e017-4ba1-b971-01bdf368e70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ce22c5-b312-4db7-a4e1-3b5d273a4f47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_hulladek_ujrahasznositas_ujrafeldolgozas_magyar_kormany","timestamp":"2021. április. 01. 09:46","title":"A kormány megszabta a hulladékok újrafeldolgozásának arányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a 2I/Boriszov, amit egy amatőr csillagász fedezett fel, egész biztosan a Naprendszeren kívülről érkezett.","shortLead":"A kutatók szerint a 2I/Boriszov, amit egy amatőr csillagász fedezett fel, egész biztosan a Naprendszeren kívülről...","id":"20210331_2i_boriszov_ustokos_naprendszer_urkutatas_csillagaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8878c887-e617-478a-89e5-ca903ac0eaa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_2i_boriszov_ustokos_naprendszer_urkutatas_csillagaszat","timestamp":"2021. március. 31. 18:03","title":"A valaha talált legősibb üstökös érkezhetett a Naprendszerbe 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igaz, csak nagyjából fél napig.","shortLead":"Igaz, csak nagyjából fél napig.","id":"20210331_hida_the_pain_harold_stockholmi_vakcinaregisztracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61901b7a-d763-4ed1-81e7-73f68137d87b","keywords":null,"link":"/elet/20210331_hida_the_pain_harold_stockholmi_vakcinaregisztracio","timestamp":"2021. március. 31. 17:06","title":"Váratlan magyar siker: Hide the Pain Harold lett a stockholmi vakcinaregisztráció arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerület polgármestere arra számított, hogy az oltási kampányba vonják be a munkatársaikat.","shortLead":"A kerület polgármestere arra számított, hogy az oltási kampányba vonják be a munkatársaikat.","id":"20210331_covid_osztaly_ferencvaros_szakrendelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbb9a03-5508-4852-8b2f-cb9feb357744","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_covid_osztaly_ferencvaros_szakrendelo","timestamp":"2021. március. 31. 20:54","title":"Két hónapra a covid-osztályokra rendelték a ferencvárosi szakrendelő dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1776e8e-0736-4bdb-9dd5-d698c33a6353","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton, Dorkota Lajos és Kaderják Péter mennek a magyar olajmultihoz.","shortLead":"Nagy Márton, Dorkota Lajos és Kaderják Péter mennek a magyar olajmultihoz.","id":"20210331_Harom_Fideszkozeli_tag_erkezik_a_Mol_felugyelo_bizottsagaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1776e8e-0736-4bdb-9dd5-d698c33a6353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbbe01e-7fa8-459c-a6f6-c25812ff89ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_Harom_Fideszkozeli_tag_erkezik_a_Mol_felugyelo_bizottsagaba","timestamp":"2021. március. 31. 18:13","title":"Három Fidesz-közeli tag érkezik a Mol felügyelőbizottságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]