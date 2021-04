Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az okmányt március eleje óta postázzák, azok is megkapják, akiket csak egyszer oltottak be.","shortLead":"Az okmányt március eleje óta postázzák, azok is megkapják, akiket csak egyszer oltottak be.","id":"20210415_belugyminszterium_vedettsegi_igazolvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bc04f5-524a-4b51-972f-6b68707c083c","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_belugyminszterium_vedettsegi_igazolvany_koronavirus","timestamp":"2021. április. 15. 07:32","title":"A Belügyminisztérium szerint korai arról kérdezni, mire jó a védettségi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0a13f7-84a0-4d46-bb49-53daefc5ad9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Derek Chauvin azt mondta, nem kíván saját magára nézve terhelőnek minősülő tanúvallomást tenni.","shortLead":"Derek Chauvin azt mondta, nem kíván saját magára nézve terhelőnek minősülő tanúvallomást tenni.","id":"20210415_George_Floyd_gyilkossag_targyalas_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b0a13f7-84a0-4d46-bb49-53daefc5ad9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f25e8d-91f7-4b4c-92cc-07a2873f250c","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_George_Floyd_gyilkossag_targyalas_rendor","timestamp":"2021. április. 15. 20:46","title":"Nem tett vallomást a George Floyd meggyilkolásával vádolt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Itt a GRECO új jelentése, ennek sem fog örülni a kormány.","shortLead":"Itt a GRECO új jelentése, ennek sem fog örülni a kormány.","id":"20210415_GRECO_jelentes_2020_fel_ajanlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c05420-86e5-4eda-9ab2-470c35a54526","keywords":null,"link":"/eurologus/20210415_GRECO_jelentes_2020_fel_ajanlas","timestamp":"2021. április. 15. 10:30","title":"Az Európa Tanács egyetlen korrupcióellenes ajánlását hajtotta végre a kormány, azt is csak részben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7fb068-68f0-48b8-84c3-ccfae38e940a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Június elsején nyit a szigetország turizmusa a világ előtt - hála a sikeres oltási kampánynak. 