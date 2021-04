Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdca0e6a-045b-4247-b743-962c256a18e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy pennyt, azaz nagyjából három forintot fizet ki egy dal lejátszása után az előadónak az Apple – hozta nyilvánosságra a vállalat éppen akkor, amikor a Spotifyt sok kritika éri problémás jogdíjfizetési gyakorlata miatt.","shortLead":"Egy pennyt, azaz nagyjából három forintot fizet ki egy dal lejátszása után az előadónak az Apple – hozta nyilvánosságra...","id":"20210416_apple_music_spotify_jogdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdca0e6a-045b-4247-b743-962c256a18e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3552a317-0b05-4402-88cb-a47adbf40266","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_apple_music_spotify_jogdij","timestamp":"2021. április. 16. 20:13","title":"3 forintot fizet ki minden zenelejátszás után az Apple, a Spotify a felét (se)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felfüggesztés addig tart, amíg a jogszabályoknak megfelelő, független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott éves jelentést közzéteszik.

","shortLead":"A felfüggesztés addig tart, amíg a jogszabályoknak megfelelő, független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott éves...","id":"20210416_ott_one_nyrt_mnb_tozsdei_kereskedes_felfuggesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74436a3b-7b4e-416d-bced-17d851c59834","keywords":null,"link":"/kkv/20210416_ott_one_nyrt_mnb_tozsdei_kereskedes_felfuggesztese","timestamp":"2021. április. 16. 13:28","title":"Döntött az MNB: egyelőre nem lehet kereskedni a lélegeztetőgép-beszerzés egyik szereplőjének részvényeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 következő (publikus) verziójában már az is beállítható lesz a Start menüből, hogy az újraindulás után az előzőleg bezárt szoftverek és alkalmazások automatikusan megnyíljanak.","shortLead":"A Windows 10 következő (publikus) verziójában már az is beállítható lesz a Start menüből, hogy az újraindulás után...","id":"20210416_windows_10_frissites_start_menu_gombok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888c8b46-8a8b-448c-adff-29d60e9cd440","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_windows_10_frissites_start_menu_gombok","timestamp":"2021. április. 16. 15:03","title":"Új gomb kerül a Windows 10-be, az újraindításkor lehet hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4244a1b0-715c-4135-a890-5a52872dad1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkálatok idén kezdődnek. A gyár a tervek szerint évente legalább száz katonai járművet fog készíteni.","shortLead":"A munkálatok idén kezdődnek. A gyár a tervek szerint évente legalább száz katonai járművet fog készíteni.","id":"20210415_hadiipar_gyar_kaposvar_katonai_jarmu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4244a1b0-715c-4135-a890-5a52872dad1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a316eb47-b397-4555-b92d-97efbadc814b","keywords":null,"link":"/kkv/20210415_hadiipar_gyar_kaposvar_katonai_jarmu","timestamp":"2021. április. 15. 20:31","title":"Hadiipari gyárat építenek Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter arról tájékoztatott, hogy közokirat-hamisítás miatt három ügyben született elmarasztaló ítélet a választásokkal kapcsolatban. Az ügyészség ugyanakkor nem vizsgálja a vásárosnaményi választókerület lakosságszámának növekedését.","shortLead":"Polt Péter arról tájékoztatott, hogy közokirat-hamisítás miatt három ügyben született elmarasztaló ítélet...","id":"20210416_voksturizmus_nyomozas_fiktiv_lakcimbejelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67e30b3-3aba-41bc-a21c-407d4e390336","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_voksturizmus_nyomozas_fiktiv_lakcimbejelentes","timestamp":"2021. április. 16. 18:44","title":"Voksturizmus: több nyomozás is folyik még fiktív lakcímbejelentések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8370e7-0810-413d-9eb4-f8f25d495369","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az átalakított menetrend egyrészt a járványügyi előírásokat veszi figyelembe, de tükrözi Fülöp herceg kívánságait is.","shortLead":"Az átalakított menetrend egyrészt a járványügyi előírásokat veszi figyelembe, de tükrözi Fülöp herceg kívánságait is.","id":"20210415_fulop_herceg_temetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a8370e7-0810-413d-9eb4-f8f25d495369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8125f5-e8ec-445f-af38-e05d776cd149","keywords":null,"link":"/elet/20210415_fulop_herceg_temetes","timestamp":"2021. április. 15. 21:55","title":"Harmincan lesznek jelen Fülöp herceg szombati temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Egy minapi Márki-Zay Péter-interjú nyomán újra fellángolt a vita a gyereknevelésben alkalmazható testi fenyítésről. Ha azt gondolnánk, hogy a „fekete pedagógia” nézeteit már rég elfeledtük, nagyot tévedünk. Bár a törvény tiltja, elfogadott nevelési eszközként tekintünk ma is egy-egy pofonra vagy fenékre verésre.



","shortLead":"Egy minapi Márki-Zay Péter-interjú nyomán újra fellángolt a vita a gyereknevelésben alkalmazható testi fenyítésről. Ha...","id":"20210415_Tenyleg_belefer_egyegy_pofon_a_nevelesi_folyamatba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021ed940-5b26-4b82-af44-5c69ce5d4ea7","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Tenyleg_belefer_egyegy_pofon_a_nevelesi_folyamatba","timestamp":"2021. április. 15. 18:00","title":"Tényleg belefér egy-egy pofon a nevelési folyamatba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hétfőtől első sorban a lemondott vizsgák kerülnek sorra. ","shortLead":"Hétfőtől első sorban a lemondott vizsgák kerülnek sorra. ","id":"20210416_Ujraindulnak_a_kozlekedesi_vizsgak_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2920d8-4679-4a96-82e6-17879c434cd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Ujraindulnak_a_kozlekedesi_vizsgak_is","timestamp":"2021. április. 16. 17:16","title":"Újraindulnak a közlekedési vizsgák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]