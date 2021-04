Én értem, hogy mi csalók vagyunk, meg szélhámosok, meg kopaszok, meg nagydarabok, meg fekete ruhában, meg minden, de a Jevgenyij Tanhilevics kicsoda, meg a dr. Nagy Péter, mert én sehol nem találtam most olyan iratot, ahol ők szerepelnének

- mondja Mikó István, akinek vezetésével pénteken egy pár száz fős csoport megpróbálta átvenni az ISD Dunaferr gyára feletti irányítást – szerinte a jogos tulajdonos javára.

Jevgenyij Tanhilevics, az ISD Dunaferr Zrt. vezetője © MTI

Erre reagálva hétfőre sajtótájékoztatót hívott össze a Jevgenyij Tanhilevics irányította cégvezetés, ahol dr. Nagy Péter ügyvéd bemutatkozása szerint mint a Dunaferr vezető jogásza mondta el, hogy mi is történik a cég körül.

Amit biztosan állíthatunk, hogy a Dunaferr 99,61 százalékos tulajdonosa a ciprusi bejegyzésű Steelhold Limited. Ebben Nagy állítása szerint 3 tulajdonos van

25 százalék, -1 szavazat mértékben, Szergej Taruta volt donyecki kormányzó, korábbi ukrán elnökjelölt

25 százalék, -1 szavazat mértékben Oleg Mkrtcsan ukrán üzletember

és 50 százalék, + 2 szavazat mértékben az orosz állami tulajdonban lévő VEB Vnyesekonombank.

Nagy úgy fogalmazott, hogy ezek a tulajdoni viszonyok „információk szerint” vannak így, amikor erre rákérdeztünk azt felelte, hogy amikor érdeklődtek a cégnél, ezt közölték velük.

Nagy elmondása szerint a cég igazgatóságban a tulajdoni viszonyoknak megfelelően 3 főt a bank delegált, a másik két tulajdonos pedig egyet-egyet. Majd szeptember 30-án lejárt a mandátumuk, ezért az orosz bank által jelölt igazgatósági elnök és két másik tag lemondott. Így csak Szergej Taruta lánya, Tatjana és a jelenleg orosz börtönben ülő Oleg Mkrtcsan maradt az igazgatóságban.

Nagy mivel a két megmaradt igazgatósági tag nem értett egyet szinte semmiben és a következő közgyűlésen sem jelent meg a Steelhold képviselője, ezért december elejére „világossá vált”, hogy kérni kell a korábbi 3 tag visszajegyzését az igazgatóságba, hogy működőképes maradjon a cég. Mint mondta, Taruta lánya megpróbált új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokat - az ő mandátumuk úgyszintén lejárt szeptember végén - kinevezni, ám emiatt Nagyék bírósághoz fordultak, amely úgy döntött, a börtönben ülő Oleg Mkrtcsan nélkül ezt nem tudja megtenni. Nagy állította: a polgári törvénykönyv szerint ha az igazgatóság működésképtelenné válna, akkor 60 nappal meg lehet hosszabbítani a korábbi tagok szerepvállalását, de a kormány által bevezetett veszélyhelyzet is úgy rendelkezik, hogy annak végéig maradhatnak igazgatósági tagok, hiába járt le a mandátumuk.

© Stiller Ákos

Nagy szerint az ügyben a székesfehérvári cégbírósághoz fordultak, az ügy pedig több kanyar után a győri ítélőtábla előtt van. A maga szerepéről pedig azt mondta, hogy őt szeptember 29-én, tehát egy nappal a mandátuma lejárta előtt bízta meg Jevgenyij Tanhilevics, hogy állandó ügyvédi képviseleti eljárással eljárjon a cég ügyeivel.

Mikó szerint mindez nincs így, mint mondta, Jevgenyij Tanhilevics megbízása már június 30-án lejárt, és hiába akarták ezt meghosszabbítani első körben szeptember 30-áig, szerinte a cégvezetés valótlan okiratokat adott be a cégbíróságra. Szerinte ugyanis a cégvezetőre nem vonatkozik a veszélyhelyzet általi meghosszabbítás, hiszen a cégvezető nem törvényes képviselő, csak a törvényes képviselő munkáját segítő személy. Ráadásul, szerinte azért sem lehetett még Tanhilevics megbízása érvényes szeptember végén – tehát amikor többet közt Nagyot is meghatalmazta -, mert a veszélyhelyzet június 18-án megszűnt, így a hónap végén lejáró mandátumot nem tudhatták erre hivatkozva meghosszabbítani.

A fő vita tárgya: ki is képviseli a tulajdonost?

Itt akkora ellentét van a két fél nyilatkozatai között, hogy ember legyen a talpán, aki eligazodik rajta. Az egyetlen részlet, amiben egyetértenek, hogy Mikót egy olyan ember bízta meg, aki korábban 10 évre kapott meghatalmazást a Steelholdtól, hogy képviselje a céget bármilyen ügyben.

Nagy szerint már ez önmagában furcsa, hiszen a Steelhold eddig mindig évente hatalmazott meg egy képviselőt arra, hogy az képviselje az érdekeit, eljöjjön a Dunaferr közgyűléseire és szavazzon ott. „Ránézésre lehet látni, hogy hamisítvány” – mondja a Mikó által bemutatott papírra, amelynek bár az eredetijét nem látták, egy másolat eljutott hozzájuk. Mint mondta, számtalan gondjuk van a dokumentummal, többek közt az, hogy a korábbi megbízási szerződésekkel ellentétben ezen a dokumentumon más helyen volt a hitelesítés, ami ráadásul nem is a Steelhold nevében aláíró személy nevére szól. Ezeken a dokumentumokon ugyanis a ciprusi hivatalnokok külön igazolják, hogy az aláírók a Steelhold nevében járnak el, majd a hivatalnokot a ciprusi igazságügyi minisztérium is hitelesíti.

Nagy szerint az írásszakértőik állítják, hamisítvány a dokumentum, ezután pedig megkeresték a hitelesítőket, akik állítása szerint a ciprusi bíróságon nyilatkoztak eskü alatt arról, hogy nem az ő aláírásuk szerepel a papírokon. Márpedig, ha hamisítvány, akkor Mikó nem járhat el a Steelhold nevében – összegzett az ügyvéd.

„Mi is tudunk angolul, mi is tudjuk magunkat képviseltetni Cipruson, hiába próbálnak bárkit megvesztegetni, az nem fog sikerülni” – reagált Nagy szavaira Mikó, aki szerint az ő meghatalmazása eredeti, amit nemcsak azok írtak alá, akik valaha képviselték a társaságot, hanem a következő igazgatók is. Sőt, a börtönben ülő Mkrtcsant is megkeresték, aki állítása szerint nyilatkozatot adott ki arról, hogy valódi az általa lobogtatott papír. „8-10 darab meghatalmazásom is van” – fogalmazott Mikó, sőt állítása szerint a Steelholdon kívül a VEB Vnyesekonombank is meghatalmazta, ám amikor arra kértük, hogy mondja el, hogy pontosan kik, azt mondta, hogy nem emlékszik, de majd hamarosan elküldi őket.

© Reviczky Zsolt

Itt érdemes megjegyezni, hogy bár a sajtótájékoztatón Nagy több dokumentumot is bemutatott, ám azokat lefényképezni a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva nem engedte, csak vethettünk egy pillantást. Mikó pedig azt mondta, hogy ő majd elküldi az igazát igazoló dokumentumokat, ezt azóta sem tette meg.

Mikó szerint az is az ő igazát bizonyítja, hogy a cégbíróság az ő meghatalmazásának ellenőrzése után rendelte el, hogy május hatodikán egy közgyűlést kell összehívni. Nagy szerint a bíróságot megtévesztették Mikóék a hamis dokumentumokkal, így ha valóban megtartják azt, és „álképviselők döntenének” fontos ügyekben, akkor annak „súlyos következményei lennének”. Mikó erre az állításra annyit reagált, hogy a bíróság tudja a dolgát.

Visszatérve a meghatalmazásokra: azért is fontos, hogy kik írták alá Mikó meghatalmazásait, mert Nagy szerint a Steelholdon belül is hatalmi játszma zajlik: miután állítása szerint az ukránok megpróbálták a cég székhelyét és igazgatóságát is megváltoztatni, a VEB az ukrán kisebbségi tulajdonosokkal szemben beadott egy keresetet, aminek következtében a ciprusi bíróság kibocsátott egy végzést, amelyben megtiltja a Steelholdnak, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorolják a Dunaferr felett. Sőt Nagy szerint nekik papírjuk is van a VEB-től, hogy Mikóék nem jogosultak őket képviselni – mindez azért is érdekes, mert Mikó szerint ugye neki is van egy papírja az oroszoktól, hogy eljárhat az ügyükben. Kérdéseinkkel megkerestük a VEB-et, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

Mikó szerint mindez persze nem így van: szerinte ugyanis a bíróság nem azt mondta ki, amit Nagy állít, hanem azt, hogy az a személy nem adhat további meghatalmazásokat, aki egyébként már nem is képviselője a társaságnak. A hitelesítő személyről pedig azt állítja, hogy vallomása szerint elismerte, hogy az ő aláírása, csak nem emlékszik magára a meghatalmazásra. Szerinte március 17-én a ciprusi közjegyző is megerősítette a dokumentum valódiságát - Nagyék ezt is kétségbe vonják - és ez alapján döntött úgy a cégbíróság, hogy kiírja a közgyűlést május hatodikára.

„A Steelholdban nem vitázik senki, Tanhileviccsel van a vita, és a tulajdonosok azon az állásponton vannak, hogy büntetőeljárást kezdeményeznek ellene és Nagy Péter ellen, ezért tettem feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál és NAV-nál is” – fogalmazott Mikó.

Felszámolás vs új befektető, aki megmenti a céget

Nagy azt mondta, hogy a Dunaferr helyzete az elmúlt években leromlott, a 2019-es acélipari válság óta rossz a vállalat helyzete. Ám ha nehezen és kicsit késve is, de mindent kifizettek a dolgozóiknak. Ám Szergej Taruta állítása szerunt tavaly novemberben megjelent a városban és találkozott a Vasas Szakszervezet képviselőivel, akik megkezdték a cég lejáratását a sajtón keresztül. Itt érdemes megjegyezni, hogy a hvg.hu is többször beszámolt a szakszervezetek közlése alapján a Dunaferr körüli gondokról, amelyről minden esetben megkérdeztük magát a vállalatot is, amely azonban egyetlen egyszer sem felelt egy kérdésünkre sem.

© Stiller Ákos

Mindenesetre Nagy szerint a szakszervezetek nyilatkozatai után „jelentős gond keletkezett, összesen 5,7 milliárd forintos hiányt okozott a lejárató kampány”. Ez főként abból adódott össze, hogy azok az üzleti partnereik, akik addig mindig hajlandók voltak kicsit csúsztatni a kifizetéseken, most azonnali fizetést kértek, mondván olvasták, milyen nehéz helyzetben van a cég és nem akarnak addig várni, amíg fizetésképtelenné válnak. Most azonban van egy befektető, a kazah hátterú, de osztrák Safin, amely állítása szerint hajlandó lenne megmenteni a Dunaferrt, sőt nélkülük már most sem tudna működni a cég. A hírek szerint előszerződést is aláírtak, nekünk Nagy annyit mondott, hogy több befektető érdeklődött, ezek közül a Safin tűnik a befutónak.

Mikó szerint Nagyék célja, hogy felszámolják a céget, amit ő, mint a tulajdonos képviselője meg akar akadályozni. Állítása szerint a 2012-ben kinevezett Tanhilevicsről akkor derült ki, hogy "hamis beszámolókat készített", amikor a szakszervezetek tavaly megkeresték a tulajdonost, hogy nem kaptak fizetést. Ennek tisztázását kérték a cégvezetőtől, aki azonban csak annyit közölt, hogy minden rendben van, ezt követően tudták csak meg, hogy a Dunaferrnek 50 milliárd forintot meghaladó tartozásállománya van és a korábbi nyereséggel sem tudott a cégvezetés elszámolni.

Mint mondta, a pénteki akcióra is azért volt szükség, mert Nagy emailben olyan utasítást küldött, amely szerint semmilyen felszámolással kapcsolatos iratot ne vegyenek át, csak a második értesítés után 3 nappal, amivel egyértelmű célja a felszámolás. És egyébként is, „a tulajdonost megilleti a tulajdonlás joga és a polgári törvénykönyv szerint önhatalommal elégtételt szerezhet és visszaszerezheti a bűncselekménnyel eltulajdonított vagyont. Ennyi” – mondta Mikó István.