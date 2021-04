Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7b4586ef-dbb8-4c0c-af43-922737dbf403","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott csütörtök hajnalban indult volna Kanadába. ","shortLead":"A magyar válogatott csütörtök hajnalban indult volna Kanadába. ","id":"20210421_noi_hoki_vb_magyar_valogatott_kanada_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b4586ef-dbb8-4c0c-af43-922737dbf403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43157d4e-e7f7-4512-93a5-a3e8d76a4531","keywords":null,"link":"/sport/20210421_noi_hoki_vb_magyar_valogatott_kanada_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 21. 20:58","title":"Megint lefújták a női hokivébét, a magyarokat is érinti a döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Folyamatban van a paksi atomerőmű-munkások szállásainak előkészítése, az illetékes állami cég rengeteg bútort és műszaki cikket rendelt.","shortLead":"Folyamatban van a paksi atomerőmű-munkások szállásainak előkészítése, az illetékes állami cég rengeteg bútort és...","id":"20210421_paksi_bovites_300_millio_butorok_berendezsek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e62fcc-7761-40e4-a939-ec0a4eb58b6f","keywords":null,"link":"/kkv/20210421_paksi_bovites_300_millio_butorok_berendezsek","timestamp":"2021. április. 21. 06:00","title":"Indul a paksi bővítés, 300 millióért vettek több kilométer függönyt, több száz WC-kefét és egyéb berendezéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c616efa-e4cd-4f61-b1b7-73aafc74ffc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem egy kis tuningcég, hanem maga az Opel készített restomod autót a régi sportkocsijából.","shortLead":"Nem egy kis tuningcég, hanem maga az Opel készített restomod autót a régi sportkocsijából.","id":"20210421_az_opel_retro_villanyautokent_tamasztotta_fel_a_legendas_mantat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c616efa-e4cd-4f61-b1b7-73aafc74ffc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcbf1ee-4e3c-4c75-a874-872f9529ad3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_az_opel_retro_villanyautokent_tamasztotta_fel_a_legendas_mantat","timestamp":"2021. április. 21. 09:21","title":"Az Opel retró villanyautóként támasztotta fel a legendás Mantát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0bbc3-79a8-405c-8cd0-98032183ebc5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyszerű, hordozható készüléket a fejfájás egy súlyos változata esetén javasolja használni az angol állami egészségügyi szolgálat, az NHS. ","shortLead":"Az egyszerű, hordozható készüléket a fejfájás egy súlyos változata esetén javasolja használni az angol állami...","id":"202115_cluster_fejfajas_nyakravalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0bbc3-79a8-405c-8cd0-98032183ebc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5ca8d8-00dc-41c5-b18e-199a0a51bac8","keywords":null,"link":"/360/202115_cluster_fejfajas_nyakravalo","timestamp":"2021. április. 20. 16:00","title":"Különös kütyüt ajánlanak az angolok a kínzó fejfájás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80784703-465c-4e38-9f09-f36e7746070c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft különleges nyereményjátékkal ünnepli, hogy repülőszimulátora egy jelentős (francia) frissítést kapott. A szerencsések egyike egy turbinát formáló számítógéppel lehet gazdagabb.","shortLead":"A Microsoft különleges nyereményjátékkal ünnepli, hogy repülőszimulátora egy jelentős (francia) frissítést kapott...","id":"20210421_turbina_gamer_pc_szamitogep_microsoft_flight_simulator_szimulatorjatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80784703-465c-4e38-9f09-f36e7746070c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1014f5b4-383a-488f-a0ea-46823ec79179","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_turbina_gamer_pc_szamitogep_microsoft_flight_simulator_szimulatorjatek","timestamp":"2021. április. 21. 08:33","title":"Ez az utóbbi idők legmenőbb számítógépe, a repülésrajongók imádni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c463860-9aa3-4b37-81c6-506bdd828afa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A békési bíróságokon jogerősen pereket nyertek Mészáros Lőrinc fiának vadásztársasága ellen a helyi gazdák, de a felsőbb szintű fórumokon a milliárdosnak adtak igazat. A békési vadászok ügyvédje szerint önkényesen válogattak a jogszabályok között. ","shortLead":"A békési bíróságokon jogerősen pereket nyertek Mészáros Lőrinc fiának vadásztársasága ellen a helyi gazdák, de...","id":"20210420_Mar_csak_Strasbourgban_biznak_a_Meszaros_Lorinc_fiaval_hadakozo_belmegyeri_vadaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c463860-9aa3-4b37-81c6-506bdd828afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e1d69e-f046-4fca-af2a-8b601cb48f87","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_Mar_csak_Strasbourgban_biznak_a_Meszaros_Lorinc_fiaval_hadakozo_belmegyeri_vadaszok","timestamp":"2021. április. 21. 11:04","title":"Már csak Strasbourgban bíznak a Mészáros Lőrinc fiával hadakozó bélmegyeri vadászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhol akár 40 milliméter eső is eshet rövid idő alatt.","shortLead":"Néhol akár 40 milliméter eső is eshet rövid idő alatt.","id":"20210422_zivatar_felhoszakadas_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2171892e-b2b0-46bf-95c2-e69326edcaab","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_zivatar_felhoszakadas_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes","timestamp":"2021. április. 22. 05:39","title":"Zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztetnek országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendezvények és a kampány naponta átlagosan közel 10 millió forintba kerül.","shortLead":"A rendezvények és a kampány naponta átlagosan közel 10 millió forintba kerül.","id":"20210422_34_milliard_forint_csaladbarat_kampany_Novak_Katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b370196-edbc-4a45-a192-08aa9dcd2594","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_34_milliard_forint_csaladbarat_kampany_Novak_Katalin","timestamp":"2021. április. 22. 08:46","title":"3,4 milliárd forintért hirdetik, hogy Magyarország családbarát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]