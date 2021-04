Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a2ff211b-cfb3-4584-9478-3c60c505fc5e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Miniatűr ókori római napórát fedeztek fel egy pisai ásatás leletei között. A ferde toronytól nem messze zajló ásatásokon, 1985 és 1988 között került elő a kis elefántcsont tárgy, amely ezután éveken keresztül pihent dobozba zárva más leletekkel együtt.","shortLead":"Miniatűr ókori római napórát fedeztek fel egy pisai ásatás leletei között. A ferde toronytól nem messze zajló...","id":"20210423_miniatur_napora_pisa_okori_roma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2ff211b-cfb3-4584-9478-3c60c505fc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f06f1a4-7805-42be-88d0-169df066e955","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_miniatur_napora_pisa_okori_roma","timestamp":"2021. április. 23. 10:33","title":"Ma is használható a több mint 2000 éves napóra, ami az ókori Rómából maradt ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae0264d-0432-4c84-b20d-9e75b93f3d6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt politikusai és aktivistái nem akarják, hogy kínai hitelből építsen fel kínai kampuszt a kormány Budapestre.","shortLead":"A párt politikusai és aktivistái nem akarják, hogy kínai hitelből építsen fel kínai kampuszt a kormány Budapestre.","id":"20210424_voros_csillag_fudan_fidesz_momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae0264d-0432-4c84-b20d-9e75b93f3d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a9119d-ce7d-4206-818f-4b1b88674802","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_voros_csillag_fudan_fidesz_momentum","timestamp":"2021. április. 24. 10:08","title":"Vörös csillaggal és Orbán-idézettel plakátolta ki a Fidesz székházait a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vannak eltérések az oltóanyagok között, de igazából csak az derült ki, mi működött legjobban.","shortLead":"Vannak eltérések az oltóanyagok között, de igazából csak az derült ki, mi működött legjobban.","id":"20210422_Szerbiaban_megmertek_a_vakcinak_hatasossagat_a_nagy_vesztes_az_akit_nem_oltottak_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041b6cf7-dbdf-4ef9-91c0-e7652879ed18","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_Szerbiaban_megmertek_a_vakcinak_hatasossagat_a_nagy_vesztes_az_akit_nem_oltottak_be","timestamp":"2021. április. 22. 18:21","title":"Szerbiában megmérték a vakcinák hatásosságát: a nagy vesztes az, akit nem oltottak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05139b7f-8d53-4920-a6ed-c4f77cc29305","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Sok múlik azon, milyen kóddal veszi táppénzre a háziorvos azt, akinek pozitív lett a koronavírustesztje, vagy kontaktszemély. A Nemzeti Népegészségügyi Központ állásfoglalást adott ugyan ki az ügyben, de ezt nem mindenki követi egyelőre, és még így is maradtak nyitott kérdések. Például az, hogy kitől, milyen részletszabályok alapján lehet teljes táppénzhez jutni koronavírus-fertőzés esetén.","shortLead":"Sok múlik azon, milyen kóddal veszi táppénzre a háziorvos azt, akinek pozitív lett a koronavírustesztje, vagy...","id":"20210422_haziorvos_tappenz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05139b7f-8d53-4920-a6ed-c4f77cc29305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af460c2-5b03-4d85-84b2-b2091d087750","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_haziorvos_tappenz_koronavirus","timestamp":"2021. április. 22. 17:00","title":"Zsebre megy: 40 ezer forinttal is kevesebb lehet a koronavírus miatti táppénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91a9ab4-11ff-40d7-9f6f-8a36dbd8912b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságíró a kétezres években vált ismertté az olajügyekkel kapcsolatos munkáival.","shortLead":"Az újságíró a kétezres években vált ismertté az olajügyekkel kapcsolatos munkáival.","id":"20210423_karman_iren_momentum_szolnok_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e91a9ab4-11ff-40d7-9f6f-8a36dbd8912b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b18239-2752-4054-a304-8a54c2909929","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_karman_iren_momentum_szolnok_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 23. 21:55","title":"Kármán Irént indítja a Momentum Szolnokon az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213cc46a-fbe7-48d9-94a1-cea299d89d6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A geopolitikai helyzet és a csehországi történések miatt kell távoznia három orosz diplomatának Szlovákiából.","shortLead":"A geopolitikai helyzet és a csehországi történések miatt kell távoznia három orosz diplomatának Szlovákiából.","id":"20210422_szlovak_orosz_kiutasitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=213cc46a-fbe7-48d9-94a1-cea299d89d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cfdd7b-4841-45b0-9f68-40cee644339b","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_szlovak_orosz_kiutasitas","timestamp":"2021. április. 22. 20:10","title":"A szlovák kormány is orosz diplomatákat utasított ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00df0159-01f4-4fbf-96e2-3767ba147dbb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet azt közölte, hogy tanult az esetből.\r

","shortLead":"A pénzintézet azt közölte, hogy tanult az esetből.\r

","id":"20210423_europai_szuperliga_jp_morgan_tamogatas_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00df0159-01f4-4fbf-96e2-3767ba147dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fdb726-aebd-4dad-8bf6-ea967239ddb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_europai_szuperliga_jp_morgan_tamogatas_foci","timestamp":"2021. április. 23. 13:05","title":"Bocsánatot kért az Európai Szuperliga miatt a sorozatot finanszírozó JP Morgan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2310408f-2dee-461e-86b4-4ba133042064","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken kezdődhetnek meg a csapatkivonások, Vlagyimir Putyin pedig kész fogadni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.","shortLead":"Pénteken kezdődhetnek meg a csapatkivonások, Vlagyimir Putyin pedig kész fogadni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.","id":"20210422_ukran_hatar_csapatkivonas_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2310408f-2dee-461e-86b4-4ba133042064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddd6eef-7dd5-484e-af4e-d760daad6a33","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_ukran_hatar_csapatkivonas_oroszorszag","timestamp":"2021. április. 22. 18:14","title":"Visszavonják az orosz csapatokat az ukrán határról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]