Hetek óta érkeznek a hírek az élelmiszerek közelgő drágulásáról, ami főként a takarmányárak világszintű emelkedése miatt lesz elkerülhetetlen. A G7 cikke szerint azonban még súlyosabb lehet az áremelkedés, mert elszállt a csomagolóanyagok ára is. Olyan alapvető anyagok ára szállt el 40-50, de akár 100 százalékot is meghaladó mértékben néhány hónap alatt, amiket nagyon sok alapélelmiszer előállításánál használnak.

Nagyot nőhet a tej, tojás és a hús ára, akár 1800 forint is lehet egy kiló csirkemell Van, aki a hús, a tej és a tojás termelési önköltségének 15-20 százalékos drágulását várja, más a sertéstartóknál számít nagy lemorzsolódásra az egyre magasabb takarmányárak miatt.

Minden, ami drágulást hozhat a vegyiparban, egyszerre ütött be: a pandémia miatt az olajfinomítók visszafogott kapacitással működtek, ami a műanyaggyártást fogta vissza; a tavalyi év végére ráadásul a tengeri szállítmányozás is felborult. A portál szerint a kereslet ugyanakkor nem csökkent, sőt Kínában és a tengerentúlon még nőtt is, ami elkezdte elszívni az európai piacról ezeket az anyagokat.

A palackos ásványvizek és üdítők ára is emelkedik emiatt, a cikk szerint egy olcsóbb víznél 10-15 százalékos drágulás lehet. A műanyagflakonos, vagy poharas termékek ára is növekedni fog, vagyis a tisztálkodó- és tisztítószereket, de akár a joghurtokat is több pénzért fogjuk tudni megvásárolni.

A G7 szerint a drágulás kb. most ér el azokhoz a kiskereskedelmi láncokhoz, ahol a hétvégi nagybevásárlásokat intézzük és bár nem jelentkezik azonnal az árakban, de a nyár elején már jó eséllyel érezni lehet.