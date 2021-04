Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3536cf62-5310-48d9-ab69-05b78add7572","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság, jelentős értékre elkövetett sikkasztás, egyedi azonosító jellel visszaélés és közokirat-hamisítások – ezekkel a bűncselekményekkel gyanúsítják egy nagy értékű autókkal üzletelő nemzetközi bűnbanda 19 tagját a rendőrök.\r

\r

","shortLead":"Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság, jelentős értékre elkövetett sikkasztás, egyedi azonosító jellel...","id":"20210426_nemzetkozi_bunbanda_lopott_jarmuvek_rendorseg_elfogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3536cf62-5310-48d9-ab69-05b78add7572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a6135a-8657-4dd9-95b2-65388852e866","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_nemzetkozi_bunbanda_lopott_jarmuvek_rendorseg_elfogas","timestamp":"2021. április. 26. 15:51","title":"Felszámoltak a rendőrök egy drága autókkal üzletelő nemzetközi bűnbandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd9d54f-71e3-494a-ba25-17dcdc7e1d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Heti 1-2 fuvarral viszik majd apránként Püspökszilágyról Bátaapátiba a hordókat.","shortLead":"Heti 1-2 fuvarral viszik majd apránként Püspökszilágyról Bátaapátiba a hordókat.","id":"20210426_radioaktiv_ulladek_puspokszilagyrol_bataapatiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbd9d54f-71e3-494a-ba25-17dcdc7e1d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52f3d9e-8592-41ee-a3ba-7eb49196620c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210426_radioaktiv_ulladek_puspokszilagyrol_bataapatiba","timestamp":"2021. április. 26. 17:52","title":"Hamarosan 4100 hordónyi radioaktív hulladék utazik keresztül az országon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d709ec90-2525-4310-8482-41742cfcea7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet, röptében akart szerelmet vallani a sirály, de az is benne van a pakliban, hogy csak lusta volt.","shortLead":"Lehet, röptében akart szerelmet vallani a sirály, de az is benne van a pakliban, hogy csak lusta volt.","id":"20210426_siraly_siralyhaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d709ec90-2525-4310-8482-41742cfcea7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7e48c0-8bfb-4c7c-afa2-7a5b238618bf","keywords":null,"link":"/elet/20210426_siraly_siralyhaton","timestamp":"2021. április. 26. 12:07","title":"Nincs nagyobb király most a sirályháton lovagló sirálynál az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem geg volt, hanem tisztelgés.","shortLead":"Nem geg volt, hanem tisztelgés.","id":"20210426_Ezert_uvoltott_Frances_McDormand_az_Oscargalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79666c1a-f6e4-465c-85f8-399ad2053f2e","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Ezert_uvoltott_Frances_McDormand_az_Oscargalan","timestamp":"2021. április. 26. 09:34","title":"Ezért üvöltött Frances McDormand az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3d3196-1026-4992-80c3-45b04c1acf97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy nem célszerű különböző gyógyszerekkel kezelni a koronavírus miatt a szaglásukat elveszítőket.","shortLead":"Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy nem célszerű különböző gyógyszerekkel kezelni a koronavírus miatt...","id":"20210424_Egyszeru_es_mellekhatasoktol_mentes_treninget_javasolnak_orvosok_a_szaglasukat_elvesztoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e3d3196-1026-4992-80c3-45b04c1acf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d29348-33f4-4e96-b097-9b81dd43e92d","keywords":null,"link":"/elet/20210424_Egyszeru_es_mellekhatasoktol_mentes_treninget_javasolnak_orvosok_a_szaglasukat_elvesztoknek","timestamp":"2021. április. 24. 20:15","title":"Egyszerű és mellékhatásoktól mentes tréninget javasolnak orvosok a szaglásukat elvesztőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e09eaea-f9fc-4504-913f-8ba5966027f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét átvették az első helyet a Zöldek a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a testvérpárt Keresztényszociális Unió (CSU) szövetségétől a pártok népszerűségi rangsorában Németországban - mutatta ki több felmérés.","shortLead":"Ismét átvették az első helyet a Zöldek a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a testvérpárt Keresztényszociális Unió (CSU...","id":"20210425_A_Zoldek_a_legnepszerubbek_a_nemet_partok_kozul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e09eaea-f9fc-4504-913f-8ba5966027f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a47357a-85ce-48b5-840d-0567443441fd","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_A_Zoldek_a_legnepszerubbek_a_nemet_partok_kozul","timestamp":"2021. április. 25. 16:05","title":"A Zöldek a legnépszerűbbek a német pártok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig nagyon magas a halálozási arány Magyarországon.","shortLead":"Még mindig nagyon magas a halálozási arány Magyarországon.","id":"20210425_205_koronavirusos_beteg_hunyt_el_vasarnapra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e6a784-d306-4258-ba7f-6dda1ea4be01","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_205_koronavirusos_beteg_hunyt_el_vasarnapra","timestamp":"2021. április. 25. 09:32","title":"205 koronavírusos beteg hunyt el vasárnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edcee30c-e8e0-4da2-8c67-958e60e6c23e","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A Nyugat-Európából Ázsiába vezető divatos Hippiösvény utazóit pécézte ki Charles Sobhraj a hetvenes években. A valós történetből sorozat készült. ","shortLead":"A Nyugat-Európából Ázsiába vezető divatos Hippiösvény utazóit pécézte ki Charles Sobhraj a hetvenes években...","id":"202116__sorozatgyilkos__hippiosveny__megbuvolt_aldozatok__kigyomaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edcee30c-e8e0-4da2-8c67-958e60e6c23e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faed394e-57fa-4c73-af68-e1749fd4c029","keywords":null,"link":"/360/202116__sorozatgyilkos__hippiosveny__megbuvolt_aldozatok__kigyomaras","timestamp":"2021. április. 25. 16:00","title":"Kalandvágyó európai fiatalokra vadászott a hírhedt sorozatgyilkos, a Kígyó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]