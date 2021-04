Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f6ee84d-9359-4f4d-85eb-1d05bd296e35","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főváros tíz évre ad egy ingatlant a Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának.","shortLead":"A főváros tíz évre ad egy ingatlant a Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának.","id":"20210428_Drogambulancia_nyilhat_Jozsefvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f6ee84d-9359-4f4d-85eb-1d05bd296e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e043c35a-4da2-4965-8653-0207685f14ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_Drogambulancia_nyilhat_Jozsefvarosban","timestamp":"2021. április. 28. 21:09","title":"Drogambulancia nyílhat Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11d2440-4930-4d01-8ba2-a9a294363f62","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A járvány eddigi legszörnyűbb hulláma terítette be a kontinensnyi országot, mely már úgy tűnt, túl van a veszélyen, ám most került csak igazán bajba.","shortLead":"A járvány eddigi legszörnyűbb hulláma terítette be a kontinensnyi országot, mely már úgy tűnt, túl van a veszélyen, ám...","id":"20210428_India_koronavirus_covid_jarvany_masodik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f11d2440-4930-4d01-8ba2-a9a294363f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a93135-69c5-461b-9fd4-4ed8f9d10793","keywords":null,"link":"/360/20210428_India_koronavirus_covid_jarvany_masodik_hullam","timestamp":"2021. április. 28. 11:00","title":"Önelégültség, szűk látókörű politika és az új variáns kényszerítette térdre Indiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea26a68-728b-4de1-afea-774cb4863502","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple áprilisi rendezvényén, az új Apple TV mellett egy olyan funkciót is bejelentettek, amelyet a régebbi Apple TV-k tulajdonosai is kihasználhatnak, ha javítani akarják készülékük színprofilját.","shortLead":"Az Apple áprilisi rendezvényén, az új Apple TV mellett egy olyan funkciót is bejelentettek, amelyet a régebbi Apple...","id":"20210428_apple_tv_szinkalibralasa_iphonenal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bea26a68-728b-4de1-afea-774cb4863502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ca4983-47f5-471b-85ea-51937ad1c578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_apple_tv_szinkalibralasa_iphonenal","timestamp":"2021. április. 28. 10:03","title":"Beállíthatja magának, hogy a régebbi Apple TV-jén jobbak legyenek a színek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Májusban 1,3 millió adag Pfizer-vakcina érkezik, a friss Oscar-díjas Anthony Hopkins átaludta az Oscart. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Májusban 1,3 millió adag Pfizer-vakcina érkezik, a friss Oscar-díjas Anthony Hopkins átaludta az Oscart. A hvg360...","id":"20210428_Radar360_Jon_a_kinai_egyetem_megy_a_kozvagyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d0cdf4-2d45-4d98-8534-c8d99154ad64","keywords":null,"link":"/360/20210428_Radar360_Jon_a_kinai_egyetem_megy_a_kozvagyon","timestamp":"2021. április. 28. 07:57","title":"Radar360: Jön a kínai egyetem, megy a közvagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem az amerikai gyártó döntött így, az ország miniszteri tanácsa által hozott törvényjavaslat rendelkezik erről. Ha megszavazzák, a Samsungnak is változtatnia kell.","shortLead":"Nem az amerikai gyártó döntött így, az ország miniszteri tanácsa által hozott törvényjavaslat rendelkezik erről. Ha...","id":"20210428_garancia_spanyolorszag_iphone_apple_samsung","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe85720-024d-43a4-8cc0-bf7e7b9a9e19","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_garancia_spanyolorszag_iphone_apple_samsung","timestamp":"2021. április. 28. 09:53","title":"Kettő helyett három év: változhat az iPhone-okra vonatkozó jótállás Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20ca356-74bb-4550-8103-3b490419e304","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Kijárási tilalom, üzlet- és iskolabezárások – a berlini kormány alkotmányossági aggályokkal is szembenézve, a föderációs berendezkedésű Németországban szokatlan módon, központilag akarja legyőzni a koronavírus-járványt.","shortLead":"Kijárási tilalom, üzlet- és iskolabezárások – a berlini kormány alkotmányossági aggályokkal is szembenézve...","id":"20210428_Merkel_veszfekje_Nemet_jarvanyszabalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f20ca356-74bb-4550-8103-3b490419e304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c3d034-768f-47d5-a980-7c52258b561e","keywords":null,"link":"/360/20210428_Merkel_veszfekje_Nemet_jarvanyszabalyok","timestamp":"2021. április. 28. 12:00","title":"Merkel kezében ott a vészfék – a németek inkább szigorítanak a járványszabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d87bf6-a872-41ef-9a7b-a494ce018041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben viszont a nyugati oltóanyagban bíznak, legalábbis ez derül ki Globsec kelet-közép-európai felméréséből.","shortLead":"A legtöbben viszont a nyugati oltóanyagban bíznak, legalábbis ez derül ki Globsec kelet-közép-európai felméréséből.","id":"20210427_kinai_orosz_nyugati_vakcina_globsec","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65d87bf6-a872-41ef-9a7b-a494ce018041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c723e4c-8144-4d5c-8a73-d19b677851e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_kinai_orosz_nyugati_vakcina_globsec","timestamp":"2021. április. 27. 20:20","title":"Egy felmérés szerint több magyar fogadná el a kínai vakcinát, mint az oroszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2060832a-ffc2-4d16-8b04-9b8da4d1eb53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész két évvel ezelőtt okozott balesetet. Személyesen bocsánatot kérni csak az egyik sérülttől tudott, a másik elutasította, hogy találkozzanak. ","shortLead":"A zenész két évvel ezelőtt okozott balesetet. Személyesen bocsánatot kérni csak az egyik sérülttől tudott, a másik...","id":"20210428_lovasi_andras_autobaleset_perujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2060832a-ffc2-4d16-8b04-9b8da4d1eb53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c21556-fc77-41a2-af35-d7885987f533","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_lovasi_andras_autobaleset_perujitas","timestamp":"2021. április. 28. 10:24","title":"Lovasi András: Máig vannak rémálmaim a balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]