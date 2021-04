Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fa10daad-c037-46c4-b245-142dcd01f8c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszahúzták a férfit a párkányról.","shortLead":"Visszahúzták a férfit a párkányról.","id":"20210428_ongyilkossagi_kiserlet_miskolc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa10daad-c037-46c4-b245-142dcd01f8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2661f4-9cde-4a63-ad1e-eca25fc65d65","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_ongyilkossagi_kiserlet_miskolc","timestamp":"2021. április. 28. 21:56","title":"Megmentettek a rendőrök egy öngyilkosságra készülő férfit Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0fc61e-b04a-471b-bab3-3ea1b6911494","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Bár Magyaroroszág ma nincs kényszerhelyzetben, a kormány mégis felnyalja a padlót a kínai nácik előtt. Vélemény. ","shortLead":"Bár Magyaroroszág ma nincs kényszerhelyzetben, a kormány mégis felnyalja a padlót a kínai nácik előtt. Vélemény. ","id":"202117_Tota_W_Mi_a_baj_Kinaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f0fc61e-b04a-471b-bab3-3ea1b6911494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c9f0f8-de03-446a-a881-e28d4f3ae202","keywords":null,"link":"/360/202117_Tota_W_Mi_a_baj_Kinaval","timestamp":"2021. április. 29. 13:00","title":"Tóta W.: Mi a baj Kínával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e520a45d-2f2c-4bb9-89b2-6ff6dabebaa7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harcsa Veronika jazzénekes és Steiner Kristóf gasztroblogger is csatlakozott a berlini magyarok által alapított Freie Ungarische Botschaft kampányához. Videóban érvelnek a külföldi levélszavazás hasznossága mellett.","shortLead":"Harcsa Veronika jazzénekes és Steiner Kristóf gasztroblogger is csatlakozott a berlini magyarok által alapított Freie...","id":"20210429_Nincs_mindenkinek_egy_teljes_napja_arra_hogy_leadja_a_szavazatat__Harcsa_Veronika_a_levelszavas_mellett_kampanyol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e520a45d-2f2c-4bb9-89b2-6ff6dabebaa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d4348d-3e9b-4810-9c76-6d7b3eaebae4","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Nincs_mindenkinek_egy_teljes_napja_arra_hogy_leadja_a_szavazatat__Harcsa_Veronika_a_levelszavas_mellett_kampanyol","timestamp":"2021. április. 29. 10:24","title":"Nincs mindenkinek egy teljes napja arra, hogy leadja a szavazatát – Harcsa Veronika a levélszavazás mellett kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hétfőtől újraindulhat az egynapos sebészeti ellátás, a DK fél kiló csirkemellet vitt Orbánnak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hétfőtől újraindulhat az egynapos sebészeti ellátás, a DK fél kiló csirkemellet vitt Orbánnak. A hvg360 reggeli...","id":"20210429_Radar360_Amerika_aggodik_a_Fudan_miatt_Putyinnak_nem_kell_aggodnia_miattunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b81fd3-df41-49f3-81f5-4af4396c668a","keywords":null,"link":"/360/20210429_Radar360_Amerika_aggodik_a_Fudan_miatt_Putyinnak_nem_kell_aggodnia_miattunk","timestamp":"2021. április. 29. 07:59","title":"Radar360: Amerika aggódik a Fudan miatt, Putyinnak nem kell aggódnia miattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3051c684-edaf-4b83-98e1-5375b9b3b095","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"New York volt polgármestere a vád szerint a törvényeket megszegve lobbizott ukrán tisztviselők nevében, hogy azok cserébe terhelő bizonyítékokat adjanak át a volt amerikai elnök politikai riválisairól.","shortLead":"New York volt polgármestere a vád szerint a törvényeket megszegve lobbizott ukrán tisztviselők nevében, hogy azok...","id":"20210429_ugyved_donald_trump_rudy_giuliani_hazkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3051c684-edaf-4b83-98e1-5375b9b3b095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3f94de-c170-4f15-a7f9-c12ed2cdb8d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_ugyved_donald_trump_rudy_giuliani_hazkutatas","timestamp":"2021. április. 29. 05:09","title":"Házkutatást tartottak Trump korábbi ügyvédjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Muki becenevű K. András 15 évvel ezelőtt végzett a lánnyal.","shortLead":"A Muki becenevű K. András 15 évvel ezelőtt végzett a lánnyal.","id":"20210429_Nyaron_szabadul_P_Henrietta_gyilkosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8933cd63-1969-46f3-8b92-944b998c88f9","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_Nyaron_szabadul_P_Henrietta_gyilkosa","timestamp":"2021. április. 29. 21:38","title":"Nyáron szabadul a börtönből P. Henrietta gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804d6a79-d40d-4dfb-88d9-b4c5c632ec95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szerint P. Mária nem mondott igazat a bíróság előtt.","shortLead":"A fideszes politikus szerint P. Mária nem mondott igazat a bíróság előtt.","id":"20210429_kosa_lajos_p_maria_csengeri_orokosno_targyalas_nyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=804d6a79-d40d-4dfb-88d9-b4c5c632ec95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3640c3d-86d7-41db-ae40-c0620a72ce81","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kosa_lajos_p_maria_csengeri_orokosno_targyalas_nyilatkozat","timestamp":"2021. április. 29. 14:09","title":"Kósa a csengeri örökösnőről: Soha nem utaztam együtt sehova a vádlottal, aki soha nem fedezte semmiféle költségemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991c2be5-6007-4574-8577-9c811cabcf13","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Máshol egyszerűen megnyitottak a vendéglátóhelyek, nálunk kampányt és visszaszámlálást indítottak rá, és a teljes NER ezt ünnepelte, hogy még annál is nagyobb dolognak tűnjön a járványügyi szabályokon lazítás, mint amekkora valójában volt. A végső sikerhez a valóság egy részét is el kellett hallgatni, és a szokásosnál engedékenyebben értelmezni a korlátozásokat. Orbán Viktor legújabb bejelentése előtt felidézzük, milyen is a nyitás NER módra.","shortLead":"Máshol egyszerűen megnyitottak a vendéglátóhelyek, nálunk kampányt és visszaszámlálást indítottak rá, és a teljes NER...","id":"20210430_terasznyitas_politika_kommunikacio_ner_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991c2be5-6007-4574-8577-9c811cabcf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f685bbd-839b-46de-9bb0-3e1df2273383","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_terasznyitas_politika_kommunikacio_ner_oltas","timestamp":"2021. április. 30. 06:30","title":"Sikerpropagandát gyártott a kormány a terasznyitás köré, pedig sok oka nem volt rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]