[{"available":true,"c_guid":"241a0429-1d6e-4087-adf1-83c421f9f149","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szegedi kutatók szerint a várandós nőknél kockázatosabb a vírus. ","shortLead":"Szegedi kutatók szerint a várandós nőknél kockázatosabb a vírus. ","id":"20210513_varandos_oltas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=241a0429-1d6e-4087-adf1-83c421f9f149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4927c070-86af-45c4-9e21-5b037e25e9df","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_varandos_oltas_vakcina","timestamp":"2021. május. 13. 11:29","title":"Ezért érdemes kérniük az oltást a várandós nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba69450-6448-4e55-8372-b1b9e1250420","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-fertőzés következtében elhunyt olimpiai, világ- és Európa-bajnok koronglövőt a törökbálinti temetőben helyezték örök nyugalomra.","shortLead":"A koronavírus-fertőzés következtében elhunyt olimpiai, világ- és Európa-bajnok koronglövőt a törökbálinti temetőben...","id":"20210511_igaly_diana_temetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aba69450-6448-4e55-8372-b1b9e1250420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f41b37-7255-4f3b-bb22-0f4b481e0e5c","keywords":null,"link":"/sport/20210511_igaly_diana_temetes","timestamp":"2021. május. 11. 18:30","title":"Utolsó útjára kísérték Igaly Diána hamvait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df9c10e-176c-4b23-90fb-dc6d7427591d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A magyar oltási kampány eredményeire hívta fel a magyar igazságügyi miniszter az uniós Európa-ügyi miniszterek figyelmét, amelyet szerinte csak nyugati vakcinákkal nem lehetett volna elérni. A miniszter arról is beszélt, hogyan képzeli el a felsőoktatás támogatását most, hogy a kormány nem kívánja igénybe venni a helyreállítási alap hitelrészét.","shortLead":"A magyar oltási kampány eredményeire hívta fel a magyar igazságügyi miniszter az uniós Európa-ügyi miniszterek...","id":"20210511_Varga_Judit_objektiv_vizsgalatra_szamit_Brusszeltol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3df9c10e-176c-4b23-90fb-dc6d7427591d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9699ef3-bc1e-46a3-ad0a-c26a916f1c57","keywords":null,"link":"/eurologus/20210511_Varga_Judit_objektiv_vizsgalatra_szamit_Brusszeltol","timestamp":"2021. május. 11. 17:50","title":"Varga Judit objektív vizsgálatra számít Brüsszeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fa0d69-0643-4be4-b1e1-44cea3ba0e13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még szerencse, hogy most volt a közlekedési kultúra napja. ","shortLead":"Még szerencse, hogy most volt a közlekedési kultúra napja. ","id":"20210513_51es_ut_Kozutkezelo_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92fa0d69-0643-4be4-b1e1-44cea3ba0e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3770e15-c116-467c-ad63-fae5a0b5f327","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_51es_ut_Kozutkezelo_autos","timestamp":"2021. május. 13. 15:19","title":"Sértődött autós leckéztette hosszasan a Magyar Közút munkagépét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a356d441-d391-464a-b74c-098624c961ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a Podmaniczky utcát.","shortLead":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a Podmaniczky utcát.","id":"20210511_pizzafutar_auto_karambol_mento_nyugati","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a356d441-d391-464a-b74c-098624c961ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29a98d4-8455-43ea-96ba-7ab974a2912f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_pizzafutar_auto_karambol_mento_nyugati","timestamp":"2021. május. 11. 19:28","title":"Pizzafutár-autó ütközött össze egy mentővel a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Irán 63 százalékos tisztaságúra is, azaz a bejelentett 60 százaléknál is magasabb fokon dúsított uránt a natanzi urándúsítóban – közölte a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) egy kedden közzétett jelentésében, amelynek egy példánya a Reuters brit hírügynökség birtokába került.","shortLead":"Irán 63 százalékos tisztaságúra is, azaz a bejelentett 60 százaléknál is magasabb fokon dúsított uránt a natanzi...","id":"20210511_Iran_63_szazalekos_tisztasagura_is_dusitott_urant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b95e10-615a-4fd7-986d-3ff325530b89","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_Iran_63_szazalekos_tisztasagura_is_dusitott_urant","timestamp":"2021. május. 11. 22:06","title":"Irán 63% tisztaságúra is dúsított uránt, túllépve a bejelentett értéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8683d0b-1780-4c65-b3b1-06f6a41868b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég családi jellegét erősítenék.","shortLead":"A cég családi jellegét erősítenék.","id":"20210513_tiborcz_csalad_mezogazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8683d0b-1780-4c65-b3b1-06f6a41868b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697c4644-78e7-45be-b93b-2bc710fea6a0","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_tiborcz_csalad_mezogazdasag","timestamp":"2021. május. 13. 10:24","title":"Tiborcz István édesanyja is beszállt a mezőgazdaságban utazó családi cégbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május 10–20. között a rendes üzemidőn túl is elérhető a NAV információs vonala, hogy segítsék a személyijövedelemadó-bevallásukat készítőket.



","shortLead":"Május 10–20. között a rendes üzemidőn túl is elérhető a NAV információs vonala, hogy segítsék...","id":"20210512_nav_szja_szemelyi_jovedelemadobevallas_infovonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7628bb1-6a97-4cf3-8c11-3da1b8b786d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210512_nav_szja_szemelyi_jovedelemadobevallas_infovonal","timestamp":"2021. május. 12. 10:39","title":"Hivatali időn túl is hívhatjuk a NAV-ot, ha elakadunk az szja-bevallásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]