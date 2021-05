A koronavírus-járvány jelentős hatással volt a lakossági hitelezésre, emellett az elmúlt hónapok tapasztalatai azt mutatják, hogy a biztosítások terén is számos változás történt a pandémia miatt - különösen a kockázati biztosítások iránt nőtt meg a kereslet. A Bank360 utánajárt, hogy a biztosítók hogyan viszonyulnak a járványhelyzethez, illetve, hogy mire számíthatnak az ügyfelek, ha a vírus miatt következik be egy biztosítási esemény.

A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) tájékoztatása szerint a hozzájuk tartozó biztosító társaságok térítenek a kedvezményezetteknek, ha a haláleset a koronavírus-járvány miatt következik be. A pénzintézetek egy részénél ez eddig sem számított kizáró oknak, máshol viszont igen, és kifejezetten a koronavírus-járvány miatt változtattak a feltételeken. A kockázati életbiztosítások mellett további szolgáltatások is vannak, amelyeket érinthet a járvány, de olyan helyzet is fennállhat, amikor nem térít a biztosító - ezeket foglalja össze az alábbi körkép. A K&H Biztosító kockázati életbiztosítása korábban kizárt eseménynek minősítette a világjárványt, a honlapjukon szereplő tájékoztató alapján azonban változtattak a feltételeken, és a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos biztosítási eseményekre térítenek, az egyéni és a csoportos kockázati életbiztosítással összefüggésben is. A fedezet nemcsak a halálesetre vonatkozik, hanem minden olyan kockázatra, amit érint az adott biztosítási szerződés: ha a koronavírus miatt a biztosított kórházi kezelésre szorul, vagy a pandémia következtében lesz munkanélküli vagy keresőképtelen, a K&H-tól számíthat térítésre. Az Allianz Hungária biztosítónál nem minősül kizáró oknak a koronavírus, a csoportos és az egyéni biztosításoknál sem, ide sorolva az élet-, a baleset- és az egészségbiztosítási csomagokat is. Fontos kivétel azonban a csoportos egészségbiztosítással összefüggésben, hogy a koronavírus-tesztet nem finanszírozza a biztosító, mivel nem krónikus betegség szűréséről van szó. Az Aegon Biztosítónál a világjárványok nem tartoznak a kizárások közé, így a jövedelempótló biztosítás, illetve a kórházi napi térítés is működik, ha a meglévő biztosítás nyújt rá fedezetet. A koronavírus-járvány miatt azonban történt változás: a betegséggel összefüggésben bekövetkező halálesetekre vonatkozó szolgáltatásoknál az Aegon a hat hónapos várakozási időt 30 napra csökkentette. A MetLife biztosítónál sincsenek kizárások a világjárványra vonatkozóan, ami a meglévő és az új szerződésekre is igaz. Emellett az életbiztosításoknál nincs várakozási idő, vagyis a kockázatvállalás a szerződéskötést követően megkezdődik. Az Uniqa Biztosító csoportos személybiztosításai korábban és jelenleg is térítenek a világjárvánnyal kapcsolatos biztosítási eseményekre, mint például a kórházi napidíj vagy a hosszan tartó keresőképtelenség. Az Uniqa emellett megtéríti a koronavírus-teszt költségét azok számára, akiknek szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosításuk van, és orvosi beavatkozáshoz van szükségük a negatív teszt bemutatására. A Generali is segítséget nyújt a koronavírus-teszttel kapcsolatban, egy alkalommal vállalja a teszt költségeit 15 000 forintos összeghatárig, számlabemutatás ellenében. Emellett a biztosító a tesztet elvégző szolgáltató megtalálásában is segít. Érdekesség, hogy a Generalinál kiegészítő, Covid-19 fókuszú biztosítást is lehet kötni meghatározott időtartamra. A kórházi ellátásra szoruló fertőzöttek számára kórházi napi térítést nyújt ez a biztosítás, emellett a kórházi ellátást követő keresőképtelenség időszaka alatt, de legfeljebb 14 napig téríti meg a felmerülő költségeket. Az NN Biztosítónál a kockázatkizárási idő változott a koronavírus-járvány hatására. Ha valaki elkapja a koronavírust és emiatt kórházi kezelésre szorul, a kockázatkizárási idő mindössze két hét, az egyébként megszokott 3-6 hónap helyett. A Groupama Biztosító ingyenes, kiegészítő szolgáltatást nyújt a kockázati életbiztosítással rendelkezőknek. Ez abban nyilvánul meg, hogyha a biztosított igazoltan megfertőződik, és emiatt 24 óránál hosszabb időre kórházi kezelésre szorul, a biztosító egyszeri összeget fizet ki a számára. Arra térít a biztosító, ami a szerződésben szerepel A biztosítók zöme több szolgáltatással összefüggésben is enyhített a feltételeken, ezek azonban jellemzően a kockázati biztosításokat érintik, a megtakarítással egybekötött életbiztosításokat - mint amilyen a nyugdíjbiztosítás is - nem. A változásokkal kapcsolatban a biztosítótársaságok értesítik az ügyfeleket, ennek ellenére kérdés esetén érdemes felkeresni az ügyfélszolgálatot, így egy hosszabb betegség esetén elkerülhetőek a kellemetlen helyzetek.