Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"239d0e4d-fa4e-446a-8a4a-42f209c9f809","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint a jövő év végére rendelkezésre állhat a magyar vakcina is.","shortLead":"Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint a jövő év végére rendelkezésre állhat a magyar vakcina is.","id":"20210517_operativ_torzs_nemzeti_oltoanyaggyar_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=239d0e4d-fa4e-446a-8a4a-42f209c9f809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1959e230-e165-4f4f-b2c9-c859158e517f","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_operativ_torzs_nemzeti_oltoanyaggyar_koronavirus","timestamp":"2021. május. 17. 12:31","title":"Operatív törzs: 100 nap múlva leteszik a Nemzeti Oltóanyaggyár alapkövét Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d78c495-94fe-4b9e-a0c5-0acf16b96b14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mészöly Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából öt novelláját gyűjtik kötetbe és adják át a diákoknak.



","shortLead":"Mészöly Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából öt novelláját gyűjtik kötetbe és adják át a diákoknak.



","id":"20210517_Diakigazolvanyert_konyvet_kapnak_a_fiatalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d78c495-94fe-4b9e-a0c5-0acf16b96b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbacb106-4f05-4f35-8042-5a6bd0df2cd6","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Diakigazolvanyert_konyvet_kapnak_a_fiatalok","timestamp":"2021. május. 17. 11:30","title":"Diákigazolványért könyvet kapnak a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ccd1f6-b42a-4a6b-bb43-718a0976aa1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miss Universe idei aspiránsai közül többen is szimbolikus gesztusokkal tiltakoztak a kifutón a gyűlölet és a diszkrimináció ellen.","shortLead":"A Miss Universe idei aspiránsai közül többen is szimbolikus gesztusokkal tiltakoztak a kifutón a gyűlölet és...","id":"20210517_Politikai_uzenetek_atadasara_hasznaltak_a_szepsegversenyt_a_potencialis_kiralynok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62ccd1f6-b42a-4a6b-bb43-718a0976aa1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d92e175-c2d2-489e-ae8b-de7267be2894","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Politikai_uzenetek_atadasara_hasznaltak_a_szepsegversenyt_a_potencialis_kiralynok","timestamp":"2021. május. 17. 11:57","title":"Politikai üzenetek átadására használták a szépségversenyt a versenyzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35d5950-e309-4017-b7e5-aa6133b7b858","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több lépcsőben, szigorú szabályok szerint nyitnak a fürdők és a strandok.","shortLead":"Több lépcsőben, szigorú szabályok szerint nyitnak a fürdők és a strandok.","id":"20210516_A_medenceket_a_szaunat_es_a_gozt_kiveve_kotelezo_a_maszk_a_furdok_zart_tereben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a35d5950-e309-4017-b7e5-aa6133b7b858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b55686-f68d-42ec-a127-161faa34ef43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_A_medenceket_a_szaunat_es_a_gozt_kiveve_kotelezo_a_maszk_a_furdok_zart_tereben","timestamp":"2021. május. 16. 18:19","title":"A medencéket, a szaunát és a gőzt kivéve kötelező a maszk a fürdők zárt terében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A DK-s politikus megmondja, mire ne legyen büszke az ellenzéki előválasztáson miniszterelnök-jelöltként induló főpolgármester.","shortLead":" A DK-s politikus megmondja, mire ne legyen büszke az ellenzéki előválasztáson miniszterelnök-jelöltként induló...","id":"20210516_Simicska_Lajos_miatt_szolt_be_Karacsony_Gergelynek_a_DKs_Szabo_Zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8b22d8-54c6-4d0b-8d2a-33714e6f27f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Simicska_Lajos_miatt_szolt_be_Karacsony_Gergelynek_a_DKs_Szabo_Zoltan","timestamp":"2021. május. 16. 21:54","title":"Simicska Lajos miatt szólt be Karácsony Gergelynek a DK-s Szabó Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d00404-22eb-4919-a092-5d6df1213018","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi egy napon belül kétszer is elvitte egy üzlet elől a kiállított ruhadarabokat.","shortLead":"A férfi egy napon belül kétszer is elvitte egy üzlet elől a kiállított ruhadarabokat.","id":"20210516_Nem_eleg_hogy_reszeg_volt_probabaval_egyutt_lopott_ruhakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44d00404-22eb-4919-a092-5d6df1213018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5060f348-1795-4073-b6f9-f678e3c9ccdc","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Nem_eleg_hogy_reszeg_volt_probabaval_egyutt_lopott_ruhakat","timestamp":"2021. május. 16. 09:29","title":"Nem elég, hogy részeg volt, próbababával együtt lopott ruhákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047ae029-a939-4831-83a7-4171175d715e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kutyák segítségével kutatják fel és vizsgálják meg egy veszélyeztetett teknősfaj egyedeit a kutatók az amerikai Illinois államban, hogy feltérképezzék a hüllők egészségére és élőhelyére veszélyt jelentő tényezőket.","shortLead":"Kutyák segítségével kutatják fel és vizsgálják meg egy veszélyeztetett teknősfaj egyedeit a kutatók az amerikai...","id":"20210515_kutyak_veszelyeztetett_diszes_dobozteknos_egyedeinek_felkutatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=047ae029-a939-4831-83a7-4171175d715e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2837734f-fb1a-4349-bcb4-b7c870d3ec39","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_kutyak_veszelyeztetett_diszes_dobozteknos_egyedeinek_felkutatasa","timestamp":"2021. május. 15. 16:03","title":"Kutyák segítenek felkutatni egy veszélyeztetett teknősfaj egyedeit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8923897c-66b9-4519-9413-eda4b8ad207f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tucatmodellnek semmiképp sem nevezhető ez a 750 lóerős sirályszárnyas sportkocsi, melyből tucatnyinál is kevesebb készült.","shortLead":"Tucatmodellnek semmiképp sem nevezhető ez a 750 lóerős sirályszárnyas sportkocsi, melyből tucatnyinál is kevesebb...","id":"20210516_szuperritka_korat_megelozo_elektromos_mercedesamgt_kinalnak_eladasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8923897c-66b9-4519-9413-eda4b8ad207f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d202fb3-68ec-4e85-abf8-241b8fa12fe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_szuperritka_korat_megelozo_elektromos_mercedesamgt_kinalnak_eladasra","timestamp":"2021. május. 16. 06:41","title":"Szuperritka, korát megelőző elektromos Mercedes-AMG-t kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]