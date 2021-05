Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ccaa9ced-69ce-48b9-9ca4-86926420584a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök 139 millió forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat, ezen túl több ingatlant is zár alá vettek.","shortLead":"A rendőrök 139 millió forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat, ezen túl több ingatlant is zár alá vettek.","id":"20210517_drogkereskedo_auto_quad_lefoglalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccaa9ced-69ce-48b9-9ca4-86926420584a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe438a06-0b1c-491e-a597-26249845adb1","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_drogkereskedo_auto_quad_lefoglalas","timestamp":"2021. május. 17. 08:25","title":"Fotók: autókat, quadokat és kondigépeket foglaltak le a drogkereskedéssel gyanúsított bandától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7384db20-21b4-4ec0-b464-70f562f5e9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A listavezető európai országban 31-szer magasabb az új elektromos autók részesedése, mint nálunk.","shortLead":"A listavezető európai országban 31-szer magasabb az új elektromos autók részesedése, mint nálunk.","id":"20210517_toplista_magyarorszag_sereghajto_europaban_villanyauto_fronton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7384db20-21b4-4ec0-b464-70f562f5e9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8a10ba-a08d-4131-bf4c-2703e461b084","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_toplista_magyarorszag_sereghajto_europaban_villanyauto_fronton","timestamp":"2021. május. 17. 06:41","title":"Villanyautós toplista: Magyarország az európai mezőny utolsó harmadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából akkora autó lesz, mint egy Volkswagen Tiguan. ","shortLead":"Nagyjából akkora autó lesz, mint egy Volkswagen Tiguan. ","id":"20210517_2022ben_jon_a_Dacia_Bigster","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730bbbc7-6f1d-457f-a436-c23fbee570ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_2022ben_jon_a_Dacia_Bigster","timestamp":"2021. május. 17. 12:43","title":"2022-ben jöhet a Dusternél is nagyobb SUV, a Dacia Bigster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy múlt héten robbant hamis tanúzási ügy miatt kezdeményeztek bizalmi szavazást Sebastian Kurz ellen. Az osztrák ellenzék többsége elutasította a felvetést, megvárnák az ügyben zajló vizsgálat végét.\r

\r

","shortLead":"Egy múlt héten robbant hamis tanúzási ügy miatt kezdeményeztek bizalmi szavazást Sebastian Kurz ellen. Az osztrák...","id":"20210517_ausztria_sebastian_kurz_bizalmatlansagi_inditvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45db784d-4ebb-4fa7-a87e-031eb16b491f","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_ausztria_sebastian_kurz_bizalmatlansagi_inditvany","timestamp":"2021. május. 17. 20:30","title":"Elbukott az osztrák kancellár elleni bizalmatlansági indítvány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvált egy jól prosperáló cégétől Orbán Győző, aki a tranzakcióval tisztán 800 millió forinthoz juthatott.","shortLead":"Megvált egy jól prosperáló cégétől Orbán Győző, aki a tranzakcióval tisztán 800 millió forinthoz juthatott.","id":"20210517_orban_gyozo_nehez_ko_kft_eladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a3b28f-9fca-49f5-bab9-b94f95d3a51d","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_orban_gyozo_nehez_ko_kft_eladas","timestamp":"2021. május. 17. 08:25","title":"Eladta egyik cégét Orbán apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ennek az az előnye a kormánypárti képviselők számára, hogy hétfő délután nem kell határozatképes számban ott lenniük a munkahelyükön.","shortLead":"Ennek az az előnye a kormánypárti képviselők számára, hogy hétfő délután nem kell határozatképes számban ott lenniük...","id":"20210518_parlament_orszaggyules_szavazas_miniszteri_valasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32d51f1-8876-4015-b702-c0f8e2a491f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_parlament_orszaggyules_szavazas_miniszteri_valasz","timestamp":"2021. május. 18. 12:40","title":"Új szokás a parlamentben: olyanok szavaznak a miniszteri válasz elfogadásáról, akik nem is hallották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3304aa97-fa87-45e4-a548-654e31402727","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google nagyszabású sajtóeseménye csak kedden kezdődik, az interneten már megjelent néhány beszédes kép. A feltöltők állítják, ezeket az Android 12 bemutatójához készítette a keresőcég.","shortLead":"Bár a Google nagyszabású sajtóeseménye csak kedden kezdődik, az interneten már megjelent néhány beszédes kép...","id":"20210517_google_android_12","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3304aa97-fa87-45e4-a548-654e31402727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c84b5b3-da7a-44c6-8543-41016a05ec11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_google_android_12","timestamp":"2021. május. 17. 08:33","title":"A hivatalos bemutató előtt kiszivároghatott, hogyan néz majd ki az Android 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d437d49a-6832-467c-aad7-fd496b36d2d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jön a Diane védelmében ötödik évada.","shortLead":"Jön a Diane védelmében ötödik évada.","id":"20210518_Folytatodik_az_egyik_legorultebb_ugyvedes_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d437d49a-6832-467c-aad7-fd496b36d2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9c4466-9ede-4d51-a8f4-f92a92107b66","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Folytatodik_az_egyik_legorultebb_ugyvedes_sorozat","timestamp":"2021. május. 18. 09:23","title":"Folytatódik az egyik legőrültebb ügyvédes sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]