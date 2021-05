Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f1c36f4f-881f-43e1-adce-8c2f8af66ceb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok és a sebesültek is mind fiatal nők, akik egy partibuszban ünnepeltek. A járműre ismeretlenek mintegy hetven lövést adtak le.","shortLead":"A halálos áldozatok és a sebesültek is mind fiatal nők, akik egy partibuszban ünnepeltek. A járműre ismeretlenek...","id":"20210519_kalifornia_partibusz_lovoldozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1c36f4f-881f-43e1-adce-8c2f8af66ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a6e9e5-66ec-4ef9-afc0-a92abded48e8","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_kalifornia_partibusz_lovoldozes","timestamp":"2021. május. 19. 05:20","title":"Bulizó fiatalokra nyitottak tüzet Kaliforniában, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb40d1c-6d4f-49bc-872d-c9329ae4ff19","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Paolo Gentiloni uniós gazdasági biztos terve, mely a Business in Europe nevet viseli, túlmegy Biden amerikai elnök elképzelésein – állapítja meg a Bloomberg.","shortLead":"Paolo Gentiloni uniós gazdasági biztos terve, mely a Business in Europe nevet viseli, túlmegy Biden amerikai elnök...","id":"20210519_Ez_nem_fog_tetszeni_Varga_Mihalynak_az_EU_egyseges_tarsasagi_adozast_akar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eb40d1c-6d4f-49bc-872d-c9329ae4ff19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01330512-c0e1-4626-8fac-65b6eeaf7d61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_Ez_nem_fog_tetszeni_Varga_Mihalynak_az_EU_egyseges_tarsasagi_adozast_akar","timestamp":"2021. május. 19. 17:15","title":"Ez nem fog tetszeni Varga Mihálynak: az EU egységes társasági adózást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2820482c-5f38-48a4-ae79-e793983c6574","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egész kibertámadás több tízmillió dollárjába kerül majd a cégnek.","shortLead":"Az egész kibertámadás több tízmillió dollárjába kerül majd a cégnek.","id":"20210519_Colonial_Pipeline_valtsagdij_hacker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2820482c-5f38-48a4-ae79-e793983c6574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1537c26-1e11-413b-857a-749cc6913641","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_Colonial_Pipeline_valtsagdij_hacker","timestamp":"2021. május. 19. 21:56","title":"Colonial Pipeline: 4,4 millió dolláros váltságdíjat fizettek hackereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ca7f78c-a6f1-4785-86de-f1db2c1fe10c","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Három évvel ezelőtt egy férfiakból és nőkből álló társaság egy horvát kisváros kikötőjéből kihajózott az Adriára. Másfél évvel később egy egész ország azokról a nyilvánosságra került szexfelvételekről beszélt, amiket a társaságból valaki titokban készített a hajón. A szexbotrányba az ügy egyik főszereplője, az akkor még Győr polgármestereként tündöklő Borkai Zsolt belebukott, de megsínylette a kalandot a buli többi résztvevője, közvetve pedig a Fidesz–KDNP is. És ha ez még nem lenne elég, az érintett férfiakat tízmillió forintra húzták le alvilági figurák. De hogyan kerültek a lányok a hajóra és mi történt azon a bizonyos estén? Hónapokkal a buli után kik és hogyan húztak hasznot a felvételekből? Milyen ukázt adott ki Orbán Viktor Kubatov Gábor pártigazgatónak és mi történt azután, hogy a szexképek nyilvánosságra kerültek? A hvg360 – az eddig megszerzett információk és dokumentumok, köztük a zsarolási ügyben tett tanúvallomások alapján – cikksorozatban tárja fel a 2019-es önkormányzati választás kampányát meghatározó botrány eddig ismeretlen részleteit is. 3. rész.","shortLead":"Három évvel ezelőtt egy férfiakból és nőkből álló társaság egy horvát kisváros kikötőjéből kihajózott az Adriára...","id":"20210519_a_Borkaisztori_3_resz_szexbotrany_Borkai_Zsolt_zsarolas_Rakosfalvy_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ca7f78c-a6f1-4785-86de-f1db2c1fe10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d015fa-e34b-4f80-9143-9cd9fe976a25","keywords":null,"link":"/360/20210519_a_Borkaisztori_3_resz_szexbotrany_Borkai_Zsolt_zsarolas_Rakosfalvy_Zoltan","timestamp":"2021. május. 19. 06:30","title":"\"Ő és Borkai volt a célpont, de minket is belekevertek\" – a Borkai-sztori eddig ismeretlen részletei – 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Senki nem bízik senkiben.","shortLead":"Senki nem bízik senkiben.","id":"20210519_Mikor_engedelyezi_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_Szputnyikot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abed4520-827c-45b2-87a9-6fe9fcebeb42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_Mikor_engedelyezi_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_Szputnyikot","timestamp":"2021. május. 19. 06:58","title":"Mikor engedélyezi az Európai Gyógyszerügynökség a Szputnyikot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A testület kimondta: a szerződés nem zárhatja ki, hogy a tulajdonos maga értékesítse az ingatlanát.","shortLead":"A testület kimondta: a szerződés nem zárhatja ki, hogy a tulajdonos maga értékesítse az ingatlanát.","id":"20210519_Tisztessegtelen_birosag_orszagos_ingatlankozvetito_szerzodesi_feltetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5868924a-9fda-4fcc-882c-9c1647d006d8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210519_Tisztessegtelen_birosag_orszagos_ingatlankozvetito_szerzodesi_feltetel","timestamp":"2021. május. 19. 16:33","title":"Tisztességtelennek minősítette a bíróság egy országos ingatlanközvetítő szerződési feltételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató hivatalosan még nem is közölte, hogy élnek a csatornák, de valaki már rá tudott csatlakozni.","shortLead":"A szolgáltató hivatalosan még nem is közölte, hogy élnek a csatornák, de valaki már rá tudott csatlakozni.","id":"20210520_telenor_5g_halozat_magyarorszag_sebesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4f1d60-4b96-4802-9996-7412e3266d43","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_telenor_5g_halozat_magyarorszag_sebesseg","timestamp":"2021. május. 20. 17:11","title":"A Telenor több városban is bekapcsolta az 5G-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a49edb-f11b-4c61-b7d4-4c896fbc4885","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Helyettesíteni fogják a koncerteken, és nagyon várják, hogy felépüljön.","shortLead":"Helyettesíteni fogják a koncerteken, és nagyon várják, hogy felépüljön.","id":"20210520_Nem_nagyon_van_esely_arra_hogy_mar_nyaron_Kiss_Tibivel_lepjen_fel_a_Quimby","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4a49edb-f11b-4c61-b7d4-4c896fbc4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfbf255-fc41-43d5-ae29-413bd57f8923","keywords":null,"link":"/kultura/20210520_Nem_nagyon_van_esely_arra_hogy_mar_nyaron_Kiss_Tibivel_lepjen_fel_a_Quimby","timestamp":"2021. május. 20. 15:19","title":"Nem nagyon van esély arra, hogy már nyáron Kiss Tibivel lépjen fel a Quimby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]