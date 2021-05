Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a92f4958-6743-4245-ba22-032786707465","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány lagymatag tesztelései ellenére is nagyon nagy pénz van a gyorstesztekben. A HVG átnézte az Országos Kórházi Főigazgatóság több száz, a járványhoz köthető beszerzését, és arra jutott: a kormányhoz közel álló szereplők felülreprezentáltak a listán.\r

","shortLead":"A kormány lagymatag tesztelései ellenére is nagyon nagy pénz van a gyorstesztekben. A HVG átnézte az Országos Kórházi...","id":"20210526_antigen_teszt_covid_jarvany_beszallito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a92f4958-6743-4245-ba22-032786707465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d6031a-79fa-43e3-b535-4c4c0f452ddc","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_antigen_teszt_covid_jarvany_beszallito","timestamp":"2021. május. 26. 13:13","title":"Hogyan lett egy thaimasszázs-cégből az ország egyik legnagyobb antigénteszt-beszállítója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7620575-4f70-4d25-b287-127cca79eba9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig terjed az az összeesküvés-elmélet, hogy egy Orbán-videóban fizetett statisztákkal találkozott a miniszterelnök, pedig ezt az egyik érintett maga cáfolta meg.



","shortLead":"Még mindig terjed az az összeesküvés-elmélet, hogy egy Orbán-videóban fizetett statisztákkal találkozott...","id":"20210525_Maga_az_Orbannal_fotozkodo_volegeny_cafolt_nem_o_van_az_MNB_reklamjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7620575-4f70-4d25-b287-127cca79eba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edd5c29-397b-4651-8bcc-83094668070c","keywords":null,"link":"/elet/20210525_Maga_az_Orbannal_fotozkodo_volegeny_cafolt_nem_o_van_az_MNB_reklamjaban","timestamp":"2021. május. 25. 13:23","title":"Maga az Orbánnal fotózkodó vőlegény cáfolt: nem ő van az MNB reklámjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211c11e9-b619-4928-8bfd-8e4d89519bbe","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Ami a 2022-es választások utáni helyzetet illeti, a legdrámaibb lehetőségekkel is számolnunk kell.","shortLead":"Ami a 2022-es választások utáni helyzetet illeti, a legdrámaibb lehetőségekkel is számolnunk kell.","id":"20210525_Revesz_Sandor_Keszuljunk_a_haborura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=211c11e9-b619-4928-8bfd-8e4d89519bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cb8ae1-6af4-49d6-8445-a16944bbe583","keywords":null,"link":"/360/20210525_Revesz_Sandor_Keszuljunk_a_haborura","timestamp":"2021. május. 25. 16:00","title":"Révész Sándor: Készüljünk a háborúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f96ebf-258c-42d3-a315-0d40a8a67f99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen ígéretes egy új, koronavírus tesztelésére használható eszköz, melynek fejlesztői már el is készítették a prototípust. A készülék nem kínozza meg a tesztalanyt, ugyanis csak nyálcseppre van szükség hozzá.","shortLead":"Igen ígéretes egy új, koronavírus tesztelésére használható eszköz, melynek fejlesztői már el is készítették...","id":"20210525_spot_uj_genalapu_koronavirusteszt_prototipusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04f96ebf-258c-42d3-a315-0d40a8a67f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04be2ea8-ded7-44b3-b4f0-1d67a2adeb68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_spot_uj_genalapu_koronavirusteszt_prototipusa","timestamp":"2021. május. 25. 08:03","title":"Gyors, pontos, fájdalommentes: egyetlen nyálcseppel működhet az új koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnökétől Kövér László házelnök ismét megvonta a szót, a teljes Jobbik-frakció állva kiabált ezért vele, majd DK-s és MSZP-s képviselőkkel együtt elhagyták az üléstermet.","shortLead":"A Jobbik elnökétől Kövér László házelnök ismét megvonta a szót, a teljes Jobbik-frakció állva kiabált ezért vele, majd...","id":"20210525_Jakab_vs_Kover_part_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96159395-a63f-4892-8370-d94e8f4abc3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_Jakab_vs_Kover_part_2","timestamp":"2021. május. 25. 14:25","title":"„Remélem, az urak még nem ittak!” – Kövér és Jakab ismét összebalhézott a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80846c2-3b24-4a9f-b549-56bf5306a915","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Visszatér a Professzor és csapata. ","shortLead":"Visszatér a Professzor és csapata. ","id":"20210525_A_nagy_penzrablas_Netflix_utolso_evad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a80846c2-3b24-4a9f-b549-56bf5306a915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0e2305-edeb-4e9b-8459-931d920a61f6","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_A_nagy_penzrablas_Netflix_utolso_evad","timestamp":"2021. május. 25. 10:37","title":"Kiderült, mikor érkezik A nagy pénzrablás utolsó évadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter is elutazik Angliába, ahol egy Nanushka-megnyitón is részt vesz.","shortLead":"Szijjártó Péter is elutazik Angliába, ahol egy Nanushka-megnyitón is részt vesz.","id":"20210525_Orban_Viktor_Boris_Johnson_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f728a58c-ef49-4d84-a717-a60dfc4e01e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Orban_Viktor_Boris_Johnson_targyalas","timestamp":"2021. május. 25. 11:44","title":"Orbán Viktor Boris Johnsonnal tárgyal pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49c21da-4b85-4aee-a222-10bca88c530f","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A nyugat-balkáni térség több országában javult a független média helyzete az elmúlt időszakban. Szerbia kivétel.","shortLead":"A nyugat-balkáni térség több országában javult a független média helyzete az elmúlt időszakban. Szerbia kivétel.","id":"20210525_Szeretettel_a_Vajadsagbol_Szerbia_esete_a_sajtoszabadsaggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e49c21da-4b85-4aee-a222-10bca88c530f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32e6d86-da7e-42b8-a3da-1c43b1862c9e","keywords":null,"link":"/360/20210525_Szeretettel_a_Vajadsagbol_Szerbia_esete_a_sajtoszabadsaggal","timestamp":"2021. május. 25. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Nem dicsekedhet a sajtószabadság helyzetével a szerb elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]