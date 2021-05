Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA élén álló Bill Nelson volt floridai demokrata szenátor bizarr megjegyzéseket tett Kínáról és a koronavírus-járvány okozta válságról egy online beszélgetésen.","shortLead":"A NASA élén álló Bill Nelson volt floridai demokrata szenátor bizarr megjegyzéseket tett Kínáról és...","id":"20210528_bill_nelson_nasa_koronavirus_labor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5a340a-f252-40c6-9680-c554eac58668","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_bill_nelson_nasa_koronavirus_labor","timestamp":"2021. május. 28. 09:03","title":"A NASA főnöke nem hiszi, hogy a koronavírus a természetből jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német kancellár szavakban mindig kiáll a szabályokra épülő nemzetközi rendszer mellett, de sok esetben lovat ad a tekintélyuralmi vezetők alá, írja a Financial Times jegyzete.","shortLead":"A német kancellár szavakban mindig kiáll a szabályokra épülő nemzetközi rendszer mellett, de sok esetben lovat ad...","id":"20210528_FT_Merkel_sok_mindent_elnez_az_autokrataknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f09931-f152-4573-86f1-a2056674ed77","keywords":null,"link":"/360/20210528_FT_Merkel_sok_mindent_elnez_az_autokrataknak","timestamp":"2021. május. 28. 07:30","title":"FT: Merkel sok mindent elnéz az autokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcc78f1-34fa-4406-a976-19a0b1f3e420","c_author":"Fekő Ádám - Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Nem bánja Mirkóczki Ádám polgármester, hogy kihátrált mögüle az ellenzéki összefogás Egerben. Arra számít, hogy a helyi Fidesz-frakció tagjai kisegítik majd. Még akkor is, ha a polgármester nem csak a saját egykori szövetségesei, hanem a Fidesz frakcióvezetője szerint is áruló. A polgármester és az ellenzéki összefogás viszonya már a 2019-es választási kampányban sem volt felhőtlen, azóta pedig végleg megromlott: Mirkóczki szerint a pártpolitika és az őszinteség hiánya miatt, kritikusai szerint viszont az ő autokrata stílusa és vitatható szakmai döntései miatt.","shortLead":"Nem bánja Mirkóczki Ádám polgármester, hogy kihátrált mögüle az ellenzéki összefogás Egerben. Arra számít, hogy a helyi...","id":"20210528_Mirkoczki_fidesz_eger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dcc78f1-34fa-4406-a976-19a0b1f3e420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942ea66e-7675-4ec5-bd19-7cdc3187d9fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Mirkoczki_fidesz_eger","timestamp":"2021. május. 28. 14:07","title":"Mirkóczki Ádám ahhoz a Fideszhez közelít Egerben, ahol leárulózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1973475-19ca-4db1-a98e-70a3e386ac98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdu János az eseményen a mentés nehézségeiről beszélt.","shortLead":"Hajdu János az eseményen a mentés nehézségeiről beszélt.","id":"20210529_A_kormanyvaltasrol_is_beszelt_a_TEK_foigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1973475-19ca-4db1-a98e-70a3e386ac98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d81f6fb-7d57-446d-b9b4-ca7e3ba38984","keywords":null,"link":"/itthon/20210529_A_kormanyvaltasrol_is_beszelt_a_TEK_foigazgatoja","timestamp":"2021. május. 29. 12:04","title":"A Hableány-tragédia évfordulóján a TEK főigazgatója is koszorúval emlékezett az áldozatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2fb6b7-2538-496d-a27d-f0e19c7603f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motorkerékpár egy erőteljesen módosított 1952-es Harley.","shortLead":"A motorkerékpár egy erőteljesen módosított 1952-es Harley.","id":"20210529_Elado_az_Szelid_Motorosok_amerikai_zaszlos_Harelyje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af2fb6b7-2538-496d-a27d-f0e19c7603f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ec4769-62fb-49f3-a5e0-be52d67649e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Elado_az_Szelid_Motorosok_amerikai_zaszlos_Harelyje","timestamp":"2021. május. 29. 08:45","title":"Eladó az Szelíd motorosok amerikai zászlós Harley-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621fddf8-e192-43a7-94b0-9d2c3e7b2b40","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Ceután gerjesztett menekültválsággal Marokkó jelezte Spanyolországnak és az EU-nak, hogy itt az ideje elismerni a fennhatóságát Nyugat-Szahara felett.","shortLead":"A Ceután gerjesztett menekültválsággal Marokkó jelezte Spanyolországnak és az EU-nak, hogy itt az ideje elismerni...","id":"202121__menekultek_ceutan__marokko_uzen__nyugatszahara_es_azeu__hullamtorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=621fddf8-e192-43a7-94b0-9d2c3e7b2b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f691956c-7626-4dda-baaa-c1eadea6280a","keywords":null,"link":"/360/202121__menekultek_ceutan__marokko_uzen__nyugatszahara_es_azeu__hullamtorok","timestamp":"2021. május. 29. 13:30","title":"Marokkónak Nyugat-Szahara kell, ezért \"küldi\" a menekülteket Spanyolországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80327ffa-562a-43c7-9447-c802fc2b823c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videón üzent vissza Orbán Viktornak Gyurcsány Ferenc. ","shortLead":"Videón üzent vissza Orbán Viktornak Gyurcsány Ferenc. ","id":"20210528_gyurcsany_orban_oszodi_beszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80327ffa-562a-43c7-9447-c802fc2b823c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ac98b2-a715-450f-95bc-5e8e13355bdd","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_gyurcsany_orban_oszodi_beszed","timestamp":"2021. május. 28. 18:28","title":"Gyurcsány: Ha Orbán velem akar megküzdeni, azt nem fogja megköszönni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcaf8d6-22ae-4dc7-8ab8-0d1c5cf21e43","c_author":"HVG","category":"360","description":"Covid-időnkben már nem is számít különösnek, hogy 100. helyett 101. születési évfordulóján mutatják be a Felliniről szóló filmet, ami után új értelmet nyernek az olasz rendező Róma szökőkútjában vagy épp egy porondon játszódó, ikonikus jelenetei. ","shortLead":"Covid-időnkben már nem is számít különösnek, hogy 100. helyett 101. születési évfordulóján mutatják be a Felliniről...","id":"202121_film__a_spiritualizmus_titkai_fellini__alelek_festoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afcaf8d6-22ae-4dc7-8ab8-0d1c5cf21e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5636db-648a-489c-bf20-0e328f1f1b9c","keywords":null,"link":"/360/202121_film__a_spiritualizmus_titkai_fellini__alelek_festoje","timestamp":"2021. május. 28. 14:00","title":"Fellini szeánszokat tartott, hitt a tarot-kártyának és a boszorkányságnak - filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]