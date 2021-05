Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b1e97a2a-7d84-4e97-aa33-ee4b8e1a3240","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milliók látják majd telefonjaikon a Realme tervezőversenyén legjobbnak ítélt háttérképeket – készítőik pedig milliókat is kaphatnak értük.","shortLead":"Milliók látják majd telefonjaikon a Realme tervezőversenyén legjobbnak ítélt háttérképeket – készítőik pedig milliókat...","id":"20210529_realme_hatterkeptervezo_palyazat_designing_infinity","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1e97a2a-7d84-4e97-aa33-ee4b8e1a3240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff832f2-7d17-45ec-b7d1-a1590736a81d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_realme_hatterkeptervezo_palyazat_designing_infinity","timestamp":"2021. május. 29. 08:03","title":"Arra kéri az egyik mobilgyártó, tervezzen neki háttérképet – 2,8 millió forintot kaphat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fcd3f3-1d63-49eb-a43c-713e23a3e3b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök fizetése nőtt, ahogy a hivatalos átlagbér is - csak több lett a munkanélküli és a részmunkaidős, meg az infláció.","shortLead":"A miniszterelnök fizetése nőtt, ahogy a hivatalos átlagbér is - csak több lett a munkanélküli és a részmunkaidős, meg...","id":"20210529_Orban_beret_annyira_nem_viselte_meg_a_valsag_masoket_igen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9fcd3f3-1d63-49eb-a43c-713e23a3e3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3094f6c2-f2b7-4c73-9b0b-3ae950ea871b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210529_Orban_beret_annyira_nem_viselte_meg_a_valsag_masoket_igen","timestamp":"2021. május. 29. 16:24","title":"Orbán bérét annyira nem viselte meg a válság, másokét igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd16e81b-430c-4c78-88c8-7048be725819","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egan Bernal nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyt, melyen Valter Attila a 14., Dina Márton a 100. helyen végzett összetettben. Valteré minden idők legjobb magyar összetett eredménye a háromhetes körversenyen. ","shortLead":"Egan Bernal nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyt, melyen Valter Attila a 14., Dina Márton a 100...","id":"20210530_Giro_dItalia_Bernale_a_rozsaszin_triko_Valter_14","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd16e81b-430c-4c78-88c8-7048be725819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b570d02c-12c4-443c-a6da-bccbdf44b7ad","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Giro_dItalia_Bernale_a_rozsaszin_triko_Valter_14","timestamp":"2021. május. 30. 18:38","title":"Giro d'Italia: Bernalé a rózsaszín trikó, Valter a 14.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzék pártjai megegyeztek a kormányalakításról.","shortLead":"Az ellenzék pártjai megegyeztek a kormányalakításról.","id":"20210530_Tizenket_ev_utan_elveszitheti_a_hatalmat_Benjamin_Netanjahu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8a74ef-d8fa-4ec0-840e-edf5d9a29844","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Tizenket_ev_utan_elveszitheti_a_hatalmat_Benjamin_Netanjahu","timestamp":"2021. május. 30. 20:02","title":"Tizenkét év után elveszítheti a hatalmat Benjamin Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Telex információi szerint az Európa nevű rendezvényhajó utasa előbb belekapaszkodott a Lánchíd állványzatába, majd miután a hajó \"kiúszott\" alóla, kénytelen volt a vízbe ugrani.

","shortLead":"A Telex információi szerint az Európa nevű rendezvényhajó utasa előbb belekapaszkodott a Lánchíd állványzatába, majd...","id":"20210530_A_Dunaba_ugrott_egy_ferfi_a_Lanchidnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1973531-89ce-4f0c-a679-a6a585f35660","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_A_Dunaba_ugrott_egy_ferfi_a_Lanchidnal","timestamp":"2021. május. 30. 08:21","title":"A Dunába ugrott egy férfi a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szivárványcsaládokért Alapítvány azért időzítette gyereknapra a Micsoda család! megjelenését, mert ez a gyerekek és a családok ünnepe. ","shortLead":"A Szivárványcsaládokért Alapítvány azért időzítette gyereknapra a Micsoda család! megjelenését, mert ez a gyerekek és...","id":"20210530_Ujabb_mesekonyv_jelent_meg_a_szivarvanycsaladokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8605ee11-136f-4f32-8acd-6e35e8447002","keywords":null,"link":"/kultura/20210530_Ujabb_mesekonyv_jelent_meg_a_szivarvanycsaladokrol","timestamp":"2021. május. 30. 14:01","title":"Újabb mesekönyv jelent meg a szivárványcsaládokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz politikus Portugáliában vázolta fel, milyen jobboldali egységet szeretne látni az Európai Unióban.","shortLead":"Az olasz politikus Portugáliában vázolta fel, milyen jobboldali egységet szeretne látni az Európai Unióban.","id":"20210530_Maskepp_kepzeli_az_osszeborulast_Matteo_Salvini_mint_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba41c3d-c972-480d-985a-7a0b2341a013","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Maskepp_kepzeli_az_osszeborulast_Matteo_Salvini_mint_Orban_Viktor","timestamp":"2021. május. 30. 21:32","title":"Másképp képzeli az összeborulást Matteo Salvini, mint Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a903d3-3dd0-40ff-817a-8d84a86db40f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Mercedes tágas új modelljére ideális esetben akár a nagycsaládos kedvezmény és az elektromos autókra igényelhető támogatás is igénybe vehető. Kipróbáltuk, hogy milyen a szinte hangtalanul suhanó V-osztály.","shortLead":"A Mercedes tágas új modelljére ideális esetben akár a nagycsaládos kedvezmény és az elektromos autókra igényelhető...","id":"20210530_nagycsalados_auto_teszten_a_7_uleses_elektromos_mercedes_eqv_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51a903d3-3dd0-40ff-817a-8d84a86db40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6483ed95-a9a7-477f-a768-1c36f404454d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210530_nagycsalados_auto_teszten_a_7_uleses_elektromos_mercedes_eqv_velemeny","timestamp":"2021. május. 30. 11:00","title":"Nagycsaládosok villanásnyi álma: teszten a 7 üléses, elektromos Mercedes EQV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]