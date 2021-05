Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f46a1e1f-18ab-4e10-8c2e-61f828a426c5","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Több ütemben, környezetvédelmi hatástanulmány nélkül újulhat meg a szebb napokat látott lepencei strand. Az állami milliárdokkal megtámogatott beruházó szerint nincs is ilyesmire szükség.","shortLead":"Több ütemben, környezetvédelmi hatástanulmány nélkül újulhat meg a szebb napokat látott lepencei strand. Az állami...","id":"202121__lepencei_strand__kornyezetvedelem__dunakanyarfejlesztes__elpancsolt_milliardok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f46a1e1f-18ab-4e10-8c2e-61f828a426c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d14809e-46cc-4330-ba80-91242c0e234c","keywords":null,"link":"/360/202121__lepencei_strand__kornyezetvedelem__dunakanyarfejlesztes__elpancsolt_milliardok","timestamp":"2021. május. 31. 11:00","title":"A NER nyitja újra a Dunakanyar emblematikus fürdőhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Telex információi szerint az Európa nevű rendezvényhajó utasa előbb belekapaszkodott a Lánchíd állványzatába, majd miután a hajó \"kiúszott\" alóla, kénytelen volt a vízbe ugrani.

","shortLead":"A Telex információi szerint az Európa nevű rendezvényhajó utasa előbb belekapaszkodott a Lánchíd állványzatába, majd...","id":"20210530_A_Dunaba_ugrott_egy_ferfi_a_Lanchidnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1973531-89ce-4f0c-a679-a6a585f35660","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_A_Dunaba_ugrott_egy_ferfi_a_Lanchidnal","timestamp":"2021. május. 30. 08:21","title":"A Dunába ugrott egy férfi a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mindenki számára egyértelmű: Fehéroroszország egy hamis bombariadóval kényszerítette múlt vasárnap minszki leszállásra a Ryanair repülőjét, hogy a rendőrök őrizetbe vehessék az egyik vezető ellenzékit, Raman Prataszevicset. Oroszország az egyetlen, amely kitart a fehérorosz diktátor, Aljakszandr Lukasenka mellett, ám Moszkva megkéri a támogatás árát.","shortLead":"Mindenki számára egyértelmű: Fehéroroszország egy hamis bombariadóval kényszerítette múlt vasárnap minszki leszállásra...","id":"20210530_Igy_gyuri_egy_hazugsag_Oroszorszag_ala_Feheroroszorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a92b51-c788-4c19-9826-9e76f97968eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Igy_gyuri_egy_hazugsag_Oroszorszag_ala_Feheroroszorszagot","timestamp":"2021. május. 30. 12:00","title":"Így gyűri egy hazugság Oroszország alá Fehéroroszországot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság segítséget kér.","shortLead":"A hatóság segítséget kér.","id":"20210529_Keresi_a_rendorseg_az_allatkerti_elefantszoborra_festo_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407bd01e-d675-4527-abaa-ce6144fa0d0a","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Keresi_a_rendorseg_az_allatkerti_elefantszoborra_festo_ferfit","timestamp":"2021. május. 29. 21:14","title":"Keresi a rendőrség a férfit, aki azt fújta az állatkert elefántszobrára: DISZKRIMINÁCIÓ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162987f6-f646-4ce8-a744-b9f048c4c357","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A már kihalt fekete, más néven King-szigeti emu eddig feltárt első és csaknem teljesen ép tojását fedezte fel egy helyi történész és a brit Természettudományi Múzeum egyik kutatója","shortLead":"A már kihalt fekete, más néven King-szigeti emu eddig feltárt első és csaknem teljesen ép tojását fedezte fel egy helyi...","id":"20210530_kihalt_fekete_emu_ep_tojasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=162987f6-f646-4ce8-a744-b9f048c4c357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98a545f-7d22-40c7-9839-0cc8c21d326e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_kihalt_fekete_emu_ep_tojasa","timestamp":"2021. május. 30. 16:03","title":"Megtalálták a már kihalt fekete emu egy csaknem teljesen ép tojását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9b446d-8437-408a-91aa-89ecbb3ea158","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Házelnök bőrébe bújva tart osztályozó értekezletet Litkai Gergely. Az ellenzékiek nem számíthatnak jó érdemjegyre, a fideszesek viszont biztosan, mert ők szépen ültek. De mennyi pénzzel telne meg a káromkodások után a Parlament perselye, ha Mucsi Zoltán is bekerülne az Országgyűlésbe? ","shortLead":"A Házelnök bőrébe bújva tart osztályozó értekezletet Litkai Gergely. Az ellenzékiek nem számíthatnak jó érdemjegyre...","id":"20210531_Duma_Aktual_Kover_Laszlo_ertekel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb9b446d-8437-408a-91aa-89ecbb3ea158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8f6773-fa1b-486d-9f5a-9141c40615e3","keywords":null,"link":"/360/20210531_Duma_Aktual_Kover_Laszlo_ertekel","timestamp":"2021. május. 31. 19:00","title":"Kövér László osztályoz: a Duma Aktuál megnézte, milyen jegyet kapna ficsúrozás után Jakab Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91483a5-c7e8-42c9-819f-c4a02de954be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lavina és a rossz időjárás miatt vissza kellett fordulnia Varga Csaba erdélyi magyar hegymászónak, aki tisztán, vagyis pótoxigén és teherhordók segítsége nélkül szerette volna megmászni a Mount Everestet, a világ legmagasabb hegycsúcsát.



","shortLead":"Lavina és a rossz időjárás miatt vissza kellett fordulnia Varga Csaba erdélyi magyar hegymászónak, aki tisztán, vagyis...","id":"20210530_Rekordok_doltek_meg_a_Mount_Everesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a91483a5-c7e8-42c9-819f-c4a02de954be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48534d78-807a-4201-aa6e-2d3d343f600e","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Rekordok_doltek_meg_a_Mount_Everesten","timestamp":"2021. május. 30. 16:36","title":"Rekordok dőltek meg a Mount Everesten, a magyar mászó visszafordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55910920-d7d1-486b-bf3b-e9a415cd31b4","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"A Zala megyei Nagyrécsén nőtt fel természetrajongó fiatalként, és innen indult világkörüli útjára Hivekovics Ákos, hogy aztán több, mint 20 év és rengeteg kaland után térjen haza szülőföldjére. 2014-től olyan gyümölcsöket termeszt, amik évek óta nem csak a nagy áruházak polcairól, de Magyarországról is hiányoztak. Az igény pedig akkora a prémium minőségű áfonya, szeder és ribizli iránt, hogy folyamatosan bővülnek és fejlesztenek. Helyszíni riport a zalai bogyósgyümölcs ültetvényről.","shortLead":"A Zala megyei Nagyrécsén nőtt fel természetrajongó fiatalként, és innen indult világkörüli útjára Hivekovics Ákos...","id":"20210415_A_Hivekovicsutazas_afonyatermeszto_OTP_agrar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55910920-d7d1-486b-bf3b-e9a415cd31b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c23c18b-4107-4e5e-9f92-ddc128785f09","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210415_A_Hivekovicsutazas_afonyatermeszto_OTP_agrar","timestamp":"2021. május. 31. 07:35","title":"Így lett a zalai madárvédőből pingvinszakértő, majd sikeres áfonyatermesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]