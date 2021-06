Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"006be677-967a-452d-9231-669fa75ad7e8","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Nem hajlandó szerepet játszani, mindig a saját feje után megy, a kiszámíthatatlansága az, ami állandó a most 80 éves Bob Dylanben – mondja avatott ismerője, a „dylanológus” Keresztesi József író-költő.","shortLead":"Nem hajlandó szerepet játszani, mindig a saját feje után megy, a kiszámíthatatlansága az, ami állandó a most 80 éves...","id":"202121__keresztesi_jozsef_irokolto__bob_dylanrol_hataresetekrol__orok_darab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=006be677-967a-452d-9231-669fa75ad7e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954c492c-24e5-42aa-bf51-27cf40f3624d","keywords":null,"link":"/360/202121__keresztesi_jozsef_irokolto__bob_dylanrol_hataresetekrol__orok_darab","timestamp":"2021. május. 31. 17:00","title":"Keresztesi József: Bob Dylan soha nem akart megfelelni senkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65758a-1255-4e81-aa42-1115b8f6a037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak kell most győzni szerintük, aki a legerősebb ellenfele lehet a Fidesznek.","shortLead":"Annak kell most győzni szerintük, aki a legerősebb ellenfele lehet a Fidesznek.","id":"20210530_A_Jobbik_Kalman_Olgat_tamogatja_a_II_keruleti_elovalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f65758a-1255-4e81-aa42-1115b8f6a037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ee93ea-88ac-4a76-9db0-1513ae55ff48","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_A_Jobbik_Kalman_Olgat_tamogatja_a_II_keruleti_elovalasztason","timestamp":"2021. május. 30. 19:21","title":"A Jobbik Kálmán Olgát támogatja a II. kerületi előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a01144-a90e-43ec-b165-c4a8b106e9ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnagyobb összegű szerződést idén áprilisig a Magyar Antidopping Csoport közhasznú Kft-vel kötötte az Emberi Erőforrás Minisztériuma - közölte a Hírklikk.\r

","shortLead":"A legnagyobb összegű szerződést idén áprilisig a Magyar Antidopping Csoport közhasznú Kft-vel kötötte az Emberi...","id":"20210530_Megint_jutott_kozpenz_Takaro_Mihalynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5a01144-a90e-43ec-b165-c4a8b106e9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9992c46e-d0cf-404e-af8c-1981aac7a990","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Megint_jutott_kozpenz_Takaro_Mihalynak","timestamp":"2021. május. 30. 09:50","title":"Az Emmi kitartóan foglalkoztatja Raffay Ernőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020f6372-76f6-4697-8922-dafc25d97e7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kőkemény amerikai terepjáró már plugin hibrid változatban is kapható. ","shortLead":"A kőkemény amerikai terepjáró már plugin hibrid változatban is kapható. ","id":"20210601_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_jeep_wrangler_4xe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=020f6372-76f6-4697-8922-dafc25d97e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01847a63-b59d-4984-8b95-6c7ef24db264","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_jeep_wrangler_4xe","timestamp":"2021. június. 01. 06:41","title":"Magyarországon a zöld rendszámos új Jeep Wrangler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dbd2f9-929c-48ca-9342-b8480b2de828","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hipersportkocsi kevesebb, mint 2 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"A hipersportkocsi kevesebb, mint 2 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","id":"20210531_holnap_debutal_a_horvatok_kozel_2000_loeros_villanyautoja_rimac_c_two","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7dbd2f9-929c-48ca-9342-b8480b2de828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d59cafb-980c-4261-bca0-eebfee98c1bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_holnap_debutal_a_horvatok_kozel_2000_loeros_villanyautoja_rimac_c_two","timestamp":"2021. május. 31. 07:59","title":"Holnap debütál a horvátok közel 2000 lóerős villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7c8ae-e433-40fb-b973-4e7134ec7bc7","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Évtizedek óta előre látható volt, hogy a magyar közoktatás egyik legnagyobb és idővel egyre erősödő problémája lesz a tanárhiány, mégsem történt semmi e téren. Pontosan lehetett tudni, hogy záros határidőn belül egyszerűen nem lesz, aki tanítson bizonyos – elsősorban természettudományos – tárgyakat. Ma már ez nem a jövő: minden harmadik iskolában már most nincs elég kémia- vagy fizikatanár. És a helyzet csak rosszabb lesz.","shortLead":"Évtizedek óta előre látható volt, hogy a magyar közoktatás egyik legnagyobb és idővel egyre erősödő problémája lesz...","id":"20210601_Ez_mar_nem_a_jovo_hanem_a_husbavago_jelen_nincs_aki_tanitsa_a_gyerekeinket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7c8ae-e433-40fb-b973-4e7134ec7bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb59ad7-3677-4904-b433-1429fb74df9d","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Ez_mar_nem_a_jovo_hanem_a_husbavago_jelen_nincs_aki_tanitsa_a_gyerekeinket","timestamp":"2021. június. 01. 06:30","title":"Ez már nem a jövő, hanem a húsbavágó jelen: nincs, aki tanítsa a gyerekeinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"156 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"156 új fertőzöttet találtak.","id":"20210531_fertozott_elhunyt_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd14071-41f6-42f0-b05d-faeeb992c80b","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_fertozott_elhunyt_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2021. május. 31. 09:02","title":"Öt áldozata volt a koronavírusnak az elmúlt 24 órában Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Alkalmazásboltjának nyereségessége és az ellene indított trösztellenes eljárások sorsa múlhat azon, hogy egy kaliforniai bírónő az Apple-nek ad-e igazat a túl magasnak nevezett jutaléka miatt az Epic Games videójáték-fejlesztő által indított perben. ","shortLead":"Alkalmazásboltjának nyereségessége és az ellene indított trösztellenes eljárások sorsa múlhat azon...","id":"202121__apple_kontra_epic_games__jutalek__alkalmazasboltok_jovoje__dontes_kerdese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f48c8a-5c7c-4df8-a7dc-1dc1a2bfe627","keywords":null,"link":"/360/202121__apple_kontra_epic_games__jutalek__alkalmazasboltok_jovoje__dontes_kerdese","timestamp":"2021. május. 30. 16:00","title":"Egy kaliforniai bírónő írhatja át az okostelefonok üzletét az Apple elleni perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]