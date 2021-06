Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"800c9218-b865-48d4-accf-b59954e73559","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Idén eddig már több mint 53 ezer autót helyeztek forgalomba Magyarországon, ennek közel 15 százaléka Suzuki volt.","shortLead":"Idén eddig már több mint 53 ezer autót helyeztek forgalomba Magyarországon, ennek közel 15 százaléka Suzuki volt.","id":"20210602_Suzuki_eladas_Toyota_Ford","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=800c9218-b865-48d4-accf-b59954e73559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242e0e3a-a7c1-44ca-9a71-8befe62d99b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_Suzuki_eladas_Toyota_Ford","timestamp":"2021. június. 02. 05:33","title":"Májusban is Suzukiból adták el a legtöbbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95704105-1213-4ed4-9b17-af7a1f13acf6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatottnak ez lesz az első világbajnoksága. Eredetileg tavaly tavasszal kellett volna megtartani. ","shortLead":"A magyar válogatottnak ez lesz az első világbajnoksága. Eredetileg tavaly tavasszal kellett volna megtartani. ","id":"20210602_kanada_calgary_noi_jegkorong_hoki_vb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95704105-1213-4ed4-9b17-af7a1f13acf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0c2949-1615-4bad-a587-4fcb41165a1b","keywords":null,"link":"/sport/20210602_kanada_calgary_noi_jegkorong_hoki_vb","timestamp":"2021. június. 02. 20:48","title":"Másfél év alatt háromszor fut neki Kanada a női hokivébé megrendezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint érdekes részletek olvashatók ki azokból a bírósági iratokból, amelyek egy Google elleni per miatt készültek. A keresőcéget ezekben egyáltalán nem felhasználóbarát gyakorlattal vádolják.","shortLead":"Több mint érdekes részletek olvashatók ki azokból a bírósági iratokból, amelyek egy Google elleni per miatt készültek...","id":"20210602_google_android_helymeghatarozas_adatvedelem_adatgyujtes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aeb2ab-a360-4d92-9118-88d198b67665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_google_android_helymeghatarozas_adatvedelem_adatgyujtes","timestamp":"2021. június. 02. 08:03","title":"A Google akkor is gyűjthette a helymeghatározási adatokat Androidon, amikor a felhasználó tiltotta ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff0e93f-d8f7-4ce5-93fb-03c601b4bab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szerint 2020 a korlátozások éve volt, de nem csak azért, mert szabályozták, hogy mikor és hova mehetünk: több diszkriminatív rendelkezés is született. ","shortLead":"A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szerint 2020 a korlátozások éve volt, de nem csak azért, mert szabályozták...","id":"20210602_Hintalovon_Alapitvany_a_jarvany_elso_eveben_tobb_diszkriminativ_rendelkezes_is_szuletett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bff0e93f-d8f7-4ce5-93fb-03c601b4bab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f71e71-c6e8-4a65-be88-36dd6bdf74f9","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Hintalovon_Alapitvany_a_jarvany_elso_eveben_tobb_diszkriminativ_rendelkezes_is_szuletett","timestamp":"2021. június. 02. 12:20","title":"A járvány első évében megduplázódott a segélyvonalak forgalma, és több családon belüli bántalmazásról tettek bejelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyarmati István szerint a fiatal az interneten megtalálható videókból ismerhette meg az Iszlám Állam tanait.","shortLead":"Gyarmati István szerint a fiatal az interneten megtalálható videókból ismerhette meg az Iszlám Állam tanait.","id":"20210603_iszlamista_iszlam_allam_terrortamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca2e1ca-1278-46b2-bf3c-e8e5780f38cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_iszlamista_iszlam_allam_terrortamadas","timestamp":"2021. június. 03. 06:18","title":"A szakértő szerint a magyar iszlamistának valószínűleg nincsenek társai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az újabb fertőzések megelőzése érdekében viselnék a maszkot. ","shortLead":"Az újabb fertőzések megelőzése érdekében viselnék a maszkot. ","id":"20210602_arcmaszk_nemetorszag_felmeres_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e97538-ca45-425e-a845-1ec0dc770ed2","keywords":null,"link":"/elet/20210602_arcmaszk_nemetorszag_felmeres_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. június. 02. 14:10","title":"A németek majdnem fele a járvány után is hordana maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5f1cc8-9955-4320-8bff-acefdd9a4bda","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményt adott ki a gyermekbántalmazásról. Kedden Ferenc pápa egyházi büntetőjogi reformot jelentett be.","shortLead":"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményt adott ki a gyermekbántalmazásról. Kedden Ferenc pápa egyházi...","id":"20210602_katolikus_egyhaz_gyermekbantalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef5f1cc8-9955-4320-8bff-acefdd9a4bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3879351b-48ba-4772-a7b7-8e52ba651974","keywords":null,"link":"/elet/20210602_katolikus_egyhaz_gyermekbantalmazas","timestamp":"2021. június. 02. 17:35","title":"Magyar Katolikus Egyház a gyermekbántalmazásról: Rendkívül nehéz a múlttal indulatok nélkül, alázattal szembenézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446fd96-8023-488b-b40b-8cb2877433bb","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Bár a szocialista kormányok alatt szépen ívelt fel a karrierje, a fideszes “tisztítótüzet” elkerülte Bus Szilveszter, akit nemrég a bangkoki nagyköveti posztról rendeltek haza “tisztségéhez méltatlan viselkedése” miatt. Utóbbi nemcsak politikailag lehet kínos, hanem kockázati tényezőnek is számít. Főleg az egyébként profi diplomata hírében álló Bus esetében, aki már korábban olyan pozíciókban dolgozott, ahol a “méltatlan viselkedés” könnyen bajba sodorhatja.","shortLead":"Bár a szocialista kormányok alatt szépen ívelt fel a karrierje, a fideszes “tisztítótüzet” elkerülte Bus Szilveszter...","id":"20210603_Rezsimeken_ativelo_karriert_futott_be_a_szexbotranyba_belebukott_bangkoki_magyar_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b446fd96-8023-488b-b40b-8cb2877433bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd30b2d8-679c-4c47-a858-6c8e48ee0f28","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Rezsimeken_ativelo_karriert_futott_be_a_szexbotranyba_belebukott_bangkoki_magyar_nagykovet","timestamp":"2021. június. 03. 12:15","title":"Rezsimeken átívelő karriert futott be a szexbotrányba belebukott bangkoki magyar nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]