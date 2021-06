Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A rendőrség szerint a jogvédő szervezet ügyfele kukákat borított fel és padokat rongált a demonstráción, pedig a férfi nem is vett részt a tüntetésen.","shortLead":" A rendőrség szerint a jogvédő szervezet ügyfele kukákat borított fel és padokat rongált a demonstráción, pedig a férfi...","id":"20210603_TASZ_rendorsegn_rabszolgatorveny_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05923f26-5e13-4bd5-931c-b9e0fe4dcc4f","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_TASZ_rendorsegn_rabszolgatorveny_tuntetes","timestamp":"2021. június. 03. 12:20","title":"Pert nyert a TASZ: fizetnie kell a rendőrségnek a rabszolgatörvény elleni tüntetésen ártatlanul vegzált férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök szerint az ország dél-nyugati és nyugati területein, elsősorban a 30 év alattiak körében ismét elkezdett terjedni a vírus.","shortLead":"A francia elnök szerint az ország dél-nyugati és nyugati területein, elsősorban a 30 év alattiak körében ismét...","id":"20210603_franciaorszag_oltas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2071cc82-9954-4b9d-b344-7c0666bb9a6f","keywords":null,"link":"/vilag/20210603_franciaorszag_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 03. 05:05","title":"Hamarosan oltják a 12 és 18 év közötti fiatalokat Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71aed2b-f4af-4275-849a-f670110bb767","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fény derült az eddigi legsportosabb, 510 lóerős szívómotoros új 911-es hazai árára.","shortLead":"Fény derült az eddigi legsportosabb, 510 lóerős szívómotoros új 911-es hazai árára.","id":"20210604_magyarorszagon_a_szupersportos_uj_porsche_911_gt3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c71aed2b-f4af-4275-849a-f670110bb767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a197394-f0b3-4ba7-bc21-9134e2db2587","keywords":null,"link":"/cegauto/20210604_magyarorszagon_a_szupersportos_uj_porsche_911_gt3","timestamp":"2021. június. 04. 06:41","title":"Magyarországon a szupersportos új Porsche 911 GT3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75ed746-ef04-4f2b-9e59-facf5367303e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter videón jelentette be, hogy a Gazprom és a Roszatom vezetőivel is tárgyalt.","shortLead":"Szijjártó Péter videón jelentette be, hogy a Gazprom és a Roszatom vezetőivel is tárgyalt.","id":"20210603_szijarto_paks2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a75ed746-ef04-4f2b-9e59-facf5367303e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73de3eba-c447-406f-a026-1d03bcd6298b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_szijarto_paks2","timestamp":"2021. június. 03. 15:18","title":"Jövőre már épülhetnek Paks 2 első betonelemei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68427bf-5910-4235-aa06-ab023f104395","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Több tízmilliárd forint kiadás és jelentős veszteség volt a paksi bővítés két projektcégénél 2020-ban. Maga az erőműépítés csúszik, a kiegészítő beruházások folyamatban vannak.","shortLead":"Több tízmilliárd forint kiadás és jelentős veszteség volt a paksi bővítés két projektcégénél 2020-ban. Maga...","id":"20210602_A_paksi_bovites_egy_ev_alatt_67_milliard_forint_veszteseget_hozott_ossze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a68427bf-5910-4235-aa06-ab023f104395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53bb9b6f-3f11-4661-adc2-a527a5823bfd","keywords":null,"link":"/kkv/20210602_A_paksi_bovites_egy_ev_alatt_67_milliard_forint_veszteseget_hozott_ossze","timestamp":"2021. június. 02. 11:22","title":"A paksi bővítés egy év alatt 6,7 milliárd forint veszteséget hozott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1bdcd7-3c30-4ddc-8de7-4a47bf06a1ec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Simone Inzaghi váltja Antonio Contét az olasz bajnokcsapat vezetőedzői posztján.\r

","shortLead":"Simone Inzaghi váltja Antonio Contét az olasz bajnokcsapat vezetőedzői posztján.\r

","id":"20210603_internazionale_simone_inzaghi_antonio_conte_serie_a_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f1bdcd7-3c30-4ddc-8de7-4a47bf06a1ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e685f451-1aa1-4107-b3bb-4d043c5f509a","keywords":null,"link":"/sport/20210603_internazionale_simone_inzaghi_antonio_conte_serie_a_foci","timestamp":"2021. június. 03. 14:11","title":"Kinevezték az Internazionale új edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szakadár Szuperliga ötletének utolsó három védelmezőjét továbbra is fenyegeti a szövetség.","shortLead":"A szakadár Szuperliga ötletének utolsó három védelmezőjét továbbra is fenyegeti a szövetség.","id":"20210603_szuperliga_uefa_kizaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8665148d-e19a-4258-985a-a8152986d7fa","keywords":null,"link":"/sport/20210603_szuperliga_uefa_kizaras","timestamp":"2021. június. 03. 19:37","title":"UEFA-főtitkár: Még kizárhatják a BL-ből a Real Madridot, a Barcelonát és a Juventust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e04dcd-3ad6-492d-9431-a0b99c66f013","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"0-ról 400-ra alig több mint 21 másodperc alatt katapultál a hibrid hajtásláncú kaliforniai újdonság.","shortLead":"0-ról 400-ra alig több mint 21 másodperc alatt katapultál a hibrid hajtásláncú kaliforniai újdonság.","id":"20210602_11_ezres_fordulatu_v8_es_ket_villanymotor_a_hiperautoban_amiben_egymas_mogott_ulhetunk_czinger_21c","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4e04dcd-3ad6-492d-9431-a0b99c66f013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5d0306-32bb-4164-8ae5-1945b68ef3b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_11_ezres_fordulatu_v8_es_ket_villanymotor_a_hiperautoban_amiben_egymas_mogott_ulhetunk_czinger_21c","timestamp":"2021. június. 02. 11:21","title":"11 ezres fordulatú V8 és két villanymotor a hiperautóban, amiben egymás mögött ülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]