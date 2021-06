Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"383b15b4-a248-4106-be38-ce83f5185bc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság egy szakácskönyvet is kiad, amelyben többek között a Konyhafőnökben is szereplő Bernáth József séf receptjei is helyet kapnának.","shortLead":"A hatóság egy szakácskönyvet is kiad, amelyben többek között a Konyhafőnökben is szereplő Bernáth József séf receptjei...","id":"20210607_Hide_the_Pain_Harold_Nebih_kampanyfilm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383b15b4-a248-4106-be38-ce83f5185bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81341591-5a85-4a37-bfba-e9505216c2e4","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Hide_the_Pain_Harold_Nebih_kampanyfilm","timestamp":"2021. június. 07. 12:11","title":"Norovírussal küzd a Nébih új kampányfilmjében Hide the Pain Harold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6e531d-2cd9-4cd0-9804-fd3ed8ac62ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik legismertebb hackercsoport egy videóban üzent a Tesla alapítójának.","shortLead":"Az egyik legismertebb hackercsoport egy videóban üzent a Tesla alapítójának.","id":"20210606_Hirhedt_hackerek_celkeresztjebe_kerult_Elon_Musk_a_kriptovalutas_bejelentese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6e531d-2cd9-4cd0-9804-fd3ed8ac62ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903fce09-b0a9-4b0e-8f3c-8f8b3768545e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Hirhedt_hackerek_celkeresztjebe_kerult_Elon_Musk_a_kriptovalutas_bejelentese_miatt","timestamp":"2021. június. 06. 13:14","title":"Hírhedt hackerek célkeresztjébe került Elon Musk a kriptovalutás bejelentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da151c0a-c79f-405a-8abb-b37fcecd09ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A járvány alatt 20–40 százalékkal nőttek a telekárak.","shortLead":"A járvány alatt 20–40 százalékkal nőttek a telekárak.","id":"20210607_e_kereskedelem_telek_telekarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da151c0a-c79f-405a-8abb-b37fcecd09ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abf5910-c0bb-49bb-94c1-57bf35de556b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210607_e_kereskedelem_telek_telekarak","timestamp":"2021. június. 07. 10:23","title":"Úgy beindult a magyarországi e-kereskedelem, hogy elfogynak a raktáraknak való telkek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf08385-582c-4d05-a1e5-cfa6c7978512","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A texasi nő az iskola biztonsági rendszerét tesztelte a „társadalmi kísérletével”.\r

