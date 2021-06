Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8e99560c-6a14-4cde-9345-ff4002639d79","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra a VW Polo GTI és a Ford Fiesta ST új dél-koreai kihívója.","shortLead":"Megérkezett Magyarországra a VW Polo GTI és a Ford Fiesta ST új dél-koreai kihívója.","id":"20210607_magatol_felismeri_a_kanyarokat_kiprobaltuk_a_kis_meregzsak_hyundai_i20_nt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e99560c-6a14-4cde-9345-ff4002639d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861ad232-a9be-45fc-866c-a8834cf30bd2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_magatol_felismeri_a_kanyarokat_kiprobaltuk_a_kis_meregzsak_hyundai_i20_nt","timestamp":"2021. június. 07. 06:41","title":"Magától felismeri a kanyarokat: kipróbáltuk a kis méregzsák Hyundai i20 N-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9d31fe-de87-45fe-8897-7db630fabfd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az éves beszámolókból kiderült, hogy a NER nagy része számára jó üzleteket hozott a tavalyi év is; vészesen nagy a drágulás az építőiparban, és nem látszik, hol lehet a vége; kiderült, hogy még annál is jobban teljesített a gazdaságunk az év elején, mint ahogy eddig hittük. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az éves beszámolókból kiderült, hogy a NER nagy része számára jó üzleteket hozott a tavalyi év is; vészesen nagy...","id":"20210606_Es_akkor_eromu_ettermek_ner_beszamolok_epitoipar_gdp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a9d31fe-de87-45fe-8897-7db630fabfd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580438f2-8b44-4e26-bb44-79758a8f61d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Es_akkor_eromu_ettermek_ner_beszamolok_epitoipar_gdp","timestamp":"2021. június. 06. 07:00","title":"És akkor a Mátrai Erőmű még az éttermeknél is nagyobbat bukott 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend Alap viszont más utat választ: egyedi részvénykiválasztást támogató modellje segítségével kevésbé nyilvánvaló, a megatrendek árnyékában megjelenő lehetőségeket is meg tud találni. Cikkünkből kiderül, melyek most a legforróbb részvénypiaci trendek.","shortLead":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend...","id":"20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68c206d-fc1d-4682-9f7b-06a5f989d441","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","timestamp":"2021. június. 06. 17:15","title":"Kockázati befektetések: merre induljunk el a részvénypiacon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb51b573-c87b-4ce4-98e2-700ff566da66","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ingatlanokat kezelő nonprofit társaság a Magyar Máltai és a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány tulajdonába került.\r

","shortLead":"Az ingatlanokat kezelő nonprofit társaság a Magyar Máltai és a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány...","id":"202122_mr_kozossegi_lakasalap_felallami_szocialis_halo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb51b573-c87b-4ce4-98e2-700ff566da66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157c888c-8a75-41d9-8f8e-4f088c46ff55","keywords":null,"link":"/360/202122_mr_kozossegi_lakasalap_felallami_szocialis_halo","timestamp":"2021. június. 06. 11:10","title":"Létrejött a szociális lakásalap, amelyet majdnem tönkrevágtak a bérlakástörvénnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00486cda-aab7-4487-b80e-aa754e373796","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20210606_Kajakkenu_Eb_Noe_Balint_aranyermes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00486cda-aab7-4487-b80e-aa754e373796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdbad5d-c214-49fe-b897-0b639239c94b","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Kajakkenu_Eb_Noe_Balint_aranyermes","timestamp":"2021. június. 06. 15:41","title":"Kajak-kenu Eb: Noé Bálint aranyérmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405037aa-5c9d-4e53-ab2c-558be6fccc39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lezárultak az utómunkálatai Tolvaly Ferenc Szent Ignác útja – Camino Ignaciano című új dokumentumfilmjének. A spanyol jezsuita lélek-útikalauz főszereplőnek Hegedűs D. Géza kölcsönözte a hangját. A mozikba szeptemberben kerül, de már nyáron is feltűnik néhány rendezvényen.



","shortLead":"Lezárultak az utómunkálatai Tolvaly Ferenc Szent Ignác útja – Camino Ignaciano című új dokumentumfilmjének. A spanyol...","id":"20210607_Mar_juniusban_bemutatjak_az_El_Caminofilmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=405037aa-5c9d-4e53-ab2c-558be6fccc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15dc17b-fe57-4ef8-af92-2fb9d2e62ad4","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_Mar_juniusban_bemutatjak_az_El_Caminofilmet","timestamp":"2021. június. 07. 11:29","title":"Mit tesz az emberrel egy zarándoklat? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maga a bíróság ered a valóságshow-szereplő eltűnt holttestének nyomába.","shortLead":"Maga a bíróság ered a valóságshow-szereplő eltűnt holttestének nyomába.","id":"20210607_vv_fanni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bc6e4f-4585-468f-922b-efa61b4e763c","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_vv_fanni","timestamp":"2021. június. 07. 07:13","title":"Két napon át fogja követni a bíró VV Fanni utolsó útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a04d41-aee0-4f56-8f24-7db20537a329","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Katasztrofális hatással van az élővilágra, és a halászatra is a Törökország partjainál, vélhetően kezeletlen szennyvíz miatt túlszaporodott alga. ","shortLead":"Katasztrofális hatással van az élővilágra, és a halászatra is a Törökország partjainál, vélhetően kezeletlen szennyvíz...","id":"20210606_Tengeri_nyalkaval_kuzdenek_a_torok_partoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a04d41-aee0-4f56-8f24-7db20537a329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd92d58d-a859-4017-97f5-6166eba4a250","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Tengeri_nyalkaval_kuzdenek_a_torok_partoknal","timestamp":"2021. június. 06. 16:20","title":"Horrorisztikus tengeri nyálkával küzdenek a török partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]