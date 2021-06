Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig 60-70 vizsgálatot végeztek, amiben a T-sejtes védelmet nézték.","shortLead":"Eddig 60-70 vizsgálatot végeztek, amiben a T-sejtes védelmet nézték.","id":"20210608_antitest_sejtes_vedelem_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a95f7d9-34f7-431c-8f44-f3065d5fcce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_antitest_sejtes_vedelem_koronavirus","timestamp":"2021. június. 08. 07:18","title":"Népszava: Kisebb lehet a sejtes védelem, ha nincsenek antitestek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a12aa50-fa61-46fa-99eb-ca44b0bee44e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség betörte a kocsi ablakát, így tudta kiszabadítani az embereket.","shortLead":"A rendőrség betörte a kocsi ablakát, így tudta kiszabadítani az embereket.","id":"20210608_Tobben_bennrekedtek_egy_ego_autoban_Somogy_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a12aa50-fa61-46fa-99eb-ca44b0bee44e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d222e47-1b3e-4393-94aa-569cae58dd9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Tobben_bennrekedtek_egy_ego_autoban_Somogy_megyeben","timestamp":"2021. június. 08. 12:15","title":"Többen bennrekedtek egy égő autóban Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9885fc-cf21-4910-8388-b280b1315b39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vidám Színpad kedvelt művésze 71 éves volt.\r

","shortLead":"A Vidám Színpad kedvelt művésze 71 éves volt.\r

","id":"20210608_elhunyt_Urban_Erika_szinmuvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f9885fc-cf21-4910-8388-b280b1315b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c77e6019-d563-4e5a-8843-bf06f70c7682","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_elhunyt_Urban_Erika_szinmuvesz","timestamp":"2021. június. 08. 09:02","title":"Meghalt Urbán Erika színművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kilenc saját és egy vendégelőadás bemutatójával – többek között Bulgakov, Szabó Magda, Hobo és Euripidész darabjaival – készül a 2021/2022-es évadra a Nemzeti Színház. Most a Rómeó és Júlia premierjével nyit újra a teátrum.","shortLead":"Kilenc saját és egy vendégelőadás bemutatójával – többek között Bulgakov, Szabó Magda, Hobo és Euripidész darabjaival –...","id":"20210608_A_Nemzeti_Szinhaz_Hobodarabbal_kapcsolodik_a_Vadaszati_Kialltashoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c5db07-467c-4eb7-9994-41442b22414d","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_A_Nemzeti_Szinhaz_Hobodarabbal_kapcsolodik_a_Vadaszati_Kialltashoz","timestamp":"2021. június. 08. 15:03","title":"A Nemzeti Színház Hobo-darabbal kapcsolódik a Vadászati Kiálltáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771e2e8f-6de3-45af-895c-5d1b3c075740","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem zárta ki a pápa, hogy bárkivel is találkozzon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága szerint.","shortLead":"Nem zárta ki a pápa, hogy bárkivel is találkozzon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága szerint.","id":"20210609_ferenc_papa_eucharisztikus_kongresszus_orban_ader_talalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=771e2e8f-6de3-45af-895c-5d1b3c075740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ead80b-2233-4888-bc66-c7e4698f4aea","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_ferenc_papa_eucharisztikus_kongresszus_orban_ader_talalkozo","timestamp":"2021. június. 09. 11:59","title":"Az a terv, hogy Ferenc pápa találkozik Orbánékkal, a többi álhír a magyar püspökök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48258ddd-c192-4efc-83fd-612d078616e6","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A biztató járványadatok és a megnyíló határok sok családot sarkallhatnak arra, hogy külföldön nyaraljanak. Bár korábban is meglehetősen pórul járhatott az az utazó, aki utasbiztosítás nélkül indult külföldre, a járvány miatt még több olyan helyzettel találhatja szemben magát, amikor jó, ha az előre nem várt költségeit nem zsebből kell kifizetni. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni, mielőtt utasbiztosítást köt egy külföldi nyaralás előtt.","shortLead":"A biztató járványadatok és a megnyíló határok sok családot sarkallhatnak arra, hogy külföldön nyaraljanak. Bár korábban...","id":"20210609_51_szempont_amit_mindig_gondoljon_vegig_mielott_utasbiztositast_kot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48258ddd-c192-4efc-83fd-612d078616e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f14569c-1be9-4729-a4f1-ba5b43aed510","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_51_szempont_amit_mindig_gondoljon_vegig_mielott_utasbiztositast_kot","timestamp":"2021. június. 09. 11:42","title":"5+1 szempont, amit mindig gondoljon végig, mielőtt utasbiztosítást köt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna a bírósági ítélet ellenére nem tett közzé egy helyreigazítást.","shortLead":"A csatorna a bírósági ítélet ellenére nem tett közzé egy helyreigazítást.","id":"20210608_Vegrehajtas_Tv2_Jobbik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d3846b-9533-4be9-bbd7-eb451013c4a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Vegrehajtas_Tv2_Jobbik","timestamp":"2021. június. 08. 09:34","title":"Végrehajtást indít a TV2 ellen a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra is figyelmeztetnek a meteorológusok, hogy zivatarok is előfordulhatnak.","shortLead":"Arra is figyelmeztetnek a meteorológusok, hogy zivatarok is előfordulhatnak.","id":"20210609_idojaras_szerda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09d1f91-ac0e-41b6-b653-747543388e02","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_idojaras_szerda","timestamp":"2021. június. 09. 05:36","title":"Napsütésből és felhőkből sem lesz hiány szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]