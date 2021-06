Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c3aa6e44-1555-43d8-a8ed-45934a963595","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az automatizálás az élet sok területén jár pozitív következményekkel. De ahogy elragadott minket a vágy és a mohóság, hogy a világ minél több problémáját automatizáljuk, a régi problémáinkat újakra cseréltük. Részlet Hannah Fry Emberek és gépek című könyvéből.","shortLead":"Az automatizálás az élet sok területén jár pozitív következményekkel. De ahogy elragadott minket a vágy és a mohóság...","id":"20210613_Tokeletes_algoritmus_nincs_Hannah_Fry","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3aa6e44-1555-43d8-a8ed-45934a963595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb92b624-fc95-416b-8da4-cc2a704826e6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210613_Tokeletes_algoritmus_nincs_Hannah_Fry","timestamp":"2021. június. 13. 19:15","title":"Tökéletes algoritmus nincs. De a rettegés mellett van más út is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több fővárosi kerületben is belassult a folyamat, és nem csak a járvány miatt.","shortLead":"Több fővárosi kerületben is belassult a folyamat, és nem csak a járvány miatt.","id":"20210614_hagyateki_eljaras_ugyintezes_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926d595b-3acc-4e95-8dca-a14659424e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_hagyateki_eljaras_ugyintezes_jarvany","timestamp":"2021. június. 14. 08:14","title":"8-9 hónapig is húzódhat most a hagyatéki ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szputnyik V-t kidolgozó állami Gamaleja Intézet igazgatója közben arról beszélt, hogy a koronavírus egyedi változatai alakultak ki Oroszországban, köztük Moszkvában.","shortLead":"A Szputnyik V-t kidolgozó állami Gamaleja Intézet igazgatója közben arról beszélt, hogy a koronavírus egyedi változatai...","id":"20210614_oroszorszag_lakas_auto_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7882fdbd-f07b-4580-b24a-0dc6a35f88bf","keywords":null,"link":"/elet/20210614_oroszorszag_lakas_auto_vakcina_oltas","timestamp":"2021. június. 14. 06:45","title":"Oroszországban lakást és autót nyerhet az, aki beoltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Joe Biden a demokráciát igyekszik megmenteni otthon és a világban is - írta elemzésében Cathryn Clüver Ashbrook, a Német Külpolitikai társaság vezetője. Szerinte csak a demokráciák képesek elhárítani az olyan veszélyeket, mint Kína, amelynek vezetése hatékony, ugyanakkor gátlástalan. ","shortLead":"Joe Biden a demokráciát igyekszik megmenteni otthon és a világban is - írta elemzésében Cathryn Clüver Ashbrook...","id":"20210613_Tagesspiegel_Biden_a_demokraciat_igyekszik_megmenteni_otthon_es_a_vilagban_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba72101f-8ea9-4d83-9dbc-a787cbcda8a3","keywords":null,"link":"/360/20210613_Tagesspiegel_Biden_a_demokraciat_igyekszik_megmenteni_otthon_es_a_vilagban_is","timestamp":"2021. június. 13. 09:00","title":"Ashbrook: Megafeladat vár Bidenre, mindenütt visszaesőben van a jogállam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cf78c1-7b2b-4b14-bd70-ddf279ab489e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Veszelovszki László a dohányiparon és az információtechnológián kívül más ágazatokban is jelen van.","shortLead":"Veszelovszki László a dohányiparon és az információtechnológián kívül más ágazatokban is jelen van.","id":"202123_oneon_technologies_trafikprofit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81cf78c1-7b2b-4b14-bd70-ddf279ab489e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02806f8b-edb7-4394-8915-d73bfa0943ba","keywords":null,"link":"/360/202123_oneon_technologies_trafikprofit","timestamp":"2021. június. 14. 12:00","title":"Újabb informatikai üzletből szakítana dohányt a trafikügyek egyik nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44be9e23-e8cf-482c-ae95-13d8c731a473","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit nő több mint 10 éves sirályfotója annyira megtetszett a Google-nek, hogy azonnal pénzt adott érte. A felvételt még egy hónapokig tartó reklámkampányhoz is felhasználják.","shortLead":"Egy brit nő több mint 10 éves sirályfotója annyira megtetszett a Google-nek, hogy azonnal pénzt adott érte. A felvételt...","id":"20210614_google_siraly_foto_oriasplakat_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44be9e23-e8cf-482c-ae95-13d8c731a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a24ba23-d446-4209-acab-6b7ec08eba4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_google_siraly_foto_oriasplakat_reklam","timestamp":"2021. június. 14. 11:03","title":"Ha vannak meghökkentő nyári fotói, nehogy kidobja őket, egy vagyont érhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre megfigyelés alatt tartják, de csütörtöki meccsükön már szeretné személyesen biztatni a csapattársait.","shortLead":"Egyelőre megfigyelés alatt tartják, de csütörtöki meccsükön már szeretné személyesen biztatni a csapattársait.","id":"20210614_christian_eriksen_dan_valogatott_szivmegallas_korhaz_foci_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da546d3-a7fd-4b9e-97ca-1ffdbf0b8876","keywords":null,"link":"/elet/20210614_christian_eriksen_dan_valogatott_szivmegallas_korhaz_foci_eb","timestamp":"2021. június. 14. 09:59","title":"Kórházban marad Eriksen, próbálják megérteni, mi történt vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc421152-b4dd-4a40-91eb-d8090bf148e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Finoman szólva is nehezen zajlik a pécsi építkezés. ","shortLead":"Finoman szólva is nehezen zajlik a pécsi építkezés. ","id":"20210613_Aranyhajo_fogado_Pecs_kordon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc421152-b4dd-4a40-91eb-d8090bf148e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253895d6-eb27-4b6f-aca8-827de2c785cb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210613_Aranyhajo_fogado_Pecs_kordon","timestamp":"2021. június. 13. 21:42","title":"Most a kordon dőlt le annál a fogadónál, ahol korábban az állvány dőlt le, majd törmelék hullott az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]