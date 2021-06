Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 idei első nagy frissítése tartalmazza azt az újítást, ami egy praktikus ablakot helyez a tálcára. Időjárásjelző is van hozzá.","shortLead":"A Windows 10 idei első nagy frissítése tartalmazza azt az újítást, ami egy praktikus ablakot helyez a tálcára...","id":"20210614_windows_10_frissites_21h1_talca_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a25b40-90a8-4f06-80db-51a09cc80897","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_windows_10_frissites_21h1_talca_idojaras","timestamp":"2021. június. 14. 09:37","title":"Windows 10-et használ? Frissítsen, aztán nézzen csak rá a tálcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ac219-1d04-48a2-8a9e-fe9d7cb05243","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy elkészült törvényjavaslat szerint ezek sokkal elrettentőbbek lennének, mint a dobozra nyomott üzenetek.","shortLead":"Egy elkészült törvényjavaslat szerint ezek sokkal elrettentőbbek lennének, mint a dobozra nyomott üzenetek.","id":"20210614_Szalankent_is_nyomnanak_cigire_elrettento_feliratokat_a_britek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=568ac219-1d04-48a2-8a9e-fe9d7cb05243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf85439-fbc7-478b-a990-22dfcbadef4a","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Szalankent_is_nyomnanak_cigire_elrettento_feliratokat_a_britek","timestamp":"2021. június. 14. 09:25","title":"Minden szál cigire elrettentő feliratokat raknának a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9cb6e5-d5b6-446b-9e8d-95759ff98ed6","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A Kádár-korszakban szokatlan állampolgári engedetlenkedők mögé állt a már haldokló világhíres filozófus, Lukács György, s evvel komolyan hozzájárult ahhoz, hogy két éhségsztrájkoló kivívta rendőri felügyeletük megszüntetését. A Dalos Györggyel és Haraszti Miklóssal 1971-ben történtek hátterét a cikkben két, most először publikált forrásértékű dokumentum segít megvilágítani.","shortLead":"A Kádár-korszakban szokatlan állampolgári engedetlenkedők mögé állt a már haldokló világhíres filozófus, Lukács György...","id":"202123__lukacs_gyorgy__vegjatszma__adalosharasztiugy__szoerovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e9cb6e5-d5b6-446b-9e8d-95759ff98ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145af55e-b1d9-4c21-bac5-a9cfc7c8f235","keywords":null,"link":"/360/202123__lukacs_gyorgy__vegjatszma__adalosharasztiugy__szoerovel","timestamp":"2021. június. 13. 16:00","title":"Nem tetszett Kádárnak, hogy Lukács György lerákosizta, de végül megfontolta a bírálatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Reagált az ország a találkozó legfrissebb fejleményeire. ","shortLead":"Reagált az ország a találkozó legfrissebb fejleményeire. ","id":"20210613_Kina_G7ek_vezetoi_figyelmeztetes_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70887c4b-3056-4685-b8c9-e93509bb9975","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Kina_G7ek_vezetoi_figyelmeztetes_program","timestamp":"2021. június. 13. 17:48","title":"Kína figyelmeztette a G7-ek vezetőit: elmúlt az az idő, amikor országok egy kis csoportja dönthetett a világ sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3aa6e44-1555-43d8-a8ed-45934a963595","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az automatizálás az élet sok területén jár pozitív következményekkel. De ahogy elragadott minket a vágy és a mohóság, hogy a világ minél több problémáját automatizáljuk, a régi problémáinkat újakra cseréltük. Részlet Hannah Fry Emberek és gépek című könyvéből.","shortLead":"Az automatizálás az élet sok területén jár pozitív következményekkel. De ahogy elragadott minket a vágy és a mohóság...","id":"20210613_Tokeletes_algoritmus_nincs_Hannah_Fry","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3aa6e44-1555-43d8-a8ed-45934a963595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb92b624-fc95-416b-8da4-cc2a704826e6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210613_Tokeletes_algoritmus_nincs_Hannah_Fry","timestamp":"2021. június. 13. 19:15","title":"Tökéletes algoritmus nincs. De a rettegés mellett van más út is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d220f21-c943-4064-9dcd-e2529a797e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstráció szervezői azt kérik a döntéshozóktól, vonják vissza a tervezetet. ","shortLead":"A demonstráció szervezői azt kérik a döntéshozóktól, vonják vissza a tervezetet. ","id":"20210613_Tuntetes_meddosegi_klinikak_kezelesek_Kossuth_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d220f21-c943-4064-9dcd-e2529a797e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5091fc-0415-49be-8bf8-aa18a10eba9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Tuntetes_meddosegi_klinikak_kezelesek_Kossuth_ter","timestamp":"2021. június. 13. 17:02","title":"\"Ennél nem is lehetne semmi családellenesebb\" - tüntettek a meddőségi klinikák államosítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Hans Kaiser úgy véli, kiépült egy hálózat, amely \"kifejezetten Orbán Viktorra szállt rá\".","shortLead":"Hans Kaiser úgy véli, kiépült egy hálózat, amely \"kifejezetten Orbán Viktorra szállt rá\".","id":"20210613_CDU_Hans_Kaiser_Orban_Viktor_Vasarnapi_Ujsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18490c19-a70a-4e99-bee7-8ee69b69e7cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_CDU_Hans_Kaiser_Orban_Viktor_Vasarnapi_Ujsag","timestamp":"2021. június. 13. 18:43","title":"A CDU politikusa szerint szégyen csak Orbán Viktor megbuktatására szövetkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A New Land Mediának annyi bevétele és nyeresége volt tavaly, mint az összes többi Top 10-es ügynökségnek együtt – derül ki a Kreatív összesítéséből.","shortLead":"A New Land Mediának annyi bevétele és nyeresége volt tavaly, mint az összes többi Top 10-es ügynökségnek együtt – derül...","id":"20210614_Piaci_szereplokkormany_kedvenc_mediaugynoksege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cbf6c8-5254-4dee-9c2b-394e7b7b5a7b","keywords":null,"link":"/kkv/20210614_Piaci_szereplokkormany_kedvenc_mediaugynoksege","timestamp":"2021. június. 14. 18:45","title":"Labdába sem rúgnak a piaci szereplők a kormány kedvenc médiaügynöksége mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]