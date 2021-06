Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagycsaládosok akár 9 millió forintért is vehetnek már egyet.","shortLead":"Nagycsaládosok akár 9 millió forintért is vehetnek már egyet.","id":"20210614_elektromos_auto_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f238fa60-a4d2-4122-b2d1-c4e5a64784cc","keywords":null,"link":"/zhvg/20210614_elektromos_auto_palyazat","timestamp":"2021. június. 14. 08:09","title":"Mától lehet pályázni elektromos autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vasárnap a meddőségi klinikák államosítása ellen demonstráltak, hétfőn egy melegellenesnek tartott törvénymódosítás miatt tüntetnek a Kossuth téren. Orbán Erdogannal találkozott vasárnap, megbukott Netanjahu, a foci-Eb legfordulatosabb meccsét játszották. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vasárnap a meddőségi klinikák államosítása ellen demonstráltak, hétfőn egy melegellenesnek tartott törvénymódosítás...","id":"20210614_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d54d42-7e42-4eff-bfb8-e4129ae616e1","keywords":null,"link":"/360/20210614_Radar360","timestamp":"2021. június. 14. 08:00","title":"Radar360: Egymást váltják a tüntetések a Parlament előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55257a25-3f11-4c53-86aa-0d7ea4b6adbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A legtöbben épp a csendes környék miatt választották a zsákfalut, most aggódnak, hogy óriási lenne az áthaladó forgalom. ","shortLead":"A legtöbben épp a csendes környék miatt választották a zsákfalut, most aggódnak, hogy óriási lenne az áthaladó...","id":"20210613_Utepites_Gyuro_tiltakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55257a25-3f11-4c53-86aa-0d7ea4b6adbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd96f24b-045b-49a7-863b-60a3a0a2e6e8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210613_Utepites_Gyuro_tiltakozas","timestamp":"2021. június. 13. 19:52","title":"Kétszer egysávos út épülne Gyúrón, tiltakoznak a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9accfc95-cf28-48a4-b81e-7de266f3c7c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demonstráció indult hétfő este 18 órakor a Parlament előtt, amelyen a szervezők felszólították az Országgyűlés tagjait, hogy ne szavazzák meg \"a gyermekjogokat és szólásszabadságot sárba tipró törvénymódosítást\".","shortLead":"Demonstráció indult hétfő este 18 órakor a Parlament előtt, amelyen a szervezők felszólították az Országgyűlés tagjait...","id":"20210614_Tuntetes_homofobtorveny_LMBTQI_Kossuth_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9accfc95-cf28-48a4-b81e-7de266f3c7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2304ab-e0ec-48e1-a046-e81add9098f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Tuntetes_homofobtorveny_LMBTQI_Kossuth_ter","timestamp":"2021. június. 14. 17:53","title":"Tízezren tüntettek a Kossuth téren a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c208047-84d1-4382-a529-c6c260f68047","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp egy nagyon híres szerelemmel.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210614_Foci_helyett_Mar_megint_itt_van_a_szerelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c208047-84d1-4382-a529-c6c260f68047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284b3890-6f0e-41db-93f7-76c437fc43f8","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Foci_helyett_Mar_megint_itt_van_a_szerelem","timestamp":"2021. június. 14. 09:30","title":"Foci helyett: Már megint itt van a szerelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9cb6e5-d5b6-446b-9e8d-95759ff98ed6","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A Kádár-korszakban szokatlan állampolgári engedetlenkedők mögé állt a már haldokló világhíres filozófus, Lukács György, s evvel komolyan hozzájárult ahhoz, hogy két éhségsztrájkoló kivívta rendőri felügyeletük megszüntetését. A Dalos Györggyel és Haraszti Miklóssal 1971-ben történtek hátterét a cikkben két, most először publikált forrásértékű dokumentum segít megvilágítani.","shortLead":"A Kádár-korszakban szokatlan állampolgári engedetlenkedők mögé állt a már haldokló világhíres filozófus, Lukács György...","id":"202123__lukacs_gyorgy__vegjatszma__adalosharasztiugy__szoerovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e9cb6e5-d5b6-446b-9e8d-95759ff98ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145af55e-b1d9-4c21-bac5-a9cfc7c8f235","keywords":null,"link":"/360/202123__lukacs_gyorgy__vegjatszma__adalosharasztiugy__szoerovel","timestamp":"2021. június. 13. 16:00","title":"Nem tetszett Kádárnak, hogy Lukács György lerákosizta, de végül megfontolta a bírálatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d53e31-c230-4553-9239-c2fcca322f50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rózsaszín blézerben sétált a felvonulókkal Washington DC-ben a helyi Pride megmozduláson Kamala Harris amerikai alelnök, oldalán a férjével.","shortLead":"Rózsaszín blézerben sétált a felvonulókkal Washington DC-ben a helyi Pride megmozduláson Kamala Harris amerikai...","id":"20210613_Megjelent_a_fovarosi_Prideon_az_amerikai_alelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16d53e31-c230-4553-9239-c2fcca322f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fd762a-97be-4e89-a513-adaa8a0845f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Megjelent_a_fovarosi_Prideon_az_amerikai_alelnok","timestamp":"2021. június. 13. 13:07","title":"Történelmet írt az amerikai alelnök: ő is vonult a washingtoni Pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b92de05-72de-486c-956f-d068c4234de4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Klub Magyarország közleményben tiltakozik a kedden a parlament elé kerülő pedofíliaellenes jogszabály-tervezet ellen, amely a módosítókkal összemossa a nemi identitást a pedofíliával.\r

\r

","shortLead":"Az RTL Klub Magyarország közleményben tiltakozik a kedden a parlament elé kerülő pedofíliaellenes jogszabály-tervezet...","id":"20210614_RTL_A_tervezett_szabalyozas_kirekeszti_a_szexualis_kisebbsegeket_a_tomegmediabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b92de05-72de-486c-956f-d068c4234de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4226049-4c7a-44bc-81f1-e8392d4e1a47","keywords":null,"link":"/elet/20210614_RTL_A_tervezett_szabalyozas_kirekeszti_a_szexualis_kisebbsegeket_a_tomegmediabol","timestamp":"2021. június. 14. 12:03","title":"RTL: Tiltólistára kerülhetnek a Bridget Jones- és a Harry Potter-filmek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]