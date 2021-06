Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

2021. június. 20. 11:18
Nincs komoly baja, akár vissza is térhet Szalai Ádám a németek ellen
A focistán elvégzett vizsgálatok negatív eredményt hoztak.  2021. június. 20. 19:16
A nagy összeveszés után ismét találkozott Bródy János és Szörényi Levente
Bródy még ajándékkal is készült. 2021. június. 20. 10:39
Szentté avathatja a pápa az Európai Unió egyik alapítóját
Robert Schuman mélyen hívő katolikusként szolgálta az európai egység ügyét. 2021. június. 20. 13:51
Méhcsaládot költöztetnek az Agrárminisztérium erkélyére
A Főkert méhlegelős kezdeményezése után kormányzati gesztust is kapnak a méhek. 2021. június. 20. 10:17
Több mint nyolc magyarországnyi menekült él ma a világban, Magyarország felelősségére figyelmeztet az UNHCR
Az ENSZ menekültügyi szervezete a menekültellenes jogszabály felülvizsgálatára szólította fel a magyar kormányt. Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Lackfi Jánosnak most ezekből kellett ihletet merítenie: szivárványdac, dugóháború, előjáték, ellenszegülés, hidegdiplomácia. 2021. június. 20. 19:00
Az én hetem: Lackfi János egy mocskos melóról mesél
Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Lackfi Jánosnak most ezekből kellett ihletet merítenie: szivárványdac, dugóháború, előjáték, ellenszegülés, hidegdiplomácia. 2021. június. 20. 15:50
Indulnak a párhuzamos meccsek az Eb-n: olasz hengerelés és svájci-török szenvedés várható egyidőben
Az A csoport összecsapásaival kezdődik a harmadik csoportkör az Európa-bajnokságon, Olaszország Walest fogadja Rómában, míg Svájc Törökországgal játszik Bakuban. Az eddig látottak alapján szinte biztos, melyik meccset lesz érdemes nagy képernyőn nézni. 2021. június. 19. 10:03
650 000 éve befagyott, azóta úgy is maradt
Felfedezte Szibéria legrégibb permafroszt (örökké fagyott) talaját egy nemzetközi kutatócsoport. Az 50 méter mélyen fekvő talajréteg 650 ezer éve fagyhatott meg - közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI).