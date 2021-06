Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9f34270f-cc7c-4ab6-aae3-1dfc86cd664a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Este nyolcig lehet maradni a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. minden strandján.","shortLead":"Este nyolcig lehet maradni a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. minden strandján.","id":"20210619_strand_budapest_hoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f34270f-cc7c-4ab6-aae3-1dfc86cd664a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be332657-14e6-4881-8a22-ca824e5d83c4","keywords":null,"link":"/kkv/20210619_strand_budapest_hoseg","timestamp":"2021. június. 19. 21:18","title":"A hőség miatt a szokásosnál tovább tartanak nyitva a budapesti strandok vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3e8af0-c53e-4be3-83ea-618d9c2e46ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Macquarie Egyetem kutatói szerint az általuk megvizsgált, a Google Play áruházából letölthető alkalmazások 88 százaléka figyeli meg a felhasználókat, és gyűjt róluk valamilyen adatot.","shortLead":"Az ausztrál Macquarie Egyetem kutatói szerint az általuk megvizsgált, a Google Play áruházából letölthető alkalmazások...","id":"20210621_egeszsegugyi_alkalmazas_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da3e8af0-c53e-4be3-83ea-618d9c2e46ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe90feda-90f7-4b39-aa31-f78341c86215","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_egeszsegugyi_alkalmazas_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2021. június. 21. 11:35","title":"Átnéztek több mint 20 ezer egészségügyi appot, megdöbbentő eredményre jutottak a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök, volt nemzetgazdasági miniszter szerint a kormány gazdaságpolitikája megugró inflációhoz és az ország elleni pénzügyi támadásokhoz vezet.","shortLead":"A jegybankelnök, volt nemzetgazdasági miniszter szerint a kormány gazdaságpolitikája megugró inflációhoz és az ország...","id":"20210621_Nem_vart_helyrol_kapott_sulyos_biralatot_a_kormany_Matolcsy_Gyorgy_uzent_hadat_a_gazdasagpolitikanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a39b481-8eba-45fd-8ce6-253ca9023dc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Nem_vart_helyrol_kapott_sulyos_biralatot_a_kormany_Matolcsy_Gyorgy_uzent_hadat_a_gazdasagpolitikanak","timestamp":"2021. június. 21. 17:30","title":"Nem várt helyről kapott súlyos bírálatot a kormány: Matolcsy György üzent hadat a gazdaságpolitikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3dd8d5-e410-4a51-b56e-1d1596c34707","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ma négy meccs van műsoron az Európa-bajnokságon, amelyekkel a C és a B jelű csoportban is véget érnek a küzdelmek. 