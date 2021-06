Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jelek szerint a próbák sikeresek voltak, már közel két tucat településen költöztették be a postai szolgáltatásokat a takarékfiókba. A postapartnerek sorában megjelent a Coop.","shortLead":"A jelek szerint a próbák sikeresek voltak, már közel két tucat településen költöztették be a postai szolgáltatásokat...","id":"20210623_Egyre_tobb_kis_videki_poastafiokot_olvasztanak_be_a_szuleto_Fideszkozeli_oriasbankba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942a804b-96e9-4333-a125-2a7d1644d1b8","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_Egyre_tobb_kis_videki_poastafiokot_olvasztanak_be_a_szuleto_Fideszkozeli_oriasbankba","timestamp":"2021. június. 23. 16:47","title":"Egyre több kis vidéki postafiókot olvasztanak be a születő Fidesz-közeli óriásbankba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése az árterületek helyreállításával a Duna és mellékfolyói mentén, ami egyúttal az ökológiai állapotot is javítja, valamint új gazdálkodási lehetőségeknek nyit teret. Ahhoz, hogy megértsük, miért előnyös ez a projekt több ágazat számára is, érdemes megismerni az ökoszisztéma-szolgáltatások keretrendszerét.","shortLead":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése...","id":"20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e5a3cc-5eb0-4d0b-a573-9fb172d6530b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 22. 11:30","title":"Folyóink kizsigerelése rövid időn belül katasztrófához vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kell nekünk egy újabb ellenség? - tette fel a kérdést Armin Laschet, a CDU kancellárjelöltje miután meghallotta, hogy Joe Biden amerikai elnök USA-EU-szövetséget szeretne Kína ellen. A Politico szakértője szerint Brüsszel jobban kezeli a kínai kérdést, mint Washington.","shortLead":"Kell nekünk egy újabb ellenség? - tette fel a kérdést Armin Laschet, a CDU kancellárjelöltje miután meghallotta...","id":"20210622_Politico_Az_EU_nem_akar_konfrontaciot_Kinaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37075f9-4ae0-4072-8035-1af0d8b45560","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Politico_Az_EU_nem_akar_konfrontaciot_Kinaval","timestamp":"2021. június. 22. 18:52","title":"Politico: Az EU nem akar konfrontációt Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3afcf2-21c7-4fd6-99ee-c63ffb6d1880","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság szerint a kibertámadások már nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, ezért egy gyorsreagálású egységgel vennék fel a harcot a hackerek ellen.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint a kibertámadások már nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, ezért egy gyorsreagálású...","id":"20210623_kibertamadas_hackertamadas_zsarolovirus_europai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e3afcf2-21c7-4fd6-99ee-c63ffb6d1880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e86b33e-306d-4e62-807d-c1c5e7c66951","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_kibertamadas_hackertamadas_zsarolovirus_europai_bizottsag","timestamp":"2021. június. 23. 17:03","title":"Nemzetközi csoportot állíthat fel az Európai Unió a hackertámadások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e40b2-773a-45a4-ad9f-d069b7b6e665","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy döbbenetes védelmi hiba a dán-orosz meccsen, egy ritka peches kapusöngól a finn-belgán - végül mégis mindenki arra fog emlékezni, hogy amilyen unalmasan indult a B csoport két utolsó meccse, annyira pörgős és szép lett a vége.","shortLead":"Egy döbbenetes védelmi hiba a dán-orosz meccsen, egy ritka peches kapusöngól a finn-belgán - végül mégis mindenki arra...","id":"20210621_Dania_Oroszorszag_Belgium_Finnorszag_Eb_osszefoglalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=408e40b2-773a-45a4-ad9f-d069b7b6e665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcd53cc-5a79-471e-8707-932b403ea648","keywords":null,"link":"/sport/20210621_Dania_Oroszorszag_Belgium_Finnorszag_Eb_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 21. 23:13","title":"Dánia megmutatta, mi a mentális erő: Eriksen drámája és két vereség után továbbjutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efb8269-9902-4238-b807-6d628a3777ed","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210622_Marabu_Feknyuz_Matolcsy_es_Varga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7efb8269-9902-4238-b807-6d628a3777ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9509541-9f36-4929-af20-acf316237ae3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Marabu_Feknyuz_Matolcsy_es_Varga","timestamp":"2021. június. 22. 17:05","title":"Marabu Féknyúz: Matolcsy és Varga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb7b36a-026b-4eff-8fab-2b37dbfbd338","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez itt a BackSync. Pontosabban csak volt, egyetlen fellépés erejéig. ","shortLead":"Ez itt a BackSync. Pontosabban csak volt, egyetlen fellépés erejéig. ","id":"20210622_Backstreet_Boys_NSYNC_Backsync","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efb7b36a-026b-4eff-8fab-2b37dbfbd338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df006f5c-908f-470c-9d56-447b3647b595","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Backstreet_Boys_NSYNC_Backsync","timestamp":"2021. június. 22. 17:17","title":"Itt a tökéletes fiúbanda: összeállt a Backstreet Boys és az N'SYNC néhány tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 32 beteg szorul.","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 32 beteg szorul.","id":"20210623_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17223cd-b36c-4e9b-968b-789402a79c00","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_egeszsegugy","timestamp":"2021. június. 23. 09:48","title":"Koronavírus: 8 újabb elhunyt, 91 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]