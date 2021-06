Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"00e03039-54fd-4783-a611-ed7a81e65dac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan, mint ha a végítélet napja jött volna el. De mi is az a szupercella?","shortLead":"Olyan, mint ha a végítélet napja jött volna el. De mi is az a szupercella?","id":"20210625_szupercella_vihar_viharfoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00e03039-54fd-4783-a611-ed7a81e65dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae7654c-6b28-4b1e-b0e1-f05dfdd2f51e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_szupercella_vihar_viharfoto","timestamp":"2021. június. 25. 20:40","title":"Ez a szupercellák napja: lenyűgöző képek készültek a pénteki vihar alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53967364-f014-4521-a3b9-287f43a3e07b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egészen pontosan 28 óra és 45 perc alatt készült el. ","shortLead":"Egészen pontosan 28 óra és 45 perc alatt készült el. ","id":"20210626_Alig_tobb_mint_egy_nap_alatt_epult_ez_a_10_emeletes_haz__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53967364-f014-4521-a3b9-287f43a3e07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b7fa8a-5d3d-4d81-b75c-90870e0ec257","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210626_Alig_tobb_mint_egy_nap_alatt_epult_ez_a_10_emeletes_haz__video","timestamp":"2021. június. 26. 18:09","title":"Alig több mint egy nap alatt épült ez a 10 emeletes ház - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3fd56d0-1ffa-4fe9-949e-feaf8f5d0540","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a legtöbben augusztusra várták a Galaxy S21 FE-t, úgy tűnik, azoknak lesz igazuk, akik óvatosabban jósoltak, és inkább a negyedik negyedévi megjelenést valószínűsítették.","shortLead":"Bár a legtöbben augusztusra várták a Galaxy S21 FE-t, úgy tűnik, azoknak lesz igazuk, akik óvatosabban jósoltak, és...","id":"20210626_samsung_galaxy_s21_fe_megjelenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3fd56d0-1ffa-4fe9-949e-feaf8f5d0540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad446e3-4638-46cb-a6fa-7ac684691f0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_samsung_galaxy_s21_fe_megjelenes","timestamp":"2021. június. 26. 18:03","title":"Mikor jön az olcsóbb Galaxy S21? Úgy tűnik, késik a rajongói változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b646a17-ba31-490b-86fe-eb381940cfb5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke arra kérte a szurkolókat, hogy tartózkodjanak a himnuszok kifütyülésétől, továbbá minden kirekesztő megnyilvánulástól.","shortLead":"Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke arra kérte a szurkolókat, hogy tartózkodjanak a himnuszok...","id":"20210626_Csanyi_azt_keri_a_szurkoloktol_hogy_tartozkodjanak_a_rasszista_homofob_soviniszta_megnyilvanulasoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b646a17-ba31-490b-86fe-eb381940cfb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05622854-f6f8-49d7-890e-32efdda90dfe","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Csanyi_azt_keri_a_szurkoloktol_hogy_tartozkodjanak_a_rasszista_homofob_soviniszta_megnyilvanulasoktol","timestamp":"2021. június. 26. 21:10","title":"Csányi azt kéri a szurkolóktól, hogy tartózkodjanak a rasszista, homofób és soviniszta megnyilvánulásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf151ba-1c2e-4e02-a8e1-a5f586c4a4c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikerült kiirtani a madárvilág élőhelyét veszélyeztető sárga őrült hangyákat az amerikai Johnston-korallszigetről.","shortLead":"Sikerült kiirtani a madárvilág élőhelyét veszélyeztető sárga őrült hangyákat az amerikai Johnston-korallszigetről.","id":"20210626_sarga_orult_hangyak_kiirtasa_johnston_korallsziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bf151ba-1c2e-4e02-a8e1-a5f586c4a4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa68b61-0121-44f5-92b7-38d95ed91e02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_sarga_orult_hangyak_kiirtasa_johnston_korallsziget","timestamp":"2021. június. 26. 09:03","title":"Tíz éve sárga őrült hangyák leptek el egy szigetet, csak most sikerült kiirtani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da40e6a3-55c9-4c2b-baa1-d0b7a2015777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több ezer iPhone- és iPad-használó megkérdezésével zajlott kutatás arról árulkodik, hogy az Apple-nek egyelőre nem sikerült túl nagy érdeklődést kiváltania operációs rendszerének már beharangozott új verziójával.","shortLead":"Egy több ezer iPhone- és iPad-használó megkérdezésével zajlott kutatás arról árulkodik, hogy az Apple-nek egyelőre nem...","id":"20210626_apple_ios_15_frissites_mobil_operacios_rendszer_felmeres_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da40e6a3-55c9-4c2b-baa1-d0b7a2015777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e29ce5-8486-4973-b185-89a8458baa21","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_apple_ios_15_frissites_mobil_operacios_rendszer_felmeres_kutatas","timestamp":"2021. június. 26. 14:03","title":"Egyelőre alig érdekli az iPhone-osokat a nagy őszi rendszerfrissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szívgyulladás kockázatára vonatkozó figyelmeztetéssel egészítette ki az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) a koronavírus ellen használt Pfizer/BioNTech- és Moderna-vakcina hivatalos leírását.","shortLead":"Szívgyulladás kockázatára vonatkozó figyelmeztetéssel egészítette ki az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti...","id":"20210626_Ritka_szivgyulladast_okozhat_a_Pfizer_es_a_Moderna_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d4a820-14fd-4cb8-bf4c-c65f056e7ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_Ritka_szivgyulladast_okozhat_a_Pfizer_es_a_Moderna_vakcina","timestamp":"2021. június. 26. 10:21","title":"Ritka esetben szívgyulladást okozhat a Pfizer és a Moderna vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36239c83-a5cc-4b9b-961e-d11757d719ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter újabb posztban háborog az eset miatt.","shortLead":"A külügyminiszter újabb posztban háborog az eset miatt.","id":"20210626_Szijjarto_nem_tudja_tultenni_magat_a_szivarvanyos_zaszloval_palyara_rohano_szurkolon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36239c83-a5cc-4b9b-961e-d11757d719ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a349a14d-30ff-4ac4-9579-fe614b6abf7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Szijjarto_nem_tudja_tultenni_magat_a_szivarvanyos_zaszloval_palyara_rohano_szurkolon","timestamp":"2021. június. 26. 16:40","title":"Szijjártó nem tudja túltenni magát a szivárványos zászlóval pályára rohanó szurkolón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]