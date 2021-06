Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5743e95c-3db6-4533-a8ea-bbd972b1d81a","c_author":"Kákos Anna","category":"kkv","description":"„Egy-két éves szakmai tapasztalattal rendelkező, kezdő munkavállalót keresünk” - olvasható gyakran az álláshirdetésekben. Ez egy elég paradox helyzet, hiszen az iskolából kikerülve kezdő emberek indulnának neki a munka világának, a betanítás viszont sok időt és energiát vesz igénybe, így a legtöbb vállalat igyekszik kihagyni ezt az életéből. Erre jelent megoldást a diákmunka, ami már a tanulással töltött évek alatt megalapozhatja a későbbi elhelyezkedést. ","shortLead":"„Egy-két éves szakmai tapasztalattal rendelkező, kezdő munkavállalót keresünk” - olvasható gyakran...","id":"20210626_Mire_figyeljunk_ha_diakkent_vallalnank_munkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5743e95c-3db6-4533-a8ea-bbd972b1d81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea939f09-c37e-4ddf-a70f-0d45e2fefd4d","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Mire_figyeljunk_ha_diakkent_vallalnank_munkat","timestamp":"2021. június. 26. 16:00","title":"Mire figyeljünk, ha diákként vállalnánk munkát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Balatonhoz nagyon közel, az egykori SZOT-üdülő helyére húzott fel nagy társasházat a NER egyik vezető cégcsoportjának számító Bayer Construct ingatlanfejlesztő vállalkozása - írja az Mfor.","shortLead":"A Balatonhoz nagyon közel, az egykori SZOT-üdülő helyére húzott fel nagy társasházat a NER egyik vezető cégcsoportjának...","id":"20210626_Tovabb_terjeszkedik_a_Balatonon_a_NER_ezuttal_a_balatonlellei_egykori_SZOTudulo_helyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6633848c-400e-42e8-a344-912d115a1aa5","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Tovabb_terjeszkedik_a_Balatonon_a_NER_ezuttal_a_balatonlellei_egykori_SZOTudulo_helyen","timestamp":"2021. június. 26. 12:52","title":"Tovább terjeszkedik a Balatonon a NER, ezúttal a egykori lellei SZOT-üdülő helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt jelenti, hogy nemzetközi összehasonlításban sorra érik be és hagyják le más országok a magyar oltottsági arányt, hanem azt is, hogy nagyon lassan haladunk a lazítás következő lépcsőfokaként megjelölt 5,5 milliós határ felé.","shortLead":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt...","id":"20210628_oltas_lazitas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b976f6-6f71-4072-8640-e5848bf46789","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_oltas_lazitas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 28. 10:44","title":"Csak a hét vége felé jöhet az újabb lazítás, ha ennyire lassan halad tovább az oltási program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72f10a-c8e4-42ce-a840-46601d22b645","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar törvényt kommentálta Milos Zeman. ","shortLead":"A magyar törvényt kommentálta Milos Zeman. ","id":"20210627_Undoritonak_tartja_a_transznemueket_a_cseh_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb72f10a-c8e4-42ce-a840-46601d22b645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a1bb3-eaa2-46d6-844d-677d9267ea3c","keywords":null,"link":"/elet/20210627_Undoritonak_tartja_a_transznemueket_a_cseh_miniszterelnok","timestamp":"2021. június. 27. 21:31","title":"Undorítónak tartja a transzneműeket a cseh elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2889ee3-7e6e-441e-8ea2-1d740c88088f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Benkő Tibor honvédelmi minisztertől. ","shortLead":"Benkő Tibor honvédelmi minisztertől. ","id":"20210626_Pisztolyt_kapott_ajandekba_L_Simon_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2889ee3-7e6e-441e-8ea2-1d740c88088f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adcad23-1f4c-4be0-85c3-db3861caa7aa","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Pisztolyt_kapott_ajandekba_L_Simon_Laszlo","timestamp":"2021. június. 26. 16:23","title":"Pisztolyt kapott ajándékba L. Simon László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af391456-76c3-46b9-ae4d-8f153e16d86c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ezúttal Francisnak kínálja fel a Teremtő a Berlinben új életet kezdeni akaróknak szánt identitás megválasztásának lehetőségét. Alfred Döblin klasszikus regénye filmen, az afgán származású rendező, Burhan Qurbani újragondolásában.","shortLead":"Ezúttal Francisnak kínálja fel a Teremtő a Berlinben új életet kezdeni akaróknak szánt identitás megválasztásának...","id":"202125_film__sehol_egy_jotet_lelek_berlin_alexanderplatz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af391456-76c3-46b9-ae4d-8f153e16d86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e57e57-84f8-466e-bf29-b60305e1c807","keywords":null,"link":"/360/202125_film__sehol_egy_jotet_lelek_berlin_alexanderplatz","timestamp":"2021. június. 27. 08:45","title":"Berlin, Alexanderplatz: Öttételes megváltáspróba az új filmfeldolgozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint 600 fertőzöttet azonosítottak. ","shortLead":"Több mint 600 fertőzöttet azonosítottak. ","id":"20210627_Mallorcan_bulizo_diakok_tomegesen_kaptak_el_a_koronavirust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d2d41c-6646-4b16-a585-70374add6e2e","keywords":null,"link":"/elet/20210627_Mallorcan_bulizo_diakok_tomegesen_kaptak_el_a_koronavirust","timestamp":"2021. június. 27. 12:07","title":"Mallorcán bulizó diákok tömegesen kapták el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár senkit nem kötelezhetnek rá, hogy oltassa be magát, a fülöp-szigeteki diktátor, Rodrigo Duterte mégis választás elé állította népét: vakcinát kérnek vagy mehetnek a hűvösre.","shortLead":"Bár senkit nem kötelezhetnek rá, hogy oltassa be magát, a fülöp-szigeteki diktátor, Rodrigo Duterte mégis választás elé...","id":"20210627_fulop_szigetek_oltas_vakcina_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7b0ee1-1c53-48dd-b5bb-1fe278a85761","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_fulop_szigetek_oltas_vakcina_borton","timestamp":"2021. június. 27. 10:03","title":"Aki nem akar oltást, mehet a börtönbe – üzente a Fülöp-szigetek diktátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]