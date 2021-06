Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Heti várható főnyeremény 540 millió forint volt az ötös lottón. ","shortLead":"Heti várható főnyeremény 540 millió forint volt az ötös lottón. ","id":"20210626_Az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ed68d0-11b2-4ccc-b12d-c7e767bba47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210626_Az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. június. 26. 19:52","title":"Kihúzták a lottószámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af391456-76c3-46b9-ae4d-8f153e16d86c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ezúttal Francisnak kínálja fel a Teremtő a Berlinben új életet kezdeni akaróknak szánt identitás megválasztásának lehetőségét. Alfred Döblin klasszikus regénye filmen, az afgán származású rendező, Burhan Qurbani újragondolásában.","shortLead":"Ezúttal Francisnak kínálja fel a Teremtő a Berlinben új életet kezdeni akaróknak szánt identitás megválasztásának...","id":"202125_film__sehol_egy_jotet_lelek_berlin_alexanderplatz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af391456-76c3-46b9-ae4d-8f153e16d86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e57e57-84f8-466e-bf29-b60305e1c807","keywords":null,"link":"/360/202125_film__sehol_egy_jotet_lelek_berlin_alexanderplatz","timestamp":"2021. június. 27. 08:45","title":"Berlin, Alexanderplatz: Öttételes megváltáspróba az új filmfeldolgozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"43 embernek kellett elhagynia a szállását két balatonfüredi apartmanban, amíg a tűzoltók a szomszédos szálloda mélygarázsában lángoló tüzet eloltották.","shortLead":"43 embernek kellett elhagynia a szállását két balatonfüredi apartmanban, amíg a tűzoltók a szomszédos szálloda...","id":"20210628_balatonfured_szalloda_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa268169-ffdd-456c-9ce5-e680ba14ff0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_balatonfured_szalloda_tuz","timestamp":"2021. június. 28. 05:19","title":"Autók égtek egy balatonfüredi szálloda mélygarázsában, két apartmant kellett kiüríteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd6c71c-64f5-49b4-9394-c9685d047c79","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tíznapos karantén vár rá.","shortLead":"Tíznapos karantén vár rá.","id":"20210627_ivan_perisic_horvat_valogatott_koronavirusos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd6c71c-64f5-49b4-9394-c9685d047c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0405b5-49dd-4f1e-8a62-bf1fc7c9bb1f","keywords":null,"link":"/sport/20210627_ivan_perisic_horvat_valogatott_koronavirusos","timestamp":"2021. június. 27. 10:10","title":"Perisic nem léphet pályára: koronavírusos a horvátok csatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfda095-bca1-4afd-8d5e-7bf3378286c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó ötletnek tűnt, hogy az Apple egy olyan telefont is készít, amelyik a specifikációit tekintve a topon van, viszont kisméretű, így könnyen kezelhető. A felhasználók azonban nem voltak elragadtatva.","shortLead":"Jó ötletnek tűnt, hogy az Apple egy olyan telefont is készít, amelyik a specifikációit tekintve a topon van, viszont...","id":"20210627_apple_iphone12_mini_eletciklus_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cfda095-bca1-4afd-8d5e-7bf3378286c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b073ee27-423d-4ead-b98a-77a0a555a975","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_apple_iphone12_mini_eletciklus_vege","timestamp":"2021. június. 27. 15:03","title":"Úgy hírlik, most már tényleg vége az iPhone 12 mininek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b767a85-b187-4594-bfc5-75238e1c7385","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A késelés öt súlyos sebesültje közül többen továbbra is életveszélyben vannak.","shortLead":"A késelés öt súlyos sebesültje közül többen továbbra is életveszélyben vannak.","id":"20210626_Tovabbra_sem_ismert_a_wurzburgi_keseles_elkovetojenek_inditeka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b767a85-b187-4594-bfc5-75238e1c7385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dae228c-6fe0-4935-967d-a3531916bcea","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Tovabbra_sem_ismert_a_wurzburgi_keseles_elkovetojenek_inditeka","timestamp":"2021. június. 26. 17:20","title":"Továbbra sem ismert a würzburgi késelés indítéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a37b746-402b-4fc5-a6ea-c6729c3fb1e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész bár nem játszott el mindent, amit szeretett volna, már nem akar visszatérni, és ezért nem is fáj a szíve.","shortLead":"A színész bár nem játszott el mindent, amit szeretett volna, már nem akar visszatérni, és ezért nem is fáj a szíve.","id":"20210627_Elhagyja_a_palyat_Haumann_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a37b746-402b-4fc5-a6ea-c6729c3fb1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8855dcf8-2107-4d64-bd54-ba275e7b8ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20210627_Elhagyja_a_palyat_Haumann_Peter","timestamp":"2021. június. 27. 14:59","title":"Elhagyja a pályát Haumann Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26599d22-dbe8-4179-8995-2c84e7156efc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gini Wijnaldum karszalagjának jelentése az, hogy a foci szeretetének össze kell kötnie az embereket.","shortLead":"Gini Wijnaldum karszalagjának jelentése az, hogy a foci szeretetének össze kell kötnie az embereket.","id":"20210627_holland_csapatkapitany_szivarvany_karszalag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26599d22-dbe8-4179-8995-2c84e7156efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c406e9-170f-4d70-b896-5d34d98e1fb2","keywords":null,"link":"/elet/20210627_holland_csapatkapitany_szivarvany_karszalag","timestamp":"2021. június. 27. 11:59","title":"Szivárványos karszalagban lép pályára a holland csapatkapitány a Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]