A nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek védelmére hivatott Ramsari Egyezmény nemzetközi titkársága arra kéri a magyar bizottságot, hogy juttasson el részére olyan anyagokat és tanulmányokat, amelyek segítségével felülvizsgálhatják a magyar testület korábbi véleményét a Fertő tavi beruházásról. A nemzetközi szervezetet a Greenpeace Magyarország kereste meg.

A környezetvédelmi szervezet közleményében azt írja, a Ramsari Egyezmény svájci központja a bekért információk alapján saját maga kívánja megítélni, hogy a Fertő tavi beruházás milyen hatással van a terület természeti értékeire. Korábban a magyar bizottság a 60 hektárra kiterjedő építkezést egy nemzeti park közepén, közvetlenül a tóparton helyénvalónak találta.

A Ramsari Egyezmény nemzetközi főtitkára 2019 szeptemberében levélben rákérdezett ugyan a beruházás veszélyeire, de akkor a hazai bizottság azt válaszolta, hogy az építkezés nem jelent majd jelentős változást az adott élőhelyen, nem veszélyezteti az ott meglévő természeti értékeket, sőt, összhangban van a nemzeti park helyreállítási tervével is.



Az azóta eltelt időszakban azonban egyértelművé vált, hogy a tó közvetlen partjára tervezett gigantikus méretű beruházás egyértelműen rombolja a természeti és tájképi értékeket. Erre az ENSZ kulturális és oktatási szervezete, az UNESCO Világörökség Központjának igazgatója is kitért levelében, amelyben a beruházás azonnali leállítását sürgette.

A svájci központ listát küldött az egyezmény magyarországi testületének, hogy miről szeretnének tájékoztatást kapni. A Ramsari Egyezmény nemzetközi főtitkársága olyan információkat kért be, amelyeknek szerepelnie kellene egy tisztességesen elvégzett előzetes hatástanulmányban. Rákérdeztek konkrét természetvédelmi intézkedésekre, tanulmányokra, kidolgozott természetvédelmi tervekre és statisztikai adatokra a tó és környékének a beruházással összefüggő terhelésével, a megnövekedett turizmus veszélyeivel kapcsolatban.

Mindeközben a Fertő tónál továbbra is dübörög a természetpusztító építkezés. Annak ellenére, hogy a tavon a jogszabályok alapján nem lehetne motorcsónakokkal közlekedni, a beruházó emberei lajstromszám nélküli robbanómotoros hajókkal viszik az anyagot az építkezéshez, és a vízen látható a hajókból származó olajszennyezés. Ezt egyébként a Fertő tó Barátai Mozgalomnak is sikerült megörökítenie, amikor a napokban beeveztek, hogy megnézzék a bontást.

Az utolsó nádfeles cölöpház bontásánál is ott voltak, és azt látták, hogy a Fertő-Hanság Nemzeti Park részén, az UNESCO világörökségi helyszínén rohamtempóban folyik a táj rendezése, cölöpverő dolgozik megállás nélkül, a régi zöld, nádassal övezett területre rá sem ismerni. Félsziget tűnt el, kotorják, töltik fel a tómedret, teljesen átformálva azt.

A parton és a közelében a gépek zaján kívül nem hallani madarak hangját, fecskéket sem látni, valószínűleg átmenekültek a nyugodtabb ausztriai területekre

– mondja a hvg.hu-nak Pap Martin, a mozgalom tagja.

© Pap Martin

Zöld szervezetek korábban már az Európai Bizottságot is tájékoztatták, vizsgálat is indult az ügyben, és a projekt kapcsán a Greenpeace is pert indított a gigaberuházás ellen. A Greenpeace azt követeli a kormánytól, hogy Magyarország természeti értékeinek védelmében a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva haladéktalanul állítsa le ezt a súlyosan természetpusztító, szűk gazdasági érdekcsoportokat szolgáló luxusberuházást, amelyről korábban a hvg.hu itt és itt írt.