[{"available":true,"c_guid":"8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zugló szocialista polgármestere szerint a kormány visszaél a hatalmával.","shortLead":"Zugló szocialista polgármestere szerint a kormány visszaél a hatalmával.","id":"20210603_kepviselo_testulet_zuglo_mszp_horvath_csaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1048e96e-0a99-461a-955f-88c9e1cc1f3f","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_kepviselo_testulet_zuglo_mszp_horvath_csaba","timestamp":"2021. június. 03. 06:00","title":"Tízezrek szurkolhatnak együtt, de a képviselő-testületeket még nem lehet összehívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar adatgyűjtés a WHO ajánlásait követi, beleszámítják azokat az eseteket is, ahol a Covid hozzájárult az alapbetegség súlyosbodásához, a beteg halálához. A balesetben elhunyt koronavírus-fertőzötteket a WHO szerint nem kell feltüntetni a statisztikában, Gulyás Gergely azonban azt mondta korábban, hogy a magyar adatokban szerepelt ilyen áldozat is.","shortLead":"A magyar adatgyűjtés a WHO ajánlásait követi, beleszámítják azokat az eseteket is, ahol a Covid hozzájárult...","id":"20210602_szel_bernadett_covid_aldozat_definicio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb1bf67-7517-4d88-b29d-3d648cd6492d","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_szel_bernadett_covid_aldozat_definicio","timestamp":"2021. június. 02. 17:55","title":"Szél Bernadett végre megkapta a választ arra, kik számítanak a Covid áldozatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 100,9 milliárd forintot kapott a vasúttársaság az állami eszközökkel kapcsolatos projektekre, a közpénz többségében a kínai vasútra ment el.","shortLead":"Összesen 100,9 milliárd forintot kapott a vasúttársaság az állami eszközökkel kapcsolatos projektekre, a közpénz...","id":"20210604_mav_2020_uzleti_ev_beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d282106-7055-4399-8f6f-339deaefbc63","keywords":null,"link":"/kkv/20210604_mav_2020_uzleti_ev_beszamolo","timestamp":"2021. június. 04. 07:44","title":"73,5 milliárdot költött tavaly a MÁV a Budapest-Belgrád vasútvonalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ea081-2925-4d69-b961-4408a16abcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerkesztőségünk vezetője az első magyar újságíró, aki a rangos elismerésben részesült. ","shortLead":"Szerkesztőségünk vezetője az első magyar újságíró, aki a rangos elismerésben részesült. ","id":"20210603_nagy_ivan_zsolt_europai_sajtodij_amikor_trianon_nem_ugy_faj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=692ea081-2925-4d69-b961-4408a16abcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c1c39a-6715-494d-8c75-113fc9636fad","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_nagy_ivan_zsolt_europai_sajtodij_amikor_trianon_nem_ugy_faj","timestamp":"2021. június. 03. 12:00","title":"Európai Sajtódíjat kapott Nagy Iván Zsolt, a hvg.hu felelős szerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc86394d-f2db-4185-bff9-3dd97db689f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti politikusok szerint a főváros vezetése szegi meg éppen korábbi közös megállapodásukat. ","shortLead":"A kormánypárti politikusok szerint a főváros vezetése szegi meg éppen korábbi közös megállapodásukat. ","id":"20210602_fidesz_fudan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc86394d-f2db-4185-bff9-3dd97db689f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2115aab-e5df-4c0e-a84d-784ae033ccc0","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_fidesz_fudan","timestamp":"2021. június. 02. 14:27","title":"„Elvesztették a józan eszüket” – Fideszes politikusok reagáltak a Kínának üzenő utcanévtáblákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0b1ac2-4457-41c3-9ce5-1b444bc966f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos leleplezés előtt álló olasz újdonságot a jelek szerint Budapesten tesztelik.","shortLead":"A hivatalos leleplezés előtt álló olasz újdonságot a jelek szerint Budapesten tesztelik.","id":"20210603_kobanyan_bukkant_fel_a_titokzatos_uj_maserati_grecale","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce0b1ac2-4457-41c3-9ce5-1b444bc966f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c280fb0-e3e3-4b70-90ab-ff45d745c145","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_kobanyan_bukkant_fel_a_titokzatos_uj_maserati_grecale","timestamp":"2021. június. 03. 06:41","title":"Kőbányán bukkant fel a titokzatos új Maserati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szívinfarktust kaphatott az edző.","shortLead":"Szívinfarktust kaphatott az edző.","id":"20210603_molnar_robert_vizilabdaedzo_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d83b52a-b995-4569-a92d-3ba904f0a1a4","keywords":null,"link":"/sport/20210603_molnar_robert_vizilabdaedzo_meghalt","timestamp":"2021. június. 03. 11:52","title":"Edzés közben halt meg Molnár Róbert vízilabdaedző a Gyarmati Dezső Uszodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök szerint az ország dél-nyugati és nyugati területein, elsősorban a 30 év alattiak körében ismét elkezdett terjedni a vírus.","shortLead":"A francia elnök szerint az ország dél-nyugati és nyugati területein, elsősorban a 30 év alattiak körében ismét...","id":"20210603_franciaorszag_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2071cc82-9954-4b9d-b344-7c0666bb9a6f","keywords":null,"link":"/vilag/20210603_franciaorszag_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 03. 05:05","title":"Hamarosan oltják a 12 és 18 év közötti fiatalokat Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]