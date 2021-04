Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A brit miniszterelnök korábban állítólag azt mondta, hogy \"inkább álljanak ezrével hegyekben a holttestek\", de nem vezet be újabb zárlatot. Közben vizsgálat is indul, hogy kiderítsék, ki fizette Johnson rezidenciájának felújítását.","shortLead":"A brit miniszterelnök korábban állítólag azt mondta, hogy \"inkább álljanak ezrével hegyekben a holttestek\", de nem...","id":"20210427_Vizsgalat_Boris_Johnson_rezidencia_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629ef6d0-82ac-4bc4-a7c1-f3e1074e8cf4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210427_Vizsgalat_Boris_Johnson_rezidencia_felujitas","timestamp":"2021. április. 27. 06:13","title":"Újabb botrány pattant ki Boris Johnson körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra figyelmeztet: továbbra is fontos az elővigyázatosság.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra figyelmeztet: továbbra is fontos az elővigyázatosság.","id":"20210426_koronavirus_jarvany_szennyviz_nnk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dec1e23-19ef-4403-8c6f-4727a8659c77","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_koronavirus_jarvany_szennyviz_nnk","timestamp":"2021. április. 26. 18:13","title":"Egyre kevesebb van a koronavírus örökítőanyagából a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván külügyminiszter szerint kevesebb orosz kém kéne az EU-ba.","shortLead":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván...","id":"20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5273a779-854f-4e74-9b07-b40738fdf359","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","timestamp":"2021. április. 27. 20:38","title":"Moszkvában bekérették Szlovákia és a három balti állam nagykövetét, de nem mondták meg, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b84fad4-fc4b-4e3d-9303-383d780a1639","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az állami tévé hallgat a díjról, a közösségi médiás posztokat cenzúrázzák.\r

\r

","shortLead":"Az állami tévé hallgat a díjról, a közösségi médiás posztokat cenzúrázzák.\r

\r

","id":"20210426_Kina_nem_szeretne_ha_tul_sokan_hallananak_a_kinai_rendezo_Oscardijarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b84fad4-fc4b-4e3d-9303-383d780a1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc918629-139c-46ba-9cf4-c43189bb8311","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Kina_nem_szeretne_ha_tul_sokan_hallananak_a_kinai_rendezo_Oscardijarol","timestamp":"2021. április. 26. 14:12","title":"Kína nem szeretné, ha túl sokan hallanának a kínai rendező Oscar-díjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3512c4d8-912a-4dd6-8d39-0dc85ac17906","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Húsz-huszonöt százalékkal több iskolakezdés előtt álló brit gyereknek van szüksége nyelvi fejlesztésre, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Húsz-huszonöt százalékkal több iskolakezdés előtt álló brit gyereknek van szüksége nyelvi fejlesztésre, mint egy évvel...","id":"20210427_gyerekek_beszedfejlodes_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3512c4d8-912a-4dd6-8d39-0dc85ac17906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8cdf81-358b-4b80-91fc-cf968ed0d091","keywords":null,"link":"/elet/20210427_gyerekek_beszedfejlodes_jarvany","timestamp":"2021. április. 27. 15:30","title":"Visszavethette a gyerekek beszédfejlődését a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Felvázoljuk, milyen lehetne egy tudományos publikáció a Sinopharm-vakcináról és mit jelent a peer review.","shortLead":"Felvázoljuk, milyen lehetne egy tudományos publikáció a Sinopharm-vakcináról és mit jelent a peer review.","id":"20210426_Sinopharm_The_Lancet_WHO_Menczer_Tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122c11f5-3fc5-49a5-b917-549c76d75d71","keywords":null,"link":"/360/20210426_Sinopharm_The_Lancet_WHO_Menczer_Tamas","timestamp":"2021. április. 26. 12:00","title":"Mit kellene tudnunk a kínai oltásról – és mit írt erről a The Lancet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több mint nézőinek felét elvesztette a Los Angeles-i Oscar-díjátadó gála a tavalyihoz képest: a helyi idő szerint vasárnap este élőben közvetített műsort alig tízmillióan nézték az Amerikai Egyesült Államokban.","shortLead":"Több mint nézőinek felét elvesztette a Los Angeles-i Oscar-díjátadó gála a tavalyihoz képest: a helyi idő szerint...","id":"20210427_Oscar_gala_nezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071000da-12aa-440f-8160-c4897e9176ac","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Oscar_gala_nezettseg","timestamp":"2021. április. 27. 12:40","title":"Rekordmélység: rettentően kevesen voltak kíváncsiak az idei Oscar-gálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee53989c-f6f9-4c19-a795-324d9da03b52","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A hosszú bezártság után végre van elérhető kulturális program: elkezdődött az öt hétig tartó, félig online eseményeket, félig látogatható kiállításokat is ígérő OFF-Biennále. A rendezvény társalapítójával, Somogyi Hajnalkával beszélgettünk, és válogattunk a programfüzetből is.","shortLead":"A hosszú bezártság után végre van elérhető kulturális program: elkezdődött az öt hétig tartó, félig online eseményeket...","id":"20210427_OFFBiennale_somogyi_hajnalka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee53989c-f6f9-4c19-a795-324d9da03b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bea9fc-68bb-4479-8046-e7ed113e341a","keywords":null,"link":"/elet/20210427_OFFBiennale_somogyi_hajnalka","timestamp":"2021. április. 27. 20:00","title":"Lehet sikeresnek lenni kormányzati hátszél nélkül is – elkezdődött a 3. OFF-Biennále","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]