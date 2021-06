Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d95d5eb3-aee6-4475-883f-8603200f9670","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az új, szaunával és fitneszteremmel is felszerelt irodaépületük a Türk Tanács és a Magyar Művészeti Akadémia ingatlanja között lesz. ","shortLead":"Az új, szaunával és fitneszteremmel is felszerelt irodaépületük a Türk Tanács és a Magyar Művészeti Akadémia ingatlanja...","id":"20210630_alapjogokert_kozpont_masfel_milliardos_iroda_300_millios_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d95d5eb3-aee6-4475-883f-8603200f9670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b10f68-9995-49d0-8156-ff32c8bf7831","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210630_alapjogokert_kozpont_masfel_milliardos_iroda_300_millios_felujitas","timestamp":"2021. június. 30. 16:46","title":"1,4 milliárdos irodába költözik az Alapjogokért Központ, amit 300 millióból újítanak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem valószínű, hogy a NASA-nak sikerül újraindítania a hiba miatt leállt tudományos eszközt. Ha így van, akkor a Hubble-nek csak napjai vannak hátra.","shortLead":"Nem valószínű, hogy a NASA-nak sikerül újraindítania a hiba miatt leállt tudományos eszközt. Ha így van, akkor...","id":"20210630_hubble_urteleszkop_hiba_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd92e15b-e4ac-485b-afb6-6b5a2751d5f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_hubble_urteleszkop_hiba_nasa","timestamp":"2021. június. 30. 09:40","title":"Nagy bajban van a Hubble űrteleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első kutatási eredmények alapján kimondottan előnyös a két oltóanyag keverése, így ugyanis erősebb védelem érhető el.","shortLead":"Az első kutatási eredmények alapján kimondottan előnyös a két oltóanyag keverése, így ugyanis erősebb védelem érhető el.","id":"20210629_astrazeneca_pfizer_oltas_vakcina_keverese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db28bb1-8e8a-4c6c-a0ae-5d7de692be7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_astrazeneca_pfizer_oltas_vakcina_keverese","timestamp":"2021. június. 29. 14:03","title":"Már látni, mi történik, ha az AstraZeneca után Pfizerrel oltanak be valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a676047a-237d-46ea-910d-3515e5059992","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez lesz a főváros egyetlen szabad vízi strandja.","shortLead":"Ez lesz a főváros egyetlen szabad vízi strandja.","id":"20210629_duna_strand_budapest_lagymanyos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a676047a-237d-46ea-910d-3515e5059992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee730a7f-07d9-481c-9e8f-ca64fbdc9216","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_duna_strand_budapest_lagymanyos","timestamp":"2021. június. 29. 16:39","title":"Strand nyílik a Lágymányosi-öbölnél, a Dunában lehet majd úszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4051f19-138a-40c8-8ddf-3ea85e06e667","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Fukusimai Egyetem kutatója szerint nem az erőmű 2011-es katasztrófája okozta a genetikai változást az állatoknál.","shortLead":"A Fukusimai Egyetem kutatója szerint nem az erőmű 2011-es katasztrófája okozta a genetikai változást az állatoknál.","id":"20210630_Hibrid_vaddiszno_fukusima_atomeromu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4051f19-138a-40c8-8ddf-3ea85e06e667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c18540-fabc-4b5c-8a66-1712cdab765b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_Hibrid_vaddiszno_fukusima_atomeromu","timestamp":"2021. június. 30. 13:03","title":"Házisertés-vaddisznó hibridek jelentek meg a fukusimai atomerőmű környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magbombákat készítenek, majd bevetik a legelő(t)n.","shortLead":"Magbombákat készítenek, majd bevetik a legelő(t)n.","id":"20210629_gerillaultetes_fidelitas_kaszalas_mehlegelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d8c5b6-69ad-4463-b173-227eb4facd00","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_gerillaultetes_fidelitas_kaszalas_mehlegelo","timestamp":"2021. június. 29. 12:33","title":"Gerillaültetést szerveznek a Facebookon a Fidelitas által lekaszált méhlegelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adb70d8-36c4-419f-ac28-f5fab1929a1d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy magas rangú katona ellen szexuális zaklatás ügyében indult méltatlansági eljárást szüntetett meg egyik első intézkedései egyikében Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédség nemrég kinevezett parancsnoka. Az ügyben érintett alezredes ellen az ügyészségen tett feljelentést egy női beosztottja még januárban, miután állítása szerint a honvédségen belül senki sem segített neki. Pedig ha igaz, amit a nő állít, akkor az egyik ezrednél súlyos szexuális visszaélések maradnak büntetlenül.","shortLead":"Egy magas rangú katona ellen szexuális zaklatás ügyében indult méltatlansági eljárást szüntetett meg egyik első...","id":"20210630_Pontos_idopontot_szabott_meg_hogy_mikor_kell_szexelniuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0adb70d8-36c4-419f-ac28-f5fab1929a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c82f98-5d2f-471b-bab1-b599f7d696bf","keywords":null,"link":"/360/20210630_Pontos_idopontot_szabott_meg_hogy_mikor_kell_szexelniuk","timestamp":"2021. június. 30. 06:30","title":"Szexuális zaklatás vádja a Honvédségnél: Pontos időpontot szabott meg, hogy mikor kell szexelnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85f3a45-f154-4e88-a7ca-81fb9674d5ff","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"Szérumok, tonikok, esszenciák, krémek, fényvédők – már 10, 16, de akár 20 lépésben is ápolhatjuk arcbőrünket, de vajon tudjuk-e, hogy pontosan mi ez a sok minden, amit akár naponta többször is az arcunkra kenünk? Tévhitek és alapvetések a krémek univerzumából.","shortLead":"Szérumok, tonikok, esszenciák, krémek, fényvédők – már 10, 16, de akár 20 lépésben is ápolhatjuk arcbőrünket, de vajon...","id":"202125__napi_rutin__fenyvedelem__incilista__kemia_a_furdoszobaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f85f3a45-f154-4e88-a7ca-81fb9674d5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b536d043-7efd-46e6-aba9-4d67465948ab","keywords":null,"link":"/360/202125__napi_rutin__fenyvedelem__incilista__kemia_a_furdoszobaban","timestamp":"2021. június. 29. 15:00","title":"Az arcápolás aranykorában élünk, de nehéz jól kiválasztani a megfelelő vegyületeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]