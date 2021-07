Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az antitestszint-vizsgálatra napokon belül megnyitják a regisztrációs felületet Karácsony Gergely szerint.","shortLead":"Az antitestszint-vizsgálatra napokon belül megnyitják a regisztrációs felületet Karácsony Gergely szerint.","id":"20210630_karacsony_fovaros_ingyenes_vedettsegi_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d575de-bf73-42ff-b1a5-acfb01d8f32c","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_karacsony_fovaros_ingyenes_vedettsegi_vizsgalat","timestamp":"2021. június. 30. 19:37","title":"Ingyen antitestvizsgálatot kínál Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezető-üzletasszony szerint tervben sem volt, hogy meghívják. ","shortLead":"A műsorvezető-üzletasszony szerint tervben sem volt, hogy meghívják. ","id":"20210701_Varkonyi_Andrea_Jennifer_Lopez_nem_jon_az_eskuvonkre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca29845-eae8-4f92-b35d-940c4b4567ad","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Varkonyi_Andrea_Jennifer_Lopez_nem_jon_az_eskuvonkre","timestamp":"2021. július. 01. 16:59","title":"Várkonyi Andrea: Jennifer Lopez nem jön az esküvőnkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990a416b-3844-4616-aab4-f0f74235b805","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több kutatás is igazolta, hogy milyen sok kárt okoz a gyerekek fizikai büntetése.","shortLead":"Több kutatás is igazolta, hogy milyen sok kárt okoz a gyerekek fizikai büntetése.","id":"20210630_A_veres_csak_ront_a_gyerekek_viselkedesen_es_komoly_karokat_okoz_nekik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=990a416b-3844-4616-aab4-f0f74235b805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb12ca4-8492-4810-9473-49c67bdb5e13","keywords":null,"link":"/elet/20210630_A_veres_csak_ront_a_gyerekek_viselkedesen_es_komoly_karokat_okoz_nekik","timestamp":"2021. június. 30. 10:16","title":"A verés csak ront a gyerekek viselkedésén és komoly károkat okoz nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f364f5-338e-47e1-a6a5-335119196f35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tanulók ötödét elvitték a szülők, mert megelégelték, hogy a gyerekek nem tudnak az iskolában tanulni.","shortLead":"A tanulók ötödét elvitték a szülők, mert megelégelték, hogy a gyerekek nem tudnak az iskolában tanulni.","id":"20210630_babocsai_iskola_felujitas_gyogyszertar_plebania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48f364f5-338e-47e1-a6a5-335119196f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d19491-ae18-4684-ac0e-c93d7086d10f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210630_babocsai_iskola_felujitas_gyogyszertar_plebania","timestamp":"2021. június. 30. 10:45","title":"Egy éve késik a babócsai iskola felújítása, gyógyszertárban és plébánián kénytelen tanulni a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b40d99-bcbb-41be-8a89-feeb4fc47b9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar tudós mellett többek között John Olivert és Helen Mirrent is elismerte a Carnegie Alapítvány.","shortLead":"A magyar tudós mellett többek között John Olivert és Helen Mirrent is elismerte a Carnegie Alapítvány.","id":"20210701_Elismeres_bevandorlo_Kariko_Katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2b40d99-bcbb-41be-8a89-feeb4fc47b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1982d88-ab31-4733-ba32-c942ab352754","keywords":null,"link":"/elet/20210701_Elismeres_bevandorlo_Kariko_Katalin","timestamp":"2021. július. 01. 12:22","title":"Amerika büszke a bevándorló Karikó Katalinra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b13ef3-9872-4791-a002-ff3e59f7ec4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségénél forgatott volna videót, de nem várt jármű szakította meg gondolatait.","shortLead":"A Jobbik elnöke Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségénél forgatott volna videót, de nem várt jármű szakította meg...","id":"20210701_jakab_peter_traktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1b13ef3-9872-4791-a002-ff3e59f7ec4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e25a7c5-ca5a-4250-aec4-4445875b080f","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_jakab_peter_traktor","timestamp":"2021. július. 01. 17:08","title":"Jakab Péter beszélt volna, de rájuk tolatott egy traktor – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc9c939-89da-4321-9ac7-6918f9967103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatar vet véget a hőségnek.","shortLead":"Zivatar vet véget a hőségnek.","id":"20210630_vihar_hoseg_idojaras_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc9c939-89da-4321-9ac7-6918f9967103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96e90a0-8c7e-41a4-9f67-52eb92573388","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_vihar_hoseg_idojaras_omsz","timestamp":"2021. június. 30. 17:58","title":"Másodfokú riasztást adtak ki az esti viharok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e275f323-8177-42ee-b2d5-87efc1eb8e44","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hrisztosz Pappasz 2020 ősze óta volt szökésben.","shortLead":"Hrisztosz Pappasz 2020 ősze óta volt szökésben.","id":"20210702_Arnay_hajnal_vezeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e275f323-8177-42ee-b2d5-87efc1eb8e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53df16d-93eb-4a1f-92e2-79c37f9f8216","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_Arnay_hajnal_vezeto","timestamp":"2021. július. 02. 06:18","title":"Elfogták a radikális Arany Hajnal szökésben lévő vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]